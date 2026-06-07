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Новини Виплати військовим Державний бюджет
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У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень виплат, - Железняк

Зарплати військовим у 2026 році - Железняк розповів про дефіцит

Кабінет Міністрів відмовляється закладати необхідні кошти у зміни до Державного бюджету на 2026 рік, створюючи величезний дефіцит фінансування армії. Уряд взагалі не передбачив коштів на підвищення виплат військовослужбовцям.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Прихована діра: звідки взявся дефіцит у 300 мільярдів

За словами Железняка, криза зародилася ще у 2025 році. Початковий бюджет на оплату праці військовослужбовців на 2026 рік майже повністю дублював цифри попереднього року. Проте влада "забула" врахувати, що 20 чи 21 жовтня 2025 року Верховна Рада була змушена екстрено внести зміни до держбюджету, збільшивши видатки на зарплати військовим орієнтовно на 300 млрд грн.

Оскільки в армію залучаються нові люди, а також зростають виплати пораненим і списаним бійцям, реальні потреби ЗСУ суттєво виросли. Відтак, щоб зберегти виплати оборонцям бодай на колишньому рівні, у Бюджет-2026 необхідно було додатково закласти щонайменше ці 300 мільярдів гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплати військовим у червні 2026 року: Від чого залежить розмір грошового забезпечення?

Нардеп розповів про виділення урядом додаткових 1,5 трильйона гривень на армію. За словами Железняка, Кабмін формально не бреше, але ховає диявола в деталях.

  • Реальний розподіл: Із величезної суми анонсованих змін безпосередньо на забезпечення та заробітні плати військовим виділяють лише 170 мільярдів гривень.

  • Реальний дефіцит: Ця сума покриває менше половини від мінімально необхідних 300 мільярдів. Ба більше, за офіційними розрахунками Рахункової палати, для повноцінного фінансування військових державі наразі бракує аж 365 мільярдів гривень.

"У цьому випадку виходить, що у нас розрив 180 мільярдів гривень, яких не вистачає. Причому не вистачає не для того, щоб підвищити зарплату військовим, а для того, щоб заплатити хоча б на рівні минулого року! Всі ці заяви та рішення уряду і президента, які там анонсували, зараз просто не мають під собою фінансового підгрунтя. Це ілюзія", - наголосив Железняк.

Читайте також: Кожна бригада ЗСУ обов’язково отримує щонайменше 50 новобранців на місяць, - Решетилова

Він додав, що Кабмін та парламентська монобільшість не планують суттєво збільшувати видатки на грошове забезпечення військових (заплановані точкові коригування не досягають навіть 10 мільярдів).

Одночасно "Слуги народу" відмовляються скасовувати непрофільні видатки чи зупиняти корупційні схеми задля переспрямування грошей на фронт, а також ігнорують альтернативний законопроект опозиції та планують відібрати 40 млрд грн у Міністерства оборони.

Політичні інтриги навколо голови Міноборони

Железняк заявив, що за фінансовим саботажем армійських виплат стоїть внутрішня кулуарна боротьба у команді влади. 

"Проблема в тому, що очевидно тут є ще і політична інтрига, де Михайла Федорова, який є міністром оборони й відповідає за всю цю історію, примушують по факту визнати, що реформа не вдасться. Тому що грошей на неї не буде і відповідно їх ніхто не виділить. Це залежить від парламенту, президента, Мінфіну. Щось не виглядає, як хтось із цих осіб збирається туди знайти гроші", - зазначив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий збір хочуть направити виключно на зарплати ЗСУ: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Автор: 

бюджет (3390) виплати (1304) військовослужбовці (5201) зарплата (2323) Железняк Ярослав (748)
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Топ коментарі
+15
Докерувалися зелені паскуди, зате тцк купається в доларах!
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07.06.2026 15:44 Відповісти
+14
"і чому це ви не хочете йти за нас воювати??" "А то буряти прийдуть!!!." (Нічого не забув?) (А ми тут в тилах тихенько на вас гешефти будемо робити і допомогу красти)
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07.06.2026 15:46 Відповісти
+13
Головне що евреї ситі, ДИнастія будується, етнос знищується, а ми в війні уже довшій чим були в 2 світову.

