Каждая бригада ВСУ обязательно получает не менее 50 новобранцев в месяц, - Решетилова
В Украине заработал механизм так называемого "справедливого распределения" пополнения, согласно которому каждое воинское подразделение, принимающее непосредственное участие в боевых действиях, в обязательном порядке ежемесячно получает не менее 50 новобранцев. Это позволяет командованию на местах планировать ротацию на передовой.
Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Суспильному", передает Цензор.НЕТ.
Три канала пополнения войск
По словам военного омбудсмена, обязательное ежемесячное выделение 50 новобранцев на подразделение в настоящее время является одним из трех ключевых каналов, через которые Силы обороны компенсируют потери и доукомплектовывают штаты. В целом система базируется на следующих составляющих:
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"Справедливое распределение" — прямая ежемесячная мобилизация фиксированного количества людей в боевые части;
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Собственный рекрутинг — самостоятельное привлечение специалистов бригадами через профильные центры;
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Батальоны резерва — возвращение в строй военнослужащих, ранее самовольно покинувших часть (СОЧ).
Решетилова пояснила, что механизм обязательного распределения 50 человек был инициирован лично президентом Украины. Внедрение этой системы стало крайне необходимым, поскольку комбриги и комбаты на местах регулярно сталкивались с ситуацией, когда из-за нехватки людских ресурсов им просто не кем было заменить измотанных бойцов непосредственно на огневых позициях.
Штурмовые бригады
Она также опровергла информацию, которая активно распространялась в СМИ, будто по этому принципу новобранцев направляют исключительно в штурмовые полки. Омбудсмен уточнила, что ранее приоритет в пополнении действительно имели десантно-штурмовые войска (ДШВ), штурмовые части и морская пехота.
Однако сейчас правила игры изменились — распределение теперь стало одинаковым и пропорциональным для всех бригад ВСУ. Эти данные она проверила лично во время регулярных инспекций линии фронта.
"Я в каждой бригаде конкретно спрашивала: сколько военнослужащих вы получили по распределению в этом месяце? Минимум 50 все получили", — сказала Решетилова.
Психологический предел и актуальность ротаций
По ее словам, такое распределение позволяет командирам хотя бы минимально планировать ротации и улучшать оперативно-тактическую обстановку на своем участке.
Военный омбудсмен озвучила результаты предварительного исследования, проведенного ее Офисом, которые касаются психологического и физического истощения защитников во время непрерывного выполнения задач "на нуле".
Согласно этим данным, длительное пребывание под огнем напрямую влияет на боеспособность:
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40 дней на позициях — являются зафиксированной критической точкой, после которой у военнослужащих начинает развиваться апатия;
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40–60 дней — считаются крайней границей, после пересечения которой боец практически полностью теряет свою эффективность. Это зависит от характера человека и интенсивности обстрелов.
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Хлопець загинув,завтра ховатимуть.Павло Терленді,вічна память герою.
Нахіба було зливати інформацію про втрати ЗСУ?
за місяць мінімум 50 новобранців в кожну бригаду (а бигад десь 110)
яка ж ти після цього військова омбудсманка
Вона сказала,що отримують 50 ЩОНАЙМЕНШЕ.
Але це не означає,що комплектують повністю,тобто...
Зализ зараховано!