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Новости Создание новых бригад в ВСУ Мобилизация в Украине Реформирование бригад
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Каждая бригада ВСУ обязательно получает не менее 50 новобранцев в месяц, - Решетилова

Решетилова рассказала о распределении военных по новым бригадам

В Украине заработал механизм так называемого "справедливого распределения" пополнения, согласно которому каждое воинское подразделение, принимающее непосредственное участие в боевых действиях, в обязательном порядке ежемесячно получает не менее 50 новобранцев. Это позволяет командованию на местах планировать ротацию на передовой.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Суспильному", передает Цензор.НЕТ.

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Три канала пополнения войск

По словам военного омбудсмена, обязательное ежемесячное выделение 50 новобранцев на подразделение в настоящее время является одним из трех ключевых каналов, через которые Силы обороны компенсируют потери и доукомплектовывают штаты. В целом система базируется на следующих составляющих:

  • "Справедливое распределение" — прямая ежемесячная мобилизация фиксированного количества людей в боевые части;

  • Собственный рекрутинг — самостоятельное привлечение специалистов бригадами через профильные центры;

  • Батальоны резерва — возвращение в строй военнослужащих, ранее самовольно покинувших часть (СОЧ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 7% мобилизованных имеют право на отсрочку, которое не учли во время мобилизационных мероприятий, - Решетилова

Решетилова пояснила, что механизм обязательного распределения 50 человек был инициирован лично президентом Украины. Внедрение этой системы стало крайне необходимым, поскольку комбриги и комбаты на местах регулярно сталкивались с ситуацией, когда из-за нехватки людских ресурсов им просто не кем было заменить измотанных бойцов непосредственно на огневых позициях.

Штурмовые бригады

Она также опровергла информацию, которая активно распространялась в СМИ, будто по этому принципу новобранцев направляют исключительно в штурмовые полки. Омбудсмен уточнила, что ранее приоритет в пополнении действительно имели десантно-штурмовые войска (ДШВ), штурмовые части и морская пехота.

Однако сейчас правила игры изменились — распределение теперь стало одинаковым и пропорциональным для всех бригад ВСУ. Эти данные она проверила лично во время регулярных инспекций линии фронта.

"Я в каждой бригаде конкретно спрашивала: сколько военнослужащих вы получили по распределению в этом месяце? Минимум 50 все получили", — сказала Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб за четыре месяца работы, — Решетилова

Психологический предел и актуальность ротаций

По ее словам, такое распределение позволяет командирам хотя бы минимально планировать ротации и улучшать оперативно-тактическую обстановку на своем участке.

Военный омбудсмен озвучила результаты предварительного исследования, проведенного ее Офисом, которые касаются психологического и физического истощения защитников во время непрерывного выполнения задач "на нуле".

Согласно этим данным, длительное пребывание под огнем напрямую влияет на боеспособность:

  • 40 дней на позициях — являются зафиксированной критической точкой, после которой у военнослужащих начинает развиваться апатия;

  • 40–60 дней — считаются крайней границей, после пересечения которой боец практически полностью теряет свою эффективность. Это зависит от характера человека и интенсивности обстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ротации на фронте зависят от боевой ситуации, — Пивненко

Автор: 

армия (8293) ротация (273) военнослужащие (6494) ВСУ (7786) Решетилова Ольга (86)
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Топ комментарии
+6
40-60 днів? Цікаво було б подивитись на цих експертів після доби перебування під інтенсивними обстрілами
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07.06.2026 09:48 Ответить
+4
Все залежить від командира.для кацапа сирка воює той хто втрачає багато людей
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07.06.2026 09:56 Ответить
+3
Якийсь бред. Штурмові бригади мають найбільші втрати. Для прикладу, послав комбат бригаду на штурм посадки. Перебили дронами половину. То поповнення буде як у всіх?
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07.06.2026 09:42 Ответить
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Якийсь бред. Штурмові бригади мають найбільші втрати. Для прикладу, послав комбат бригаду на штурм посадки. Перебили дронами половину. То поповнення буде як у всіх?
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07.06.2026 09:42 Ответить
Все залежить від командира.для кацапа сирка воює той хто втрачає багато людей
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07.06.2026 09:56 Ответить
В Трускавці призвали 23-річного хлопця,в квітні цього року,направили в штурмові.
Хлопець загинув,завтра ховатимуть.Павло Терленді,вічна память герою.
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07.06.2026 10:14 Ответить
"...послав комбат бригаду..." командир батальйону послав бригаду?
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07.06.2026 10:17 Ответить
"кожен військовий підрозділ, що бере безпосередню участь у бойових діях" Джерело: https://censor.net/ua/n4007106
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07.06.2026 10:19 Ответить
Напишіть, як ви розумієте термін "щонайменше"?
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07.06.2026 10:27 Ответить
40-60 днів? Цікаво було б подивитись на цих експертів після доби перебування під інтенсивними обстрілами
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07.06.2026 09:48 Ответить
Решетілова, тебе що Бур'яна🤪 вкусила?
Нахіба було зливати інформацію про втрати ЗСУ?
за місяць мінімум 50 новобранців в кожну бригаду (а бигад десь 110)
яка ж ти після цього військова омбудсманка
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07.06.2026 09:52 Ответить
Де Ви тим зраду знайшли? Втрати особового є і небойові - списання через сімейні обставини (народження третьої дитини, догляд за родичем, або через загибель або зникнення безвісти близького родича), через хворобу, через досягнення граничного віку. Ну і СЗЧ, це теж небойові втрати.
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07.06.2026 10:32 Ответить
Невірні підрахунки.
Вона сказала,що отримують 50 ЩОНАЙМЕНШЕ.
Але це не означає,що комплектують повністю,тобто...
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07.06.2026 11:12 Ответить
Так дрони ж воюють вже , роботи, які м'ясні штурма!
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07.06.2026 10:23 Ответить
Вона тупа вівця. 50 бусифікованих - з них половина потенційних хронічно хворих, інші наркомани, алкоголіки, туберкульозники (все це ******** лягає на плечі медиків), решта СЗЧ, відмовники і т.п. В сухому залишку в бригаді залишається 5-7 придатних для навчання, яким інструктора задницю вилизують, щоб ті не втікли. Тепер питання до тупого керівництва. Все це ******** потрібно одягнути, нагодувати, утримувати інструкторів - це кошти платників податків, які просто вилітають в пусту на вітер і ніхто за це не відповідає. Зате даємо гарні цифри по мобілізації, а по факту велика проблема знайти людей.
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07.06.2026 10:59 Ответить
був ініційований особисто президентом України Джерело: https://censor.net/ua/n4007106
Зализ зараховано!
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07.06.2026 11:01 Ответить
А що буде, коли новобранці закінчаться ?
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07.06.2026 11:17 Ответить
 
 