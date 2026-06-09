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Новини Реформи в армії
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Жодного законопроєкту про армійську реформу в Раді поки не бачили, - нардеп "Голосу" Рахманін

Армійська реформа від Міноборони: що кажуть у Раді?

Наразі у Верховній Раді немає жодного законопроєкту про армійську реформу.

Про це в ефірі Radio NV заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У моєму розумінні реформа - це докорінна, масштабна, системна, структурна зміна процесу, яка призводить до поліпшення ефективності того чи іншого процесу. Ця зміна, як правило, закріплена в законі і вона передбачає певних фінансових ресурсів.

Давайте тепер визначатися з тим, що відповідає тому, що я щойно називав, які ознаки реформи? Поки що ми маємо тільки набір тез, оформлених у вигляді або словесних заяв, або слайдів про те, що буде змінюватися в Збройних силах, взагалі в структурі Сил оборони і, зокрема, в Міністерстві оборони, бо воно теж є структурою Сектору безпеки і оборони", - пояснив парламентар.

Тому, за словами Рахманіна, наразі казати про "реформу, глобальну, суттєву, системну", зарано.

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"Тому що я цієї реформи не бачу. Тому що (я повертаюся до визначення, яке я згадував), як правило, реформи закріплюються на рівні законів. Навіть не законодавства, а законів, тому що законодавство - це можуть бути накази, постанови, підзаконні акти. Жодного законопроєкту ми поки що не бачили.

Ще раз кажу, ми бачили слайди і чули набір тез, з якими почасти можна погоджуватись, почасти ні. Але документу, по якому можна відстежити, пропильнувати, що принаймні збираються робити, не було. Як не було, так і немає. Хоча нам обіцяють їх, якщо не помиляюся, якщо не з лютого, то з березня точно.

Нам обіцяли перші драфти документів в лютому, якщо я не помиляюся. Зараз у нас червень. Тому говорити про реформу мені складно, бо я не знаю, в чому вона буде полягати", - додав він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що готують конкретні кроки для підвищення якості мобілізаційного ресурсу та зміни систему відбору, медконтролю й навчання.
  • У Міноборони заявили, що презентувати армійську реформу можуть протягом червня.

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Автор: 

Міноборони (7865) реформи (3218) Рахманін Сергій (136)
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Топ коментарі
+5
Ну так чергова брехня про старт реформи з 1 червня.
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09.06.2026 15:03 Відповісти
+4
поки армія велике корито для ненажерливих і ненаситних до грошей українського народу "зелених мутантів " ніякої позитивної реформи від "зелених паразитів" не буде
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09.06.2026 15:05 Відповісти
+4
Потужні обіцянки про 400 000 піхотинцям закінчилися....можливо, чекають правильну дату для старту реформи від Вероніки Феншуй...
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09.06.2026 15:07 Відповісти
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подай і буде. 😂
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09.06.2026 15:00 Відповісти
Ну це кіндер-сюрпрайз хведоров обіцяв.
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09.06.2026 15:09 Відповісти
Ну так чергова брехня про старт реформи з 1 червня.
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09.06.2026 15:03 Відповісти
поки армія велике корито для ненажерливих і ненаситних до грошей українського народу "зелених мутантів " ніякої позитивної реформи від "зелених паразитів" не буде
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09.06.2026 15:05 Відповісти
Потужні обіцянки про 400 000 піхотинцям закінчилися....можливо, чекають правильну дату для старту реформи від Вероніки Феншуй...
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09.06.2026 15:07 Відповісти
Я вже і забув про цю охфігенно потужну брехню. Зєльоні гімномети безперервно якусь потужну локшину видають на гора. Ні дня без позитивних новин. Які на 90% голімий триндьож.
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09.06.2026 15:10 Відповісти
Класичне зелене кидалово:
"Ось приймемо посилення мобілізації разом з армійською реформою". Підсумок: мобілізацію посилили, а решта поки не на часі.
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09.06.2026 15:09 Відповісти
Помнится что и власти обещали к 1 июня рассказать что и как будет с зарплатами, премиями, сроками службы, новыми контрактами, демобилизацией и т.д. Уже вообще-то 9 число. Чего молчим, как языки в жопе? Нечего сказать?
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09.06.2026 15:10 Відповісти
4000 $ отримують вчителі, комуналку знижено ...
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09.06.2026 15:12 Відповісти
де Зеля і де реформи ? ви про що, в нього оточення як він сам ....
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09.06.2026 15:10 Відповісти
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09.06.2026 15:14 Відповісти
Ви мільярд дерев бачили? А їх вже посадили.
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09.06.2026 15:17 Відповісти
 
 