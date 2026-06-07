УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9352 відвідувача онлайн
Новини Створення нових бригад в ЗСУ Мобілізація в Україні Реформування бригад
1 366 10

Кожна бригада ЗСУ обов’язково отримує щонайменше 50 новобранців на місяць, - Решетилова

Решетилова розповіла про розподіл військових у нові бригади

В Україні запрацював механізм так званого "справедливого розподілу" поповнення, за яким кожен військовий підрозділ, що бере безпосередню участь у бойових діях, в обов'язковому порядку щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців. Це дозволяє командуванню на місцях планувати ротації на передовій.

Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Три канали поповнення війська

За словами військової омбудсманки, обов'язкове щомісячне виділення 50 новобранців на підрозділ наразі є одним із трьох ключових каналів, через які Сили оборони компенсують втрати та доукомплектовують штати. Загалом система базується на таких складових:

  • "Справедливий розподіл" — пряма щомісячна мобілізація фіксованої кількості людей у бойові частини;

  • Власний рекрутинг — самостійне залучення фахівців бригадами через профільні центри;

  • Батальйони резерву — повернення до строю військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину (СЗЧ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 7% мобілізованих мають право на відстрочку, яке не врахували під час мобілізаційних заходів, - Решетилова

Решетилова пояснила, що механізм обов'язкового розподілу 50 людей був ініційований особисто президентом України. Впровадження цієї системи стало критично необхідним, оскільки комбриги та комбати на місцях регулярно стикалися із ситуацією, коли через брак людського ресурсу їм банально не було ким замінити виснажених бійців безпосередньо на вогневих позиціях.

Штурмові бригади

Вона також спростувала інформацію, яка активно ширилася в медіа, нібито за цим принципом новобранців скеровують виключно у штурмові полки. Омбудсманка уточнила, що раніше пріоритет у поповненні дійсно мали десантно-штурмові війська (ДШВ), штурмові частини та морська піхота.

Проте зараз правила гри змінилися — розподіл нині став однаковим і пропорційним для всіх бригад ЗСУ. Ці дані вона перевірила особисто під час регулярних інспекцій лінії фронту.

"Я в кожній бригаді конкретно запитувала: скільки військовослужбовців ви отримали по розподілу цього місяця? Мінімум 50 всі отримали", - сказала Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг за чотири місяці роботи, - Решетилова

Психологічна межа та нагальність ротацій

За її словами, такий розподіл дозволяє командирам хоча б мінімально планувати ротації та покращувати оперативно-тактичну обстановку на своїй ділянці.

Військова омбудсманка озвучила результати попереднього дослідження, проведеного її Офісом, які стосуються психологічного та фізичного виснаження захисників під час безперервного виконання завдань "на нулі".

Згідно з цими даними, тривале перебування під вогнем безпосередньо впливає на боєздатність:

  • 40 днів на позиціях — є зафіксованою критичною точкою, після якої у військовослужбовців починає розвиватися апатія;

  • 40–60 днів — вважаються крайньою межею, після перетину якої боєць практично повністю втрачає свою ефективність. Це залежить від характеру людини та інтенсивності обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ротації на фронті залежать від бойової ситуації, - Півненко

Автор: 

армія (3722) ротація (96) військовослужбовці (5197) ЗСУ (8788) Решетилова Кобилинська Ольга (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Якийсь бред. Штурмові бригади мають найбільші втрати. Для прикладу, послав комбат бригаду на штурм посадки. Перебили дронами половину. То поповнення буде як у всіх?
показати весь коментар
07.06.2026 09:42 Відповісти
+3
Все залежить від командира.для кацапа сирка воює той хто втрачає багато людей
показати весь коментар
07.06.2026 09:56 Відповісти
+2
40-60 днів? Цікаво було б подивитись на цих експертів після доби перебування під інтенсивними обстрілами
показати весь коментар
07.06.2026 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь бред. Штурмові бригади мають найбільші втрати. Для прикладу, послав комбат бригаду на штурм посадки. Перебили дронами половину. То поповнення буде як у всіх?
показати весь коментар
07.06.2026 09:42 Відповісти
Все залежить від командира.для кацапа сирка воює той хто втрачає багато людей
показати весь коментар
07.06.2026 09:56 Відповісти
В Трускавці призвали 23-річного хлопця,в квітні цього року,направили в штурмові.
Хлопець загинув,завтра ховатимуть.Павло Терленді,вічна память герою.
показати весь коментар
07.06.2026 10:14 Відповісти
"...послав комбат бригаду..." командир батальйону послав бригаду?
показати весь коментар
07.06.2026 10:17 Відповісти
"кожен військовий підрозділ, що бере безпосередню участь у бойових діях" Джерело: https://censor.net/ua/n4007106
показати весь коментар
07.06.2026 10:19 Відповісти
Напишіть, як ви розумієте термін "щонайменше"?
показати весь коментар
07.06.2026 10:27 Відповісти
40-60 днів? Цікаво було б подивитись на цих експертів після доби перебування під інтенсивними обстрілами
показати весь коментар
07.06.2026 09:48 Відповісти
Решетілова, тебе що Бур'яна🤪 вкусила?
Нахіба було зливати інформацію про втрати ЗСУ?
за місяць мінімум 50 новобранців в кожну бригаду (а бигад десь 110)
яка ж ти після цього військова омбудсманка
показати весь коментар
07.06.2026 09:52 Відповісти
Де Ви тим зраду знайшли? Втрати особового є і небойові - списання через сімейні обставини (народження третьої дитини, догляд за родичем, або через загибель або зникнення безвісти близького родича), через хворобу, через досягнення граничного віку. Ну і СЗЧ, це теж небойові втрати.
показати весь коментар
07.06.2026 10:32 Відповісти
Так дрони ж воюють вже , роботи, які м'ясні штурма!
показати весь коментар
07.06.2026 10:23 Відповісти
 
 