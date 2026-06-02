Ротації на фронті залежать від бойової ситуації, - Півненко

Півненко: втрати часто пов’язані з виходом або заходом на позиції

На окремих напрямках ротації ускладнені, а перебування бійців на позиціях може тривати до кількох місяців. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

Він зазначив, що попри наказ про обов’язкові ротації на передньому краї, їх проведення часто залежить від реальної обстановки на полі бою.

"Все відбуватиметься з урахуванням реальної обстановки на полі бою і фізичної можливості вивести бійця з позиції. Є місця, де це неможливо. Чекаємо відповідних умов. Якщо виводити військового з позиції відразу – він пройде 100–200 метрів і в нього може поцілити ворожий дрон", - пояснив командувач НГУ.

Він наголосив, що ротації будуть проводитись, наскільки це можливо, щоб не втратити бійців чи позиції.

"Будемо доповідати, що сьогодні неможливо, чекаємо завтра, поганої погоди. Військові і командири на місцях розуміють, як це відбувається", - прокоментував Півненко ситуацію на складних напрямках на кшталт Покровського.

Провести ротацію – це "суперскладна історія"

Він визнав, що, на жаль, є такі реалії, коли люди можуть проводити по 170–180 днів на позиціях.

"Рідні питають, чому так довго. Все розумію, але не можу його просто так вивести. І Редис не дасть команди вийти. На позиції безпечніше. Частіше всього втрати – це саме захід чи вихід з позиції. Тому окремі місця ротуємо, наскільки це можливо", - наголосив командувач НГУ.

Він констатував, що зараз провести ротацію – це "суперскладна історія", особливо на Покровському напрямку.

"Вони логістику сильно нам перебивають. Як і ми їм. Завезти чи вивезти людей дуже важко", - додав Півненко.

Є місця, де це неможливо. Чекаємо відповідних умов. Джерело: https://censor.net/ua/n4006323
- за втрати особового складу командири , а особливо - генералітет , відповідальності взагалі не несуть ! Тож - їх питання ротації ОС взагалі хвилює не дуже ... хтось не знав ?
02.06.2026 13:43 Відповісти
Тут або "тримати" території без ротацій, або ж проводити ротації і відступати. Лідор наш сказав, що цінує кожного солдата, і саме тому багато з них сидять на позиціях по півроку.
02.06.2026 13:52 Відповісти
Патріотів тилових треба мобнути, так якщо дивитися на їхню ідеологічну стійкість, вони й по 30 літ в окопі можуть просидіти, просто більш потрібні в тилу чи там вік не дозволяє, а так би огого.
02.06.2026 13:48 Відповісти
феерично...для війскового такого рівня стверджувати що виконання наказу необовязкове це вже край....
02.06.2026 13:48 Відповісти
"Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який зобов'язує командирів обмежувати перебування військовослужбовців на передових позиціях до двох місяців (максимум 60 днів) із подальшою обов'язковою заміною.
Документ є обов'язковим для всіх підрозділів на передньому краї. Його дотримання жорстко контролюється керівництвом, за порушення передбачена відповідальність за законами та статутами України."

"є такі реалії, коли люди можуть проводити по 170-180 днів на позиціях." Пішов він на..., той говнокомандуючий зі своїми наказами.

"Олександр Сирський контролює ситуацію на фронті".
02.06.2026 14:08 Відповісти
Мусора на разу не були на війні, судді прокурори і тп.
02.06.2026 14:20 Відповісти
 
 