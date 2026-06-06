Близько 7% мобілізованих мають право на відстрочку, яке не врахували під час мобілізаційних заходів, - Решетилова

Близько 7% серед всіх мобілізованих мають законне право на відстрочку, яке з якихось причин не було враховане під час мобілізаційних заходів.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мобілізація осіб, які мали право на відстрочку

"За нашими підрахунками, таких військовослужбовців близько 7% серед усіх мобілізованих. Тобто 7% мобілізованих мають законне право на відстрочку, просто з якихось причин воно не було враховане під час мобілізаційних заходів. Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Або наявність у них трьох чи більше дітей, оформлення опіки над кимось із близьких родичів. Також це можуть бути люди, які є найближчими родичами загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Це такі три основні причини",- розповіла посадовиця.

За словами Решетилової, військовослужбовець, який має законне право на відстрочку, але потрапляє на службу, "все одно рано чи пізно або буде звільнений, або втече, самовільно залишить частину, або ж просто буде баластом десь у військовій частині, не маючи змоги або бажання виконувати якісь завдання".

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Фінансові втрати через неякісну мобілізацію

Крім того,вона розповіла, що в Офісі військового омбудсмана порахували скільки один такий військовослужбовець, який має законне право на відстрочку або звільнення, обходиться державі.

"Тому що він стає на облік, отримує грошове забезпечення, забезпечується повністю всім: формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту. Також держава лікує його за свій рахунок. Або, наприклад, на нього витрачають ресурс інструктори, на нього витрачають якісь там засоби, якими навчають у навчальних центрах, і так далі. Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава має побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос. А також створюємо соціальну проблему, соціальну напругу, і жодним чином не вирішуємо питання поповнення війська через цих людей", - розповіла Решетилова.

Водночас вона відмовилася називати конкретні цифри.

"Ми їх озвучували, коли звітували про сто днів роботи Офісу військового омбудсмана. Думаю, люди, які долучені до розробки політики, розуміють, скільки це коштує. Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка.

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