Ни одного законопроекта об армейской реформе в Раде пока не видели, - нардеп "Голоса" Рахманин

На данный момент в Верховной Раде нет ни одного законопроекта об армейской реформе.

Об этом в эфире Radio NV заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

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"В моем понимании реформа - это коренное, масштабное, системное, структурное изменение процесса, которое приводит к улучшению эффективности того или иного процесса. Это изменение, как правило, закреплено в законе и предполагает определенные финансовые ресурсы.

Давайте теперь определимся с тем, что соответствует тому, что я только что назвал, какие признаки реформы? Пока что у нас есть только набор тезисов, оформленных в виде либо словесных заявлений, либо слайдов о том, что будет меняться в Вооруженных силах, вообще в структуре Сил обороны и, в частности, в Министерстве обороны, поскольку оно тоже является структурой Сектора безопасности и обороны", - объяснил парламентарий.

Поэтому, по словам Рахманина, пока говорить о "реформе, глобальной, существенной, системной", рано.

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"Потому что я этой реформы не вижу. Потому что (я возвращаюсь к определению, которое я упоминал), как правило, реформы закрепляются на уровне законов. Даже не законодательства, а законов, потому что законодательство - это могут быть приказы, постановления, подзаконные акты. Ни одного законопроекта мы пока не видели.

Еще раз говорю, мы видели слайды и слышали набор тезисов, с которыми отчасти можно соглашаться, отчасти - нет. Но документа, по которому можно отследить, проанализировать, что, по крайней мере, собираются делать, не было. Как не было, так и нет. Хотя нам их обещают, если не ошибаюсь, если не с февраля, то с марта точно.

Нам обещали первые черновики документов в феврале, если я не ошибаюсь. Сейчас у нас июнь. Поэтому говорить о реформе мне сложно, потому что я не знаю, в чем она будет заключаться", - добавил он.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что готовят конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медкотроля и обучения.

В Минобороны заявили, что могут представить армейскую реформу в течение июня.

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