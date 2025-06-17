РФ била по Києву ракетами із касетними боєприпасами, - Кличко. ВIДЕО

Російські війська під час атаки на Київ застосовували ракети із касетними боєприпасами.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців", - зазначив він.

