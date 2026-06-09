В мае уничтошено рекордные более 8,6 тыс. единиц автомобильной техники рашистов, - Минобороны
В течение мая Силы обороны Украины уничтожили 8 612 единиц автомобильной техники и автоцистерн российских оккупантов, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Также в мае было уничтожено 89 единиц специальной техники, что является наибольшим количеством с ноября 2024 года.
Уничтожено и выведено из строя наибольшее количество вражеских артиллерийских систем – 1 993 единицы, что составляет более 110 стандартных артиллерийских дивизионов.
Также в мае россияне потеряли 63 танка и 163 боевые бронированные машины.
"Продолжается системное ослабление российской ПВО - в прошлом месяце Силы обороны уничтожили 42 единицы, что является лучшим результатом с июля 2024 года", - сообщили в Минобороны.
Что предшествовало?
- В конце мая 2026 года Министерство обороны сообщило о запуске отдельной программы "Логистический локдаун" для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине.
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