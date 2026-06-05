Підступна тактика ворога: касетні частини ракет "Іскандер-М" нині вибухають із затримкою в 30 хвилин

Російські окупаційні війська модернізували бойову частину балістичних ракет типу "Іскандер-М", додавши до них елементи відкладеної детонації.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "єРадар", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нововведення становить смертельну небезпеку для цивільного населення та служб екстреного реагування (рятувальників, медиків, поліції), які першими прибувають на місце прильоту.

Схема дії та часовий інтервал

За даними моніторингового каналу, касетні суббоєприпаси, що містяться всередині ракети, розлітаються після удару на сотні метрів, але вибухають не одразу.

Процес детонації касетних елементів починається через 20–30 хвилин після безпосереднього влучання самої ракети.

Такий часовий проміжок розрахований ворогом суто для того, щоб завдати максимальних втрат людям під час евакуації або початку розбору завалів.

Головні правила безпеки при ракетних ударах

У зв'язку з новою загрозою громадян закликають суворо дотримуватися таких правил:

Не поспішайте до місця вибуху: навіть якщо вам здається, що обстріл завершився, зачекайте у безпечному місці.

Уникайте підозрілих предметів: навколо місця падіння "Іскандера" у радіусі кількох сотень метрів можуть лежати невеликі металеві елементи (кульки, циліндри чи конуси), які здетонують у будь-яку секунду.

Не проводьте самостійну евакуацію повз уламки: якщо ви перебуваєте у прилеглій зоні, зачекайте на офіційні інструкції ДСНС чи поліції.

Повідомляйте 101 або 102: у разі виявлення будь-яких невідомих уламків негайно викликайте фахівців.

Читайте: ППО України збила 198 російських дронів з 216, - Повітряні сили