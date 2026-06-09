РФ встановила касетну бойову частину в "Калібри", - Міноборони. ФОТО

Військові інженери та науковці Міністерства оборони дослідили російські крилаті ракети "Калібр", збиті силами ППО, та виявили значні зміни в конструкції повітряної цілі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ракета отримала касетну бойову частину і окупанти повернулися до імпортної електроніки після невдалої спроби перейти на російську.

"Вироблятися ракета почала з 2001 року, на озброєння прийнята у 2004-му. Проте при вивченні маркувань окремих вузлів спеціалісти Міноборони України виявили деталі з позначеннями, що вказують на розробки ще 1986 року – зокрема, рульові механізми з маркуванням "ЗП-51".

Частина вузлів ракет "Калібр" повністю уніфікована з іншими ракетними комплексами. Рульове оперіння, система супутникової навігації та бортова цифрова обчислювальна машина (БЦВМ) застосовуються так само і на крилатій ракеті "Іскандер". Окремі блоки ідентичні компонентам ракет "Берег" і "Бастіон", - пояснили у міністерстві.

У "Калібрах", що застосовувалися з 2022 по 2026 рік, бойова частина осколково-фугасна. На внутрішній підкладці розміщено близько 3 600 уражаючих фрагментів зі звичайної сталі. Кожен такий фрагмент здатний пробити до 10 сантиметрів бетону.

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Що змінилося?

Водночас у 2026 році фахівці Міноборони виявили у ракетах, збитих навесні поточного року, касетну бойову частину – аналогічну тій, що застосовується на Х-101.

"Касетна конструкція збільшує площу ураження. російські конструктори також розраховували, що це зробить ракету ефективнішою проти розосереджених цілей – авіаційної техніки на аеродромах, ангарів, відкритих позицій.

Наразі Міноборони України продовжує дослідження нової бойової частини ракет "Калібр", - зазначили там.

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Система наведення

Відомо, що "Калібр" використовує комбіновану систему управління:

супутникова навігація GPS;

інерціальна система;

радіовисотомір;

радіолокаційна головка кінцевого самонаведення.

Польотне завдання закладається у БЦВМ заздалегідь, включаючи профіль рельєфу місцевості.

Окрему увагу фахівці Міноборони звернули на навігаційну систему СН-99 – один із ключових блоків. За наявною документацією, розроблена вона була у 2000-х роках в Україні, у місті Сміла. Нині серійне виробництво здійснюється в росії, однак конструкторська база – українського походження", - пояснили у Міноборони.

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Іноземні компоненти в "Калібрах"

"Плати головки самонаведення більш ніж на 80–90% складаються з компонентів іноземного виробництва. Це – підтверджений факт, а не оцінка: кожна деталь промаркована і пройшла перевірку військового представництва.

Відстежується така динаміка: у 2023–2024 роках росія поступово переходила на вітчизняну елементну базу. Проте БЦВМ зі збитої ракети, що збиралася у 2025 році, знову містить імпортні компоненти. Фахівці Міноборони України припускають, що перехід на власну електроніку погіршив точність наведення, і виробник повернувся до перевіреної схеми. Наявні запаси закуплених до санкцій комплектуючих, вочевидь, ще не вичерпані", - зазначили у міністерстві.

Було встановлено всіх виробників електроніки для ракет, а також головних конструкторів та менеджерів, причетних до виробництва ракет.

Дані передаються для подальшого опрацювання в рамках санкційної політики.

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