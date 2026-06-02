Ротации на фронте зависят от боевой ситуации, - Пивненко
На отдельных направлениях ротация затруднена, а пребывание бойцов на позициях может длиться до нескольких месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.
Он отметил, что несмотря на приказ об обязательных ротациях на передовой, их проведение часто зависит от реальной обстановки на поле боя.
"Все будет происходить с учетом реальной обстановки на поле боя и физической возможности вывести бойца с позиции. Есть места, где это невозможно. Ждем подходящих условий. Если выводить военного с позиции сразу – он пройдет 100–200 метров и в него может попасть вражеский дрон", – сказал командующий НГУ.
Он подчеркнул, что ротации будут проводиться, насколько это возможно, чтобы не потерять бойцов или позиции.
"Будем докладывать, что сегодня невозможно, ждем завтра, плохой погоды. Военные и командиры на местах понимают, как это происходит", - прокомментировал Пивненко ситуацию на сложных направлениях, таких как Покровское.
Провести ротацию - это "суперсложная история"
Он признал, что, к сожалению, есть такие реалии, когда люди могут проводить по 170–180 дней на позициях.
"Родные спрашивают, почему так долго. Все понимаю, но не могу его просто так вывести. И Редис не даст команды выйти. На позиции безопаснее. Чаще всего потери – это именно заход или выход с позиции. Поэтому отдельные места ротируем, насколько это возможно", – подчеркнул командующий НГУ.
Он констатировал, что сейчас провести ротацию – это "суперсложная история", особенно на Покровском направлении.
"Они сильно мешают нашей логистике. Как и мы их. Завезти или вывезти людей очень трудно", – добавил Пивненко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- за втрати особового складу командири , а особливо - генералітет , відповідальності взагалі не несуть ! Тож - їх питання ротації ОС взагалі хвилює не дуже ... хтось не знав ?
феерично...для війскового такого рівня стверджувати що виконання наказу необовязкове це вже край....
Документ є обов'язковим для всіх підрозділів на передньому краї. Його дотримання жорстко контролюється керівництвом, за порушення передбачена відповідальність за законами та статутами України."
"є такі реалії, коли люди можуть проводити по 170-180 днів на позиціях." Пішов він на..., той говнокомандуючий зі своїми наказами.
"Олександр Сирський контролює ситуацію на фронті".