А дрібниці що грошей нема - то як кажуть евреї вони просто у іншого власника
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07.06.2026 15:39 Відповісти
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07.06.2026 15:39 Відповісти
Головне що евреї ситі, ДИнастія будується, етнос знищується, а ми в війні уже довшій чим були в 2 світову.

А дрібниці що грошей нема - то як кажуть евреї вони просто у іншого власника
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07.06.2026 15:39 Відповісти
Не завидуй тем у кого есть Династия, денег не будет)
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07.06.2026 16:23 Відповісти
весна прийшла - ЗЄля якісь культурні тисячі роздає..

.
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07.06.2026 16:24 Відповісти
Судя по розданным тысячам больше всего гребут те, хто гонит на Зелю)
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07.06.2026 16:27 Відповісти
А в кишенях дивились?
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07.06.2026 15:40 Відповісти
А куди ж поділись гроші + кредити + "пакети допомоги"?
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07.06.2026 15:42 Відповісти
За такі запитання пан отримає 8 рочків
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07.06.2026 15:59 Відповісти
Можнапродати пару десятків тисяч фламінгів-на стільки як є зараз непотрібно.
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07.06.2026 16:09 Відповісти
Докерувалися зелені паскуди, зате тцк купається в доларах!
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07.06.2026 15:44 Відповісти
Ці "черепашки ніндзя" чудово вміють воювати з жінками, мабуть за це їм і платять зряплату.
Коли вже вони оті ганчірки з мордочок познімають? Згідно наказу Міноборони №606, це їм дозволяють або наказують командири/начальники, тобто питання до них.
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07.06.2026 16:00 Відповісти
Ну не дарма морди закривають ж, бандюки від влади цілком офіційно.
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07.06.2026 16:03 Відповісти
Нашому Лідору не загрожують голодні солдати, вони на фронті. А от холопи з непротими мозгами, без телемарафону, можуть наробити проблем
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07.06.2026 15:45 Відповісти
зе! тільки за той ***@марафон можна пожиттєве давати..стільки вкрасти у війська..ну й ще з конфіскаціями в нього та депутатів, які оце прийняли. Гроші на армію відразу знайдуться. Взагалі, якого демона в депутатів таке забезпечення?? Чому не середня по Україні?
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07.06.2026 17:01 Відповісти
Державна податкова служба виявила схему незаконного виведення майже 200 мільярдів гривень (понад $4,5 мільярдів) з України за останні два з половиною роки. Гроші виводили через мережу з понад 2,3 тисячі фіктивних компаній, які оформлювали експорт товарів (наприклад, зерна), але валютна виручка в країну так і не поверталася. Тут жеж головне шо партія зеленского має 39%. Та шоб вас всіх пі...ів поразривало хто дає такий відсоток шакалам зеленского во главі.
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07.06.2026 15:45 Відповісти
"і чому це ви не хочете йти за нас воювати??" "А то буряти прийдуть!!!." (Нічого не забув?) (А ми тут в тилах тихенько на вас гешефти будемо робити і допомогу красти)
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07.06.2026 15:46 Відповісти
Ще б не завадило регулярно перевіряти, хто отримує "бойові". Вже неодноразово виявляли таких тилових воєнів, котрі п'ятий рік сидять за кілька сотень кілометрів від фронту, при цьому маючи посвідчення УБД і товстенні морди.
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07.06.2026 15:47 Відповісти
Так отож, хлопці які реально сидять на нулі можуть недоотримувати десятки тисяч гривень в місяць, в дехто в тилах ці десятки тисяч собі в кишеню
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07.06.2026 16:02 Відповісти
Не факт що ті тиловики не існують тільки на папері.
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07.06.2026 16:06 Відповісти
Або взагалі як картки віддають і він просто зникає а командири всі його зарплати і бонуси отримує, там таких схем сотні і сотні
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07.06.2026 16:07 Відповісти
Або взагалі є дикий варіант, у командира чи групи командирів общак в декілька лямів гривень ці гроші лежать під процентом у банку і тупо всі солдати фіксовану суму скидають в цей общак , щоб поїхати у неофіційну відпустку на три дні (пофіг де ти живеш) платили мінімум 3000 грн з одного , ( це було восени 2024 року, зараз мабуть суми ще більші) 60 чоловік на протязі місяця їхали групами у відпустку=200000 грн як з куста, це було в 153 бригаді.
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07.06.2026 16:11 Відповісти
общак "декілька лямів"...ви не розумієте, про що пишете)
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07.06.2026 16:49 Відповісти
Прийшли ж 90 млд/45 на цей рік - може проплатять
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07.06.2026 15:47 Відповісти
Куди прийшли і кому? В кінці червня в кращому випадку
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07.06.2026 15:53 Відповісти
Та то таке. Головне щоб прокурорам, суддям і ментам хватало.
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07.06.2026 15:49 Відповісти
Цим ніколи не вистачатиме
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07.06.2026 15:54 Відповісти
Реально кожен рік вони виходять на пенсії в віці 40 років через суд отримують виплати від 100 до 200 тис, з такою дирою в пенсійному фонді ні на кого коштів ненапасешся.

