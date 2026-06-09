У травні знищено рекордні понад 8,6 тис. одиниць автомобільної техніки рашистів, - Міноборони
Протягом травня Сили оборони України уразили 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн російських окупантів, що є рекордом від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Також травні також було уражено 89 одиниць спеціальної техніки, що є найбільшою кількістю з листопада 2024 року.
Знищено та виведено з ладу найбільшу кількість ворожих артилерійських систем – 1 993 одиниці, що складає понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів.
Також у травні росіяни втратили 63 танки та 163 бойові броньовані машини.
"Триває системне й послаблення російської ППО – минулого місяця Сили оборони вполювали 42 одинці, що є найкращим результатом з липня 2024 року", - розповіли у Міноборони.
Що передувало?
- Наприкінці травня 2026 року Міністерство оборони повідомило про запуск окремої програми "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині.
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