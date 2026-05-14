Після удару РФ на Полтавщині знайшли нерозірвані касетні боєприпаси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Полтавській області після нічного російського обстрілу виявили нерозірвані касетні боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Полтавської області.
У поліції заявили, що касетні суббоєприпаси становили смертельну небезпеку для цивільного населення.
Що відомо про наслідки атаки
Вибухотехніки з дотриманням заходів безпеки знешкодили знайдені боєприпаси.
Вилучені бойові частини транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.
Унаслідок російської атаки пошкоджені приміщення підприємств, автотранспорт та приватні будинки на кількох локаціях.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Слідчі поліції та співробітники СБУ документують наслідки обстрілу як черговий воєнний злочин РФ.
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