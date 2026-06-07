Каждая бригада ВСУ обязательно получает не менее 50 новобранцев в месяц, - Решетилова

В Украине заработал механизм так называемого "справедливого распределения" пополнения, согласно которому каждое воинское подразделение, принимающее непосредственное участие в боевых действиях, в обязательном порядке ежемесячно получает не менее 50 новобранцев. Это позволяет командованию на местах планировать ротацию на передовой.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Суспильному", передает Цензор.НЕТ.

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Три канала пополнения войск

По словам военного омбудсмена, обязательное ежемесячное выделение 50 новобранцев на подразделение в настоящее время является одним из трех ключевых каналов, через которые Силы обороны компенсируют потери и доукомплектовывают штаты. В целом система базируется на следующих составляющих:

"Справедливое распределение" — прямая ежемесячная мобилизация фиксированного количества людей в боевые части;

Собственный рекрутинг — самостоятельное привлечение специалистов бригадами через профильные центры;

Батальоны резерва — возвращение в строй военнослужащих, ранее самовольно покинувших часть (СОЧ).

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Решетилова пояснила, что механизм обязательного распределения 50 человек был инициирован лично президентом Украины. Внедрение этой системы стало крайне необходимым, поскольку комбриги и комбаты на местах регулярно сталкивались с ситуацией, когда из-за нехватки людских ресурсов им просто не кем было заменить измотанных бойцов непосредственно на огневых позициях.

Штурмовые бригады

Она также опровергла информацию, которая активно распространялась в СМИ, будто по этому принципу новобранцев направляют исключительно в штурмовые полки. Омбудсмен уточнила, что ранее приоритет в пополнении действительно имели десантно-штурмовые войска (ДШВ), штурмовые части и морская пехота.

Однако сейчас правила игры изменились — распределение теперь стало одинаковым и пропорциональным для всех бригад ВСУ. Эти данные она проверила лично во время регулярных инспекций линии фронта.

"Я в каждой бригаде конкретно спрашивала: сколько военнослужащих вы получили по распределению в этом месяце? Минимум 50 все получили", — сказала Решетилова.

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Психологический предел и актуальность ротаций

По ее словам, такое распределение позволяет командирам хотя бы минимально планировать ротации и улучшать оперативно-тактическую обстановку на своем участке.

Военный омбудсмен озвучила результаты предварительного исследования, проведенного ее Офисом, которые касаются психологического и физического истощения защитников во время непрерывного выполнения задач "на нуле".

Согласно этим данным, длительное пребывание под огнем напрямую влияет на боеспособность:

40 дней на позициях — являются зафиксированной критической точкой, после которой у военнослужащих начинает развиваться апатия;

40–60 дней — считаются крайней границей, после пересечения которой боец практически полностью теряет свою эффективность. Это зависит от характера человека и интенсивности обстрелов.

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