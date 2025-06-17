8 761 33
РФ била по Києву ракетами із касетними боєприпасами, - Кличко. ВIДЕО
Російські війська під час атаки на Київ застосовували ракети із касетними боєприпасами.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців", - зазначив він.
Куда это все только адресуется((
***** відверто харкає в рило рудому, який усіма силами відмазує кацапську нежить і намагається повернути у велику політику.
Підозрюю, що не просто так, цей американський ушльопок вчора базікав про те, як оКурка образили, викинувши з Дж 8. Видно, гунділи, під час останньої розмови.