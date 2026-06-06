Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб за четыре месяца работы, - Решетилова

Фото: Суспільне

За четыре месяца работы Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб о нарушении прав военнослужащих.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поступило почти 8 тыс. жалоб

Решетилова напомнила, что работа Офиса военного омбудсмена была запущена 27 января 2026 года. По состоянию на 1 июня он получил 7981 жалобу.

"27 января мы объявили о начале работы и начали официально принимать жалобы и рассматривать их. И вот с тех пор поступило почти восемь тысяч жалоб... Это огромный объем работы. Но мы работаем в соответствии с законом: получаем жалобу, рассматриваем, пытаемся решить вопрос. Если решить вопрос в ходе рассмотрения невозможно, назначаем проверку. Тогда запрашиваем все документы, выезжаем на военные объекты, в том числе на линию боевого столкновения. Опрашиваем свидетелей, командиров, их подчиненных. Проверка заканчивается заключением. Заключение направляется ответственному должностному лицу в органах военного управления или командиру более высокого уровня", — рассказала Решетилова.

По ее словам, на сегодняшний день направлено более 20 требований в различные воинские части и командирам.

"Некоторые из них уже выполнены, некоторые еще нет. Нам пока не хватает инструментария, чтобы привлечь к ответственности за невыполнение требований военного омбудсмена. Для этого в парламенте сейчас находится еще один законопроект, который даст нам возможность составлять протоколы и обращаться в административный суд. Но пока что мы видим, что командиры готовы взаимодействовать, и злостного невыполнения наших требований мы пока не заметили", — рассказала военный омбудсмен.

Читайте также: Пребывание военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова

Какие жалобы встречаются чаще всего?

"Во-первых – медицина. Бывают жалобы на медицинское обеспечение, но прежде всего это ненаправление на ВЛК или на лечение. Мы с этими жалобами, честно говоря, не всегда знаем, что делать. Потому что если жалоба на ВЛК, мы здесь не уполномочены: мы не медики, не можем оценивать диагнозы, которые ставят врачи. Есть один способ обжалования решения ВЛК у военнослужащего – это жалоба в Центральную военно-врачебную комиссию. Но если это вопрос ненаправления на ВЛК или на лечение — то, конечно, мы реагируем и сразу связываемся с воинской частью. Особенно если военнослужащий нуждается в оперативном лечении или действительно плохо себя чувствует", — сказала чиновница.

Кроме того, около 3% жалоб касаются применения насилия или угроз насилием, либо психологического насилия.

Читайте также: Решетилова предлагает новый подход к мобилизации: если 1,6 млн уклонистов присоединятся к армии — можно ввести 2-3 года службы