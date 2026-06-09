РФ установила кассетную боевую часть в "Калибры", - Минобороны. ФОТО

Военные инженеры и ученые Министерства обороны исследовали российские крылатые ракеты "Калибр", сбитые силами ПВО, и обнаружили значительные изменения в конструкции воздушной части.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Так, ракета получила кассетную боевую часть, а оккупанты вернулись к импортной электронике после неудачной попытки перейти на российскую.

"Производиться ракета начала с 2001 года, на вооружение принята в 2004-м. Однако при изучении маркировок отдельных узлов специалисты Минобороны Украины обнаружили детали с обозначениями, указывающими на разработки еще 1986 года - в частности, рулевые механизмы с маркировкой "ЗП-51".

Часть узлов ракет "Калибр" полностью унифицирована с другими ракетными комплексами. Рулевое оперение, система спутниковой навигации и бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) применяются также и на крылатой ракете "Искандер". Отдельные блоки идентичны компонентам ракет "Берег" и "Бастион", - пояснили в министерстве.

В "Калибрах", применявшихся с 2022 по 2026 год, боевая часть осколочно-фугасная. На внутренней подкладке размещено около 3 600 поражающих фрагментов из обычной стали. Каждый такой фрагмент способен пробить до 10 сантиметров бетона.

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Что изменилось?

В то же время в 2026 году специалисты Минобороны обнаружили в ракетах, сбитых весной текущего года, кассетную боевую часть – аналогичную той, что применяется на Х-101.

"Кассетная конструкция увеличивает площадь поражения. Российские конструкторы также рассчитывали, что это сделает ракету более эффективной против рассредоточенных целей – авиационной техники на аэродромах, ангаров, открытых позиций.

В настоящее время Минобороны Украины продолжает исследование новой боевой части ракет "Калибр", - отметили там.

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Система наведения

Известно, что "Калибр" использует комбинированную систему управления:

спутниковая навигация GPS;

инерциальная система;

радиовысотомер;

радиолокационная головка конечного самонаведения.

Полетная задача закладывается в БЦВМ заранее, включая профиль рельефа местности.

Особое внимание специалисты Минобороны обратили на навигационную систему СН-99 – один из ключевых блоков. По имеющейся документации, она была разработана в 2000-х годах в Украине, в городе Смела. Сейчас серийное производство осуществляется в России, однако конструкторская база – украинского происхождения", – пояснили в Минобороны.

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Иностранные компоненты в "Калибрах"

"Платы головки самонаведения более чем на 80-90% состоят из компонентов иностранного производства. Это – подтвержденный факт, а не оценка: каждая деталь промаркирована и прошла проверку военного представительства.

Отслеживается следующая динамика: в 2023-2024 годах Россия постепенно переходила на отечественную элементную базу. Однако БЦВМ со сбитой ракеты, которая собиралась в 2025 году, снова содержит импортные компоненты. Специалисты Минобороны Украины предполагают, что переход на собственную электронику ухудшил точность наведения, и производитель вернулся к проверенной схеме. Имеющиеся запасы закупленных до введения санкций комплектующих, очевидно, еще не исчерпаны", - отметили в министерстве.

Были установлены все производители электроники для ракет, а также главные конструкторы и менеджеры, причастные к производству ракет.

Данные передаются для дальнейшей обработки в рамках санкционной политики.

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