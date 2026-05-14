Наслідки нічної атаки БпЛА на Полтавщину: у Кременчуці пошкоджено автотранспортне підприємство, у водоймах зафіксували невідому речовину. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 травня російські БпЛА типу "Герань-2" атакували Кременчук. Також місто було під ударом балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Віталій Дяківнич, у Полтавській обласній прокуратурі та ПОВА.

"Унаслідок влучань у Кременчуці пошкоджено понад 10 транспортних засобів та складські приміщення автотранспортного підприємства.

У Кременчуцькому районі – два приватних будинки та господарчі споруди", - зазначили у прокуратурі.







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У Кременчуцькій громаді зафіксували невідому речовину у водосховищі

Після масованого ракетного обстрілу в Кременчуцькій громаді Полтавської області рибоохоронний патруль виявив на поверхні Кам’янського водосховища невідому субстанцію. Її походження наразі встановлюється.

До перевірки ситуації залучені Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА, СБУ, поліція, екологічна інспекція, Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби та інші служби. На місці тривають дослідження та встановлення можливих наслідків.

Також у самому місті під час дощу містяни помітили чорні калюжі. Ймовірно, це може бути пов’язано з наслідками нічної атаки РФ на Кременчук та район.

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