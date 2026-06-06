Около 7% мобилизованных имеют право на отсрочку, которое не учли во время мобилизационных мероприятий, - Решетилова
Около 7% всех мобилизованных имеют законное право на отсрочку, которое по каким-то причинам не было учтено в ходе мобилизационных мероприятий.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизация лиц, имевших право на отсрочку
"По нашим подсчетам, таких военнослужащих около 7% среди всех мобилизованных. То есть 7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку, просто по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий. Это может быть, например, некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Или наличие у них троих или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников. Также это могут быть люди, являющиеся ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Это три основные причины", — рассказала чиновница.
По словам Решетиловой, военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку, но попавший на службу, "все равно рано или поздно либо будет уволен, либо сбежит, самовольно покинет часть, либо просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-либо задачи".
Финансовые потери из-за некачественной мобилизации
Кроме того, она рассказала, что в Офисе военного омбудсмена подсчитали, во сколько государству обходится один такой военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку или освобождение.
"Потому что он становится на учет, получает денежное довольствие, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. Или, например, на него тратят ресурсы инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурсов, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации. И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. А также создаем социальную проблему, социальную напряженность и никоим образом не решаем вопрос пополнения войск за счет этих людей", — рассказала Решетилова.
В то же время она отказалась называть конкретные цифры.
"Мы их озвучивали, когда отчитывались о ста днях работы Офиса военного омбудсмена. Думаю, люди, причастные к разработке политики, понимают, сколько это стоит. Это очень большие цифры", — заявила военный омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===
"Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка. Джерело: https://censor.net/ua/n4007080
...
Адепти "бідної України" у якої немає грошей на професійних найманців - ваш вихід.
Прошу прощения, я провожу свой маленький соц. опрос. Давайте, вы честно ответите, а я озвучу наиболее распространеные ответы.
Гроші є. Лежат на столе. Подойдите и возьмите сколько вам надо. Вы же профессионал. Сколько нужно лично вам денег,чтобы вы пошли воевать/защищать страну.
Без предварительного выбора нового президента, главе о командующего, непосредственно командира и направления. Только сумма и ВУС (по желанию)
Спасибо
Будь-який сільський мешканець підтвердить мої слова.
спочятку 18-25 віпускаємо за кордон, а потім вимагаємо від країн їх прийнявших,
відправити їх взад в Україну?
ломаєтся логіка
аби втриматись на посаді - щоб як кішкаче лайно молодь на картонках не винесла
караул не залізний, коли не будь скаже що устал
.
самі інстинкти і імпульсівні рухи
а мої молодші колеги вже здоровья поклали на обороні України з лютого 2022 року - по декілька поранень і набуті хронічні хвороби.
про те щоб їх замінити їх на фронті ніхто НЕ париться - від поверхневого овнокомандуючого до т.зв. омбусменів
.