Кожна бригада ЗСУ обов’язково отримує щонайменше 50 новобранців на місяць, - Решетилова

В Україні запрацював механізм так званого "справедливого розподілу" поповнення, за яким кожен військовий підрозділ, що бере безпосередню участь у бойових діях, в обов'язковому порядку щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців. Це дозволяє командуванню на місцях планувати ротації на передовій.

Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

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Три канали поповнення війська

За словами військової омбудсманки, обов'язкове щомісячне виділення 50 новобранців на підрозділ наразі є одним із трьох ключових каналів, через які Сили оборони компенсують втрати та доукомплектовують штати. Загалом система базується на таких складових:

"Справедливий розподіл" — пряма щомісячна мобілізація фіксованої кількості людей у бойові частини;

Власний рекрутинг — самостійне залучення фахівців бригадами через профільні центри;

Батальйони резерву — повернення до строю військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину (СЗЧ).

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Решетилова пояснила, що механізм обов'язкового розподілу 50 людей був ініційований особисто президентом України. Впровадження цієї системи стало критично необхідним, оскільки комбриги та комбати на місцях регулярно стикалися із ситуацією, коли через брак людського ресурсу їм банально не було ким замінити виснажених бійців безпосередньо на вогневих позиціях.

Штурмові бригади

Вона також спростувала інформацію, яка активно ширилася в медіа, нібито за цим принципом новобранців скеровують виключно у штурмові полки. Омбудсманка уточнила, що раніше пріоритет у поповненні дійсно мали десантно-штурмові війська (ДШВ), штурмові частини та морська піхота.

Проте зараз правила гри змінилися — розподіл нині став однаковим і пропорційним для всіх бригад ЗСУ. Ці дані вона перевірила особисто під час регулярних інспекцій лінії фронту.

"Я в кожній бригаді конкретно запитувала: скільки військовослужбовців ви отримали по розподілу цього місяця? Мінімум 50 всі отримали", - сказала Решетилова.

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Психологічна межа та нагальність ротацій

За її словами, такий розподіл дозволяє командирам хоча б мінімально планувати ротації та покращувати оперативно-тактичну обстановку на своїй ділянці.

Військова омбудсманка озвучила результати попереднього дослідження, проведеного її Офісом, які стосуються психологічного та фізичного виснаження захисників під час безперервного виконання завдань "на нулі".

Згідно з цими даними, тривале перебування під вогнем безпосередньо впливає на боєздатність:

40 днів на позиціях — є зафіксованою критичною точкою, після якої у військовослужбовців починає розвиватися апатія;

40–60 днів — вважаються крайньою межею, після перетину якої боєць практично повністю втрачає свою ефективність. Це залежить від характеру людини та інтенсивності обстрілів.

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