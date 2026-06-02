Ротації на фронті залежать від бойової ситуації, - Півненко

На окремих напрямках ротації ускладнені, а перебування бійців на позиціях може тривати до кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

Він зазначив, що попри наказ про обов’язкові ротації на передньому краї, їх проведення часто залежить від реальної обстановки на полі бою.

"Все відбуватиметься з урахуванням реальної обстановки на полі бою і фізичної можливості вивести бійця з позиції. Є місця, де це неможливо. Чекаємо відповідних умов. Якщо виводити військового з позиції відразу – він пройде 100–200 метрів і в нього може поцілити ворожий дрон", - пояснив командувач НГУ.

Він наголосив, що ротації будуть проводитись, наскільки це можливо, щоб не втратити бійців чи позиції.

"Будемо доповідати, що сьогодні неможливо, чекаємо завтра, поганої погоди. Військові і командири на місцях розуміють, як це відбувається", - прокоментував Півненко ситуацію на складних напрямках на кшталт Покровського.

Провести ротацію – це "суперскладна історія"

Він визнав, що, на жаль, є такі реалії, коли люди можуть проводити по 170–180 днів на позиціях.

"Рідні питають, чому так довго. Все розумію, але не можу його просто так вивести. І Редис не дасть команди вийти. На позиції безпечніше. Частіше всього втрати – це саме захід чи вихід з позиції. Тому окремі місця ротуємо, наскільки це можливо", - наголосив командувач НГУ.

Він констатував, що зараз провести ротацію – це "суперскладна історія", особливо на Покровському напрямку.

"Вони логістику сильно нам перебивають. Як і ми їм. Завезти чи вивезти людей дуже важко", - додав Півненко.

