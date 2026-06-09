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Новости Реформы в армии
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Ни одного законопроекта об армейской реформе в Раде пока не видели, - нардеп "Голоса" Рахманин

Армейская реформа от Минобороны: что говорят в Раде?

На данный момент в Верховной Раде нет ни одного законопроекта об армейской реформе.

Об этом в эфире Radio NV заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В моем понимании реформа - это коренное, масштабное, системное, структурное изменение процесса, которое приводит к улучшению эффективности того или иного процесса. Это изменение, как правило, закреплено в законе и предполагает определенные финансовые ресурсы.

Давайте теперь определимся с тем, что соответствует тому, что я только что назвал, какие признаки реформы? Пока что у нас есть только набор тезисов, оформленных в виде либо словесных заявлений, либо слайдов о том, что будет меняться в Вооруженных силах, вообще в структуре Сил обороны и, в частности, в Министерстве обороны, поскольку оно тоже является структурой Сектора безопасности и обороны", - объяснил парламентарий.

Поэтому, по словам Рахманина, пока говорить о "реформе, глобальной, существенной, системной", рано.

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"Потому что я этой реформы не вижу. Потому что (я возвращаюсь к определению, которое я упоминал), как правило, реформы закрепляются на уровне законов. Даже не законодательства, а законов, потому что законодательство - это могут быть приказы, постановления, подзаконные акты. Ни одного законопроекта мы пока не видели.

Еще раз говорю, мы видели слайды и слышали набор тезисов, с которыми отчасти можно соглашаться, отчасти - нет. Но документа, по которому можно отследить, проанализировать, что, по крайней мере, собираются делать, не было. Как не было, так и нет. Хотя нам их обещают, если не ошибаюсь, если не с февраля, то с марта точно.

Нам обещали первые черновики документов в феврале, если я не ошибаюсь. Сейчас у нас июнь. Поэтому говорить о реформе мне сложно, потому что я не знаю, в чем она будет заключаться", - добавил он.

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Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в Минобороны заявили, что готовят конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медкотроля и обучения.
  • В Минобороны заявили, что могут представить армейскую реформу в течение июня.

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Автор: 

Минобороны (9652) реформы (3924) Рахманин Сергей (119)
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Топ комментарии
+7
поки армія велике корито для ненажерливих і ненаситних до грошей українського народу "зелених мутантів " ніякої позитивної реформи від "зелених паразитів" не буде
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09.06.2026 15:05 Ответить
+5
Ну так чергова брехня про старт реформи з 1 червня.
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09.06.2026 15:03 Ответить
+5
Потужні обіцянки про 400 000 піхотинцям закінчилися....можливо, чекають правильну дату для старту реформи від Вероніки Феншуй...
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09.06.2026 15:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
подай і буде. 😂
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09.06.2026 15:00 Ответить
Ну це кіндер-сюрпрайз хведоров обіцяв.
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09.06.2026 15:09 Ответить
Рахманінов веде розмову про урядовий проєкт,,який всі роти Банкової, Уряду і позитивні блогєри анонсували. Тому і питання-а є щось на бумазі написене, кріммпіару Зеленсього і Фєдорова?
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09.06.2026 15:40 Ответить
і що саме він мав на увазі щодо "армійську реформу" ? 🤓
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09.06.2026 16:11 Ответить
Ну так чергова брехня про старт реформи з 1 червня.
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09.06.2026 15:03 Ответить
поки армія велике корито для ненажерливих і ненаситних до грошей українського народу "зелених мутантів " ніякої позитивної реформи від "зелених паразитів" не буде
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09.06.2026 15:05 Ответить
Потужні обіцянки про 400 000 піхотинцям закінчилися....можливо, чекають правильну дату для старту реформи від Вероніки Феншуй...
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09.06.2026 15:07 Ответить
Я вже і забув про цю охфігенно потужну брехню. Зєльоні гімномети безперервно якусь потужну локшину видають на гора. Ні дня без позитивних новин. Які на 90% голімий триндьож.
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09.06.2026 15:10 Ответить
Класичне зелене кидалово:
"Ось приймемо посилення мобілізації разом з армійською реформою". Підсумок: мобілізацію посилили, а решта поки не на часі.
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09.06.2026 15:09 Ответить
Помнится что и власти обещали к 1 июня рассказать что и как будет с зарплатами, премиями, сроками службы, новыми контрактами, демобилизацией и т.д. Уже вообще-то 9 число. Чего молчим, как языки в жопе? Нечего сказать?
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09.06.2026 15:10 Ответить
4000 $ отримують вчителі, комуналку знижено ...
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09.06.2026 15:12 Ответить
де Зеля і де реформи ? ви про що, в нього оточення як він сам ....
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09.06.2026 15:10 Ответить
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09.06.2026 15:14 Ответить
Ви мільярд дерев бачили? А їх вже посадили.
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09.06.2026 15:17 Ответить
Го опять зебалабол ...
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09.06.2026 16:02 Ответить
 
 