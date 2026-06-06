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Новини Мобілізація в Україні
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Близько 7% мобілізованих мають право на відстрочку, яке не врахували під час мобілізаційних заходів, - Решетилова

скільки призовників мали право на відстрочку та чому їх мобілізували

Близько 7% серед всіх мобілізованих мають законне право на відстрочку, яке з якихось причин не було враховане під час мобілізаційних заходів.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мобілізація осіб, які мали право на відстрочку 

"За нашими підрахунками, таких військовослужбовців близько 7% серед усіх мобілізованих. Тобто 7% мобілізованих мають законне право на відстрочку, просто з якихось причин воно не було враховане під час мобілізаційних заходів. Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Або наявність у них трьох чи більше дітей, оформлення опіки над кимось із близьких родичів. Також це можуть бути люди, які є найближчими родичами загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Це такі три основні причини",- розповіла посадовиця.

За словами Решетилової, військовослужбовець, який має законне право на відстрочку, але потрапляє на службу, "все одно рано чи пізно або буде звільнений, або втече, самовільно залишить частину, або ж просто буде баластом десь у військовій частині, не маючи змоги або бажання виконувати якісь завдання".

Читайте також: Чіткі строки служби можливі лише після реформ мобілізації та бронювання, - Решетилова

Фінансові втрати через неякісну мобілізацію

Крім того,вона розповіла, що в Офісі військового омбудсмана порахували скільки один такий військовослужбовець, який має законне право на відстрочку або звільнення, обходиться державі.

"Тому що він стає на облік, отримує грошове забезпечення, забезпечується повністю всім: формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту. Також держава лікує його за свій рахунок. Або, наприклад, на нього витрачають ресурс інструктори, на нього витрачають якісь там засоби, якими навчають у навчальних центрах, і так далі. Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава має побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос. А також створюємо соціальну проблему, соціальну напругу, і жодним чином не вирішуємо питання поповнення війська через цих людей", - розповіла Решетилова.

Водночас вона відмовилася називати конкретні цифри.

"Ми їх озвучували, коли звітували про сто днів роботи Офісу військового омбудсмана. Думаю, люди, які долучені до розробки політики, розуміють, скільки це коштує. Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка.

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Автор: 

військовослужбовці (5197) мобілізація (3437) Решетилова Кобилинська Ольга (86)
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Топ коментарі
+11
Так нічого ,отримають відстрочку посмертно. Вибачаюсь за чорний гумор ,але в нашій рідній країні без нього ніяк.
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06.06.2026 22:32 Відповісти
+5
Чи є влада більш тупіша за зелену що так по дурному розпоряджається людьми та грошима?
===
"Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка. Джерело: https://censor.net/ua/n4007080
...
Адепти "бідної України" у якої немає грошей на професійних найманців - ваш вихід.
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06.06.2026 22:40 Відповісти
+3
Шо тцкашникам, шо лікарям з ВЛК - їм глибоко по*уй. Якщо ходить своїми ногами - придатний.
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06.06.2026 22:45 Відповісти
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Так нічого ,отримають відстрочку посмертно. Вибачаюсь за чорний гумор ,але в нашій рідній країні без нього ніяк.
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06.06.2026 22:32 Відповісти
У 2019 році було 73 відсотка,що трапилося,прозріли?
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06.06.2026 22:36 Відповісти
Чи є влада більш тупіша за зелену що так по дурному розпоряджається людьми та грошима?
===
"Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка. Джерело: https://censor.net/ua/n4007080
...
Адепти "бідної України" у якої немає грошей на професійних найманців - ваш вихід.
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06.06.2026 22:40 Відповісти
а близько 90 відсотків людей з бронями та відстрочками є легальними ухилянтами отримавши ці броні та відстрочки за хабарі!
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06.06.2026 22:41 Відповісти
Порахуйте скільки з них хлопчики, яким +/-25 і які продовжують навчання, і скільки з них дядьків 35+, які у 2022 році раптом зрозуміли що їм потрібна вища освіта (не кажу вже про тих, хто користується тим, що бази ВНЗ за 90-ті роки просто не оцифровані, що дозволяє по другому колу йти на середню спеціальну чи на бакалавра)
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06.06.2026 22:44 Відповісти
Шо тцкашникам, шо лікарям з ВЛК - їм глибоко по*уй. Якщо ходить своїми ногами - придатний.
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06.06.2026 22:45 Відповісти
Я навіть можу точно сказати, хто ці 7%, це прості сільські механізатори, до яких приїхало ТЦК за кілька днів до отримання нової броні і відправило їх до армії.

Будь-який сільський мешканець підтвердить мої слова.
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06.06.2026 22:46 Відповісти
ломаєтся логіка
спочятку 18-25 віпускаємо за кордон, а потім вимагаємо від країн їх прийнявших,
відправити їх взад в Україну?
ломаєтся логіка
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06.06.2026 22:49 Відповісти
ЗЄлєнському наср...ать як на оборону України , так і на Воїнів, які по декілька років безвилазно на передовій.

аби втриматись на посаді - щоб як кішкаче лайно молодь на картонках не винесла

караул не залізний, коли не будь скаже що устал

.
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06.06.2026 22:59 Відповісти
впізнаю покоління Бітлс - 60 десятники тримають фронт
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06.06.2026 23:01 Відповісти
хочя яка в цирку логіка?
самі інстинкти і імпульсівні рухи
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06.06.2026 22:53 Відповісти
Кого і коли з феодалів хвилювали права якихось смердів, основне призначення яких - померти за маєтки та безтурботне життя їхніх панів??? Закінчаться одні, гайдуки наловлять інших, аби тільки самим на війну не йти.
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06.06.2026 22:53 Відповісти
всі работают в потє ліца на провал мобілізації - від провокаторів-фсб до провокаторів-"омбусменів" на державній зарплаті.

а мої молодші колеги вже здоровья поклали на обороні України з лютого 2022 року - по декілька поранень і набуті хронічні хвороби.

про те щоб їх замінити їх на фронті ніхто НЕ париться - від поверхневого овнокомандуючого до т.зв. омбусменів

.
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06.06.2026 22:54 Відповісти
А нашо тоді взагалі ловити когось, шоб держава тратила на них кошти.
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06.06.2026 22:55 Відповісти
Близько 100% загиблих мали право на життя та хотіли жити
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06.06.2026 22:59 Відповісти
Та ви багато чого взагалі неврахували
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06.06.2026 23:06 Відповісти
відстрочка, до поки кацапи прийдуть...
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06.06.2026 23:10 Відповісти
 
 