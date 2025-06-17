УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9190 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Києва
8 761 33

РФ била по Києву ракетами із касетними боєприпасами, - Кличко. ВIДЕО

Російські війська під час атаки на Київ застосовували ракети із касетними боєприпасами.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців", - зазначив він.

Читайте: Російськими ударами знищено два відділення "Укрпошти" у Києві. ФОТО

Автор: 

Київ (20188) Кличко Віталій (3560) обстріл (30978) касетні боєприпаси (131) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Удари по Києву будуть до тіх пір, поки по Москве не буде дзеркальной відповіді.
показати весь коментар
17.06.2025 09:47 Відповісти
+22
По Мацкві дзеркально не можна бити - там батько Єрмака мешкає!
показати весь коментар
17.06.2025 09:55 Відповісти
+16
а Україна дає відповідь? чи гундос не дозволя?
показати весь коментар
17.06.2025 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бісяться мразі ...
показати весь коментар
17.06.2025 09:46 Відповісти
Вже як 350 років
показати весь коментар
17.06.2025 09:51 Відповісти
Він повернувся з кацапського полону.
показати весь коментар
17.06.2025 10:11 Відповісти
Удари по Києву будуть до тіх пір, поки по Москве не буде дзеркальной відповіді.
показати весь коментар
17.06.2025 09:47 Відповісти
По Мацкві дзеркально не можна бити - там батько Єрмака мешкає!
показати весь коментар
17.06.2025 09:55 Відповісти
На одну гниду буде менше
показати весь коментар
17.06.2025 09:57 Відповісти
Так це ж добре! Агінь! 333
показати весь коментар
17.06.2025 10:15 Відповісти
А також главкома Сирського...😡😡😡
показати весь коментар
17.06.2025 11:19 Відповісти
А дзеркальної відповіді не буде, доки при владі зрадники. (
показати весь коментар
17.06.2025 10:02 Відповісти
Чергове свідчення геноциду
Куда это все только адресуется((
показати весь коментар
17.06.2025 09:48 Відповісти
Трампу.
***** відверто харкає в рило рудому, який усіма силами відмазує кацапську нежить і намагається повернути у велику політику.
Підозрюю, що не просто так, цей американський ушльопок вчора базікав про те, як оКурка образили, викинувши з Дж 8. Видно, гунділи, під час останньої розмови.
показати весь коментар
17.06.2025 10:25 Відповісти
Ну случайно обнулять электо, газо и водо снабжение в приграничных областях, можно и не привлекая внимание Чубчика. Те же Брянск и Курск вообще не тронуты за годы войны.
показати весь коментар
17.06.2025 10:39 Відповісти
а Україна дає відповідь? чи гундос не дозволя?
показати весь коментар
17.06.2025 09:49 Відповісти
Гундос вже сьомий рік як тільки обіцяє, то мільйони дронів, то три тисічі балістики. Вчепилося за булаву і крісло і екскаватором не відірвеш, так бідосіку важко тирити із казни. Ще одна потвора з московії б'є чим тільки може, а третя потвора в США, якого там 400 мільйонів також вибрали під обіцянки і називають його Трамп. Боневтіку цей третій, що із США дав зрозуміти, що він його не терпить і ніяких відносин в хорошу сторону не буде, але наш закутався в прапор України, прикрився Україною тими бідними людьми, яким кожного дня прилітає на гологву і корчить із себе патріота. Та йди вже краще, справляться інші і набагато краще, поки ще не пізно, поки всіх не повбивали.
показати весь коментар
17.06.2025 10:00 Відповісти
Гадаю, що кастні ********** у місті з кам'яними стінами багато шкоди не завдадуть.
показати весь коментар
17.06.2025 10:07 Відповісти
А скло в кам'яних будинках броньоване??? 🤯
показати весь коментар
17.06.2025 10:17 Відповісти
Чому ніхто не збирає засідання ООН? До сраки ваші дописи і відосики.
показати весь коментар
17.06.2025 09:51 Відповісти
Так само до сраки ті засідання оон
показати весь коментар
17.06.2025 09:53 Відповісти
Але рашисти збирають їх регулярно. Мабуть, таки є який сенс в тому. Хоч я теж не дуже розумію який.
показати весь коментар
17.06.2025 10:08 Відповісти
А хто має зібрати засідання ООН Трамп чи Пуйло? Це має зробити Боневтік Потужно-Брехливий, але йому немає коли, воно поперлося із скумбрією до Канади, йому головне піар не пропустити. Кацап вбиває українців, а він до них яким боком? Він тут на заробітках, грає роль нашого президента, його діти і татко з мамою в надійному місці, як і вся рідня.
показати весь коментар
17.06.2025 10:03 Відповісти
Оцей непотріб. "Ліверная ковбаса". Воно може по команді з ОПи лише на союзників гавкати. З моменту призначення не було скликано ЖОДНОЇ позачергової сесії ООН,
показати весь коментар
17.06.2025 10:29 Відповісти
Де українська балістика, здатна щоночі вражати підорськи міста? Які покидьки заважають виробляти ракети в космічній державі з досвідом ракетобудування? Винних у саботажі треба знищувати фізично, безжально та прилюдно. Хоч самокатами, хоч топити в Дніпрі.
показати весь коментар
17.06.2025 09:56 Відповісти
Дніпро гімном забруднювать не можна а катком у асфальт це те що треба і якість асфальта провірим
показати весь коментар
17.06.2025 09:59 Відповісти
Та перший десяток краще на ліхтарях перед ОПою *********** та ВР..для стимуляції мозкової діяльності.
показати весь коментар
17.06.2025 10:00 Відповісти
А ці покидьки з 2019 року по волі українців 73% дерибанять бідну, знекровлену війною країну. Ці покидьки відкрили двері ворогу і знищили майже всю нашу оборонну промисловість і всі свої сили та енергію направили проти єдиного їхнього ворога - Порошенка. На всіх ключевих посадах -донецькі, луганські, є ще харківські, одеські, криворізькі із самих найпатріотичніших міст для того, щоб прикрити дупу Боневтіку, а не захистити українців.
показати весь коментар
17.06.2025 10:08 Відповісти
Стефанчуки з шмигалем та охлявший немчиновим з купою держСекретарів КМУ, таК і сидять, МОВЧКИ на посадах, лише глибоко «захвильовані» з 2022 року?? Верещучка, може підтвердити, всю їх глибину …
показати весь коментар
17.06.2025 09:58 Відповісти
Виглядає так, що хрипатому і всьому військово - політичному керівництву пофіг на постійні обстріли Києва і інших українських міст.
показати весь коментар
17.06.2025 10:00 Відповісти
Це ще один доказ що ціллю атаки московського режиму були цівільні. Збирайте ООН і вимагайте визнання Сосії терористичним режимом з усіма витікаючими...
показати весь коментар
17.06.2025 10:23 Відповісти
Добре, що Віталія знає увесь світ. Можливо більше людей почує, що роблять ті тварі.
показати весь коментар
17.06.2025 11:07 Відповісти
Де потужні відосики гундосого????🤡🤡🤡 Пора б уже....
показати весь коментар
17.06.2025 11:21 Відповісти
 
 