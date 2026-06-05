Коварная тактика врага: кассетные части ракет "Искандер-М" сейчас взрываются с задержкой в 30 минут

Российские оккупационные войска модернизировали боевую часть баллистических ракет типа "Искандер-М", добавив в них элементы отложенной детонации.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "єРадар", передает Цензор.НЕТ.

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Нововведение представляет смертельную опасность для гражданского населения и служб экстренного реагирования (спасателей, медиков, полиции), которые первыми прибывают на место прилета.

Схема действия и временной интервал

По данным мониторингового канала, кассетные суббоеприпасы, содержащиеся внутри ракеты, разлетаются после удара на сотни метров, но взрываются не сразу.

Процесс детонации кассетных элементов начинается через 20–30 минут после непосредственного попадания самой ракеты.

Такой временной промежуток рассчитан врагом исключительно для того, чтобы нанести максимальные потери людям во время эвакуации или начала разбора завалов.

Основные правила безопасности при ракетных ударах

В связи с новой угрозой граждан призывают строго соблюдать следующие правила:

Не спешите к месту взрыва: даже если вам кажется, что обстрел закончился, подождите в безопасном месте.

Избегайте подозрительных предметов: вокруг места падения "Искандера" в радиусе нескольких сотен метров могут лежать небольшие металлические элементы (шарики, цилиндры или конусы), которые взорвутся в любую секунду.

Не проводите самостоятельную эвакуацию мимо обломков: если вы находитесь в прилегающей зоне, дождитесь официальных инструкций ГСЧС или полиции.

Сообщайте по номеру 101 или 102: в случае обнаружения любых неизвестных обломков немедленно вызывайте специалистов.

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