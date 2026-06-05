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Новини Застосування РФ касетних боєприпасів
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Підступна тактика ворога: касетні частини ракет "Іскандер-М" нині вибухають із затримкою в 30 хвилин

РФ почала застосовувати Іскандери з касетними зарядами відкладеної дії

Російські окупаційні війська модернізували бойову частину балістичних ракет типу "Іскандер-М", додавши до них елементи відкладеної детонації.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "єРадар", передає Цензор.НЕТ.

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Нововведення становить смертельну небезпеку для цивільного населення та служб екстреного реагування (рятувальників, медиків, поліції), які першими прибувають на місце прильоту.

Схема дії та часовий інтервал

За даними моніторингового каналу, касетні суббоєприпаси, що містяться всередині ракети, розлітаються після удару на сотні метрів, але вибухають не одразу.

Процес детонації касетних елементів починається через 20–30 хвилин після безпосереднього влучання самої ракети.

Такий часовий проміжок розрахований ворогом суто для того, щоб завдати максимальних втрат людям під час евакуації або початку розбору завалів.

Головні правила безпеки при ракетних ударах

У зв'язку з новою загрозою громадян закликають суворо дотримуватися таких правил:

  • Не поспішайте до місця вибуху: навіть якщо вам здається, що обстріл завершився, зачекайте у безпечному місці.

  • Уникайте підозрілих предметів: навколо місця падіння "Іскандера" у радіусі кількох сотень метрів можуть лежати невеликі металеві елементи (кульки, циліндри чи конуси), які здетонують у будь-яку секунду.

  • Не проводьте самостійну евакуацію повз уламки: якщо ви перебуваєте у прилеглій зоні, зачекайте на офіційні інструкції ДСНС чи поліції.

  • Повідомляйте 101 або 102: у разі виявлення будь-яких невідомих уламків негайно викликайте фахівців.

Читайте: ППО України збила 198 російських дронів з 216, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (34353) ракети (4443) росія (70321) касетні боєприпаси (135) війна в Україні (8468)
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ооооо....
а, наш їм пісміцо!
це ж, тєма........
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05.06.2026 10:29 Відповісти
Касетний ********* містить небагато вибухівки. Колись практикували накриття *********у кільцем старої шини (або кількома, одна на одній), і засипання, зверху, піском. Енергія підриву гаситься піском і шинами... Це можна зробить і дистанційно керованим НРК.
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05.06.2026 10:51 Відповісти
згадалось, як Байден в свій час відкладав передачу Україні касетних ***********.
Беріг хлопчиків в трусіках. А коли врешті решт дав, то з цілим листком вимог.

Як же це зараз контранстує з тим, як кацапо-підори ведуть війни. То ******* по Києву касетними, то вже відкладену детонацію тестують. Тупо еталонні антихристи
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05.06.2026 11:23 Відповісти
Чому "підступна", коли це ТИПОВА тактика терористів!
Як і звинувачувати інших в тому,що робять самі!
На московії вже є ПОВНИЙ комплект ознак терористичноі,фашиськоі краіни!
***** вже перевершило гитлера по всім параметрам!
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05.06.2026 11:27 Відповісти
 
 