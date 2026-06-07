У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень виплат, - Железняк

Кабінет Міністрів відмовляється закладати необхідні кошти у зміни до Державного бюджету на 2026 рік, створюючи величезний дефіцит фінансування армії. Уряд взагалі не передбачив коштів на підвищення виплат військовослужбовцям.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Прихована діра: звідки взявся дефіцит у 300 мільярдів

За словами Железняка, криза зародилася ще у 2025 році. Початковий бюджет на оплату праці військовослужбовців на 2026 рік майже повністю дублював цифри попереднього року. Проте влада "забула" врахувати, що 20 чи 21 жовтня 2025 року Верховна Рада була змушена екстрено внести зміни до держбюджету, збільшивши видатки на зарплати військовим орієнтовно на 300 млрд грн.

Оскільки в армію залучаються нові люди, а також зростають виплати пораненим і списаним бійцям, реальні потреби ЗСУ суттєво виросли. Відтак, щоб зберегти виплати оборонцям бодай на колишньому рівні, у Бюджет-2026 необхідно було додатково закласти щонайменше ці 300 мільярдів гривень.

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Нардеп розповів про виділення урядом додаткових 1,5 трильйона гривень на армію. За словами Железняка, Кабмін формально не бреше, але ховає диявола в деталях.

Реальний розподіл: Із величезної суми анонсованих змін безпосередньо на забезпечення та заробітні плати військовим виділяють лише 170 мільярдів гривень .

Реальний дефіцит: Ця сума покриває менше половини від мінімально необхідних 300 мільярдів. Ба більше, за офіційними розрахунками Рахункової палати, для повноцінного фінансування військових державі наразі бракує аж 365 мільярдів гривень.

"У цьому випадку виходить, що у нас розрив 180 мільярдів гривень, яких не вистачає. Причому не вистачає не для того, щоб підвищити зарплату військовим, а для того, щоб заплатити хоча б на рівні минулого року! Всі ці заяви та рішення уряду і президента, які там анонсували, зараз просто не мають під собою фінансового підгрунтя. Це ілюзія", - наголосив Железняк.

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Він додав, що Кабмін та парламентська монобільшість не планують суттєво збільшувати видатки на грошове забезпечення військових (заплановані точкові коригування не досягають навіть 10 мільярдів).

Одночасно "Слуги народу" відмовляються скасовувати непрофільні видатки чи зупиняти корупційні схеми задля переспрямування грошей на фронт, а також ігнорують альтернативний законопроект опозиції та планують відібрати 40 млрд грн у Міністерства оборони.

Політичні інтриги навколо голови Міноборони

Железняк заявив, що за фінансовим саботажем армійських виплат стоїть внутрішня кулуарна боротьба у команді влади.

"Проблема в тому, що очевидно тут є ще і політична інтрига, де Михайла Федорова, який є міністром оборони й відповідає за всю цю історію, примушують по факту визнати, що реформа не вдасться. Тому що грошей на неї не буде і відповідно їх ніхто не виділить. Це залежить від парламенту, президента, Мінфіну. Щось не виглядає, як хтось із цих осіб збирається туди знайти гроші", - зазначив депутат.

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