Тепер ще врахуємо збільшення міністерств та утворення нових, різні адміністрації населених пунктів, що давно окуповані.

Переплати за державними тендерами в два рази що постійно виявляються, але потім "чесний" суд не без участі прокурорів, відпускає чиновників із штрафом, меншим чим вкрадено коштів. І ці чиновники, ще мають наглість, подавати на компенсацію від держави за пропущені робочі дні.

Зрозуміло що з таким підходом до управління, грошей не буде.
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07.06.2026 16:04 Відповісти
жаль, не могу сейчас вспомнить - кто там провел 40 потужных реформ, в том числе и судебную?
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07.06.2026 16:51 Відповісти
А ЗЕтисяча, а тупа акція Укрзалізниці , а телешмарофон….
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07.06.2026 15:50 Відповісти
Не здивуюсь, якщо заставу за Єрмака внесли з держбюджету.
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07.06.2026 15:56 Відповісти
За нього хоч зробили вигляд, що шукають "чисті" гроші, але мабуть всі вже забули, хто вносив "викуп" за Чернишова. Фінмоніторинг мабуть так і спить, не може перевірити походження коштів. Пронін, ти тут, читаєш?
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07.06.2026 16:03 Відповісти
Короче з підвищенням грошового забезпечення, демобілізації і зміною до мобілізації буде великий пшик, тобто не на часі
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07.06.2026 15:57 Відповісти
Всі ці заяви та рішення уряду і президента, які там анонсували, зараз просто не мають під собою фінансового підгрунтя. Це ілюзія", - наголосив Железняк

