Офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг за чотири місяці роботи, - Решетилова

Фото: Суспільне

За чотири місяці роботи Офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військовослужбовців.

Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

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Надійшло майже 8 тис. скарг

Решетилова нагадала, що роботу Офісу військового омбудсмана було запущено 27 січня 2026 року. Станом на 1 червня він отримав 7981 скаргу.

"27 січня ми оголосили про старт роботи і почали офіційно приймати скарги й опрацьовувати їх. І от відтоді майже вісім тисяч скарг надійшло... Це величезний обсяг роботи. Але ми працюємо відповідно до закону: отримуємо скаргу, розглядаємо, намагаємося вирішити питання. Якщо вирішити питання протягом розгляду неможливо, призначаємо перевірку. Тоді витребовуємо всі документи, виїжджаємо на військові об'єкти, в тому числі на лінію бойового зіткнення. Опитуємо свідків, командирів, їхніх підлеглих. Перевірка закінчується висновком. Висновок надсилається відповідальній посадовій особі в органах військового управління чи командиру вищого рівня", - розповіла Решетилова.

За її словами, на сьогодні надіслано понад 20 вимог до різних військових частин і командирів.

"Деякі з них уже виконані, деякі ще ні. Нам поки не вистачає інструментарію, щоб притягнути до відповідальності за невиконання вимог військового омбудсмана. Для цього в парламенті зараз лежить ще один законопроєкт, який надасть нам можливість складати протоколи й звертатися до адміністративного суду. Але поки що ми бачимо, що командири готові взаємодіяти й злісного невиконання наших вимог ми поки не помітили", - розповіла військова омбудсманка.

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Які скарги найчастіші?

"Перше – медицина. Бувають скарги на медичне забезпечення, але насамперед це ненаправлення на ВЛК або на лікування. Ми з цими скаргами, чесно кажучи, не завжди знаємо, що робити. Тому що якщо скарга на ВЛК, ми тут не уповноважені: ми не медики, не можемо оцінювати діагнози, які ставлять лікарі. Є один спосіб оскарження рішення ВЛК у військовослужбовця – це скарга до Центральної військово-лікарської комісії. Але якщо це питання ненаправлення на ВЛК чи на лікування — то, звісно, ми реагуємо і відразу зв'язуємося з військовою частиною. Особливо якщо військовослужбовець потребує оперативного лікування або справді погано почувається", - сказала посадовиця.

Крім того, близько 3% скарг стосуються застосування насилля або погроз насиллям, або психологічного насилля.

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