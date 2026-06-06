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Новости Мобилизация в Украине
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Около 7% мобилизованных имеют право на отсрочку, которое не учли во время мобилизационных мероприятий, - Решетилова

сколько призывников имели право на отсрочку и почему их мобилизовали

Около 7% всех мобилизованных имеют законное право на отсрочку, которое по каким-то причинам не было учтено в ходе мобилизационных мероприятий.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

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Мобилизация лиц, имевших право на отсрочку 

"По нашим подсчетам, таких военнослужащих около 7% среди всех мобилизованных. То есть 7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку, просто по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий. Это может быть, например, некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Или наличие у них троих или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников. Также это могут быть люди, являющиеся ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Это три основные причины", — рассказала чиновница.

По словам Решетиловой, военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку, но попавший на службу, "все равно рано или поздно либо будет уволен, либо сбежит, самовольно покинет часть, либо просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-либо задачи".

Читайте также: Четкие сроки службы возможны только после реформ мобилизации и бронирования, — Решетилова

Финансовые потери из-за некачественной мобилизации

Кроме того, она рассказала, что в Офисе военного омбудсмена подсчитали, во сколько государству обходится один такой военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку или освобождение.

"Потому что он становится на учет, получает денежное довольствие, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. Или, например, на него тратят ресурсы инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурсов, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации. И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос. А также создаем социальную проблему, социальную напряженность и никоим образом не решаем вопрос пополнения войск за счет этих людей", — рассказала Решетилова.

В то же время она отказалась называть конкретные цифры.

"Мы их озвучивали, когда отчитывались о ста днях работы Офиса военного омбудсмена. Думаю, люди, причастные к разработке политики, понимают, сколько это стоит. Это очень большие цифры", — заявила военный омбудсмен.

Читайте также: Офис военного омбудсмена рассмотрел почти 8 тысяч жалоб за четыре месяца работы, - Решетилова

Автор: 

военнослужащие (6494) мобилизация (3089) Решетилова Ольга (83)
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Топ комментарии
+16
Так нічого ,отримають відстрочку посмертно. Вибачаюсь за чорний гумор ,але в нашій рідній країні без нього ніяк.
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06.06.2026 22:32 Ответить
+8
Чи є влада більш тупіша за зелену що так по дурному розпоряджається людьми та грошима?
===
"Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка. Джерело: https://censor.net/ua/n4007080
...
Адепти "бідної України" у якої немає грошей на професійних найманців - ваш вихід.
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06.06.2026 22:40 Ответить
+7
Шо тцкашникам, шо лікарям з ВЛК - їм глибоко по*уй. Якщо ходить своїми ногами - придатний.
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06.06.2026 22:45 Ответить
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Так нічого ,отримають відстрочку посмертно. Вибачаюсь за чорний гумор ,але в нашій рідній країні без нього ніяк.
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06.06.2026 22:32 Ответить
Щоб ти її отримав, чорний рот.
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07.06.2026 00:23 Ответить
У 2019 році було 73 відсотка,що трапилося,прозріли?
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06.06.2026 22:36 Ответить
Мільйони переможців73% на початку війни худко втекли до Вільної Європи по БЕЗВІЗУ Папєрєдніка і вже з Європи продовжують плюватися в ненависного Щікалядного Борігу!
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07.06.2026 00:22 Ответить
Чи є влада більш тупіша за зелену що так по дурному розпоряджається людьми та грошима?
===
"Це дуже великі цифри", - заявила військова омбудсманка. Джерело: https://censor.net/ua/n4007080
...
Адепти "бідної України" у якої немає грошей на професійних найманців - ваш вихід.
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06.06.2026 22:40 Ответить
Иду, иду. Вот я.
Прошу прощения, я провожу свой маленький соц. опрос. Давайте, вы честно ответите, а я озвучу наиболее распространеные ответы.
Гроші є. Лежат на столе. Подойдите и возьмите сколько вам надо. Вы же профессионал. Сколько нужно лично вам денег,чтобы вы пошли воевать/защищать страну.
Без предварительного выбора нового президента, главе о командующего, непосредственно командира и направления. Только сумма и ВУС (по желанию)
Спасибо
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07.06.2026 00:07 Ответить
а близько 90 відсотків людей з бронями та відстрочками є легальними ухилянтами отримавши ці броні та відстрочки за хабарі!
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06.06.2026 22:41 Ответить
Порахуйте скільки з них хлопчики, яким +/-25 і які продовжують навчання, і скільки з них дядьків 35+, які у 2022 році раптом зрозуміли що їм потрібна вища освіта (не кажу вже про тих, хто користується тим, що бази ВНЗ за 90-ті роки просто не оцифровані, що дозволяє по другому колу йти на середню спеціальну чи на бакалавра)
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06.06.2026 22:44 Ответить
Шо тцкашникам, шо лікарям з ВЛК - їм глибоко по*уй. Якщо ходить своїми ногами - придатний.
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06.06.2026 22:45 Ответить
Я навіть можу точно сказати, хто ці 7%, це прості сільські механізатори, до яких приїхало ТЦК за кілька днів до отримання нової броні і відправило їх до армії.

Будь-який сільський мешканець підтвердить мої слова.
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06.06.2026 22:46 Ответить
ломаєтся логіка
спочятку 18-25 віпускаємо за кордон, а потім вимагаємо від країн їх прийнявших,
відправити їх взад в Україну?
ломаєтся логіка
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06.06.2026 22:49 Ответить
ЗЄлєнському наср...ать як на оборону України , так і на Воїнів, які по декілька років безвилазно на передовій.

аби втриматись на посаді - щоб як кішкаче лайно молодь на картонках не винесла

караул не залізний, коли не будь скаже що устал

.
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06.06.2026 22:59 Ответить
впізнаю покоління Бітлс - 60 десятники тримають фронт
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06.06.2026 23:01 Ответить
хочя яка в цирку логіка?
самі інстинкти і імпульсівні рухи
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06.06.2026 22:53 Ответить
Кого і коли з феодалів хвилювали права якихось смердів, основне призначення яких - померти за маєтки та безтурботне життя їхніх панів??? Закінчаться одні, гайдуки наловлять інших, аби тільки самим на війну не йти.
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06.06.2026 22:53 Ответить
всі работают в потє ліца на провал мобілізації - від провокаторів-фсб до провокаторів-"омбусменів" на державній зарплаті.

а мої молодші колеги вже здоровья поклали на обороні України з лютого 2022 року - по декілька поранень і набуті хронічні хвороби.

про те щоб їх замінити їх на фронті ніхто НЕ париться - від поверхневого овнокомандуючого до т.зв. омбусменів

.
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06.06.2026 22:54 Ответить
А нашо тоді взагалі ловити когось, шоб держава тратила на них кошти.
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06.06.2026 22:55 Ответить
Близько 100% загиблих мали право на життя та хотіли жити
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06.06.2026 22:59 Ответить
Та ви багато чого взагалі неврахували
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06.06.2026 23:06 Ответить
відстрочка, до поки кацапи прийдуть...
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06.06.2026 23:10 Ответить
"Мобілізаційні заходи" -- як багато недосказаного у цьому терміні.
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07.06.2026 00:02 Ответить
проблема этой войны, войны дронов, что даже полу слепой, глубоко больной, человек без рук/руки или без ног/ноги все равно полезен тем, что будет сидеть на позиции в то время как дронари работают.
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07.06.2026 00:17 Ответить
Ну так все на паузі....
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07.06.2026 00:26 Ответить
73 процента из 39 пришедших на выборы
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07.06.2026 00:39 Ответить
 
 