Але яка потужна!
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07.06.2026 15:57 Відповісти
Зато Кабмін мільярди роздає наліво-направо всім бажаючим конторам Рога і Копита --за відкати.
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07.06.2026 15:58 Відповісти
Може настав час зрізати жирок з тцк який накопичився з 22 року? Там вистачить не тільки на зарплати всім віддати яким заборгували а й навіть підняти, ще й зостанеться!
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07.06.2026 16:01 Відповісти
В пріоритеті зелені забаганки, на них вистачає. Армія у кремлівських кротів на останньому місці, все логічно, а то дай їм все чого заманеться, то через кілька місяців проведуть парад на червоній площі.
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07.06.2026 16:04 Відповісти
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07.06.2026 16:19 Відповісти
А на *****, ''династію'', ''двушки'' на москву і на марафони і правоохоронців та суди вистачає? Невідомому Вові цього достатньо, щоб тримався його режим.
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07.06.2026 16:05 Відповісти
Забрати частину зарплат і пенсій у суддів і депутатів
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07.06.2026 16:05 Відповісти
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07.06.2026 16:06 Відповісти
Хава нагіла худоба!
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07.06.2026 16:09 Відповісти
Потрібно зменшити захмарні зарплати, пенсії, надбавки та премії НІЗАЩО, всім без розбору, я не бачу різниці між бабусею з пенсією 3000 грн і суддею з пенсією більше 100 тис грн.
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07.06.2026 16:10 Відповісти
Так давно на час військовго стану треба було обмежити максимальну суму виплат, а то конституцію на паузу, всюди крім чиновників.
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07.06.2026 16:12 Відповісти
Таки да..Хавало наїла
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07.06.2026 16:10 Відповісти
Ну що, бойові офіцери й далі терпітимуть знущання вже не тільки з цивілів але й з побратимів? Доля Чаушеску нашим фараонам не світить?
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07.06.2026 16:14 Відповісти
Пока нет. Кто знает, шо будет дальше. Меры принимаются).
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07.06.2026 16:25 Відповісти
Нахєра Вовина тисяча,кешбек,катання по "Укрзалізниці" ?Всіх, абсолютно всіх,від ЗЕленського,Кабмін до депутатів "Уродливих слуг" судить треба.Гроші повинні йти тільки на оборону.Поміч тільки вразливим верстам населення,одиноким,інвалідам.!
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07.06.2026 16:17 Відповісти
Інвалідам як раз порізали - ставлять більш легшу групу, понижують, щоб менше платити.
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07.06.2026 17:08 Відповісти
І жодного довбня з зеленого племені в таких темах не побачиш, їх повно тільки в темах про ухилянтів.
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07.06.2026 16:20 Відповісти
Тут просто його заспамлять і подачку в касі не отримає ( от ще куди гроші йдуть)
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07.06.2026 16:30 Відповісти
ті що голосували за зекагал їм пох хто буде президентом України - путін чи пол пот.какая разніца.
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07.06.2026 16:21 Відповісти
Зато дыр на зарплаты нет в полиции, у судей, прокуроров и ОП.
В этом году миллиарды от военных оторвали и опять направили на ремонт дорог.
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07.06.2026 16:30 Відповісти
зелені ублюдки "готують" Україну "до капітуляції" Здохніть Виродки
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07.06.2026 16:32 Відповісти
Читаємо п. 1. - забезпечення потреб ЗСУ - приорітет!
п. 2. - якщо комусь це не подобається, - рашист, колаборант й покидьок, а тому дивимось знову п. 1. - забезпечення ЗСУ - приорітет!
п. 3. - де взяти гроші,- взяти їх у вчителів (нічого толком не роблять),викладачів ЗВО - сидатьна хабарях за сесії, відкатах від "студентів" 25-58+, лікарів - сидять на хабарях, науки - її давно немає, а "науковці" просто дармоїди та ледацюги, що видають бажане за дійсне, культури - не на часі в період війни, спорту - хто хоче займатись спортом, сам знайде для себе кошти!
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07.06.2026 16:35 Відповісти
Они планируют добавить ЗП титушкам, которые будут паковать "ухылянтов"
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07.06.2026 16:40 Відповісти
А Міндіч знає?
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07.06.2026 16:45 Відповісти
Не буду тикати пальцем в тих хто пише,бо одні просто кацапські боти,інші "українські гниди" Більшість з вас вибирали цю владу і більшість отримували ,чи отримують різні кешбеки. то станьте перед дзеркалом і побачите співучасників цього ворожого і непрофесійного уряду і влади в цілому. А іще і при владі більшість інородців,для яких Україна є територією для наживи,шахрайства і крадіїв. Бо більшість тут живе баранів і лохів нездатних думати і аналізувати.
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07.06.2026 16:47 Відповісти
Головне що головам міст, депутатам місцевим і в раді всього вистачає. Наш мер собі 400% премій виписує і в нього все чудово. Асвальт кладеться, бруківка кладеться. Все нормально, проблем немає. Після десятків мітингів пообіцяли виділити гроші, навіть в бюджет заклали, а потім всеодно все пустили будь куди тільки не на ЗСУ.
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07.06.2026 16:47 Відповісти
Це ілюзія", - наголосив Железняк. Джерело: https://censor.net/ua/n4007136

Ілюзія - сам обкурений ішак, і вже давно, якої терміново треба позбавлятись. Це безтолкове чмо тягне в прірву країну та робить усе наперекір здоровому глузду. Країна у заручниках безтолкового мудака та його злочинної банди.
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07.06.2026 16:48 Відповісти
Так тільки кооператив "Династія" підтверджено спи..ив 311 млрд грн.
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07.06.2026 17:03 Відповісти
 
 