8 761 33

РФ била по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами, - Кличко. ВИДЕО

Российские войска во время атаки на Киев применяли ракеты с кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Очередное свидетельство геноцида, который совершает россия против украинцев", - отметил он.

Автор: 

Киев (26139) Кличко Виталий (4681) обстрел (29640) кассетные боеприпасы (100) Воздушные атаки на Киев (884)
+29
Удари по Києву будуть до тіх пір, поки по Москве не буде дзеркальной відповіді.
17.06.2025 09:47 Ответить
+22
По Мацкві дзеркально не можна бити - там батько Єрмака мешкає!
17.06.2025 09:55 Ответить
+16
а Україна дає відповідь? чи гундос не дозволя?
17.06.2025 09:49 Ответить
Бісяться мразі ...
17.06.2025 09:46 Ответить
Вже як 350 років
17.06.2025 09:51 Ответить
Він повернувся з кацапського полону.
17.06.2025 10:11 Ответить
Удари по Києву будуть до тіх пір, поки по Москве не буде дзеркальной відповіді.
17.06.2025 09:47 Ответить
По Мацкві дзеркально не можна бити - там батько Єрмака мешкає!
17.06.2025 09:55 Ответить
На одну гниду буде менше
17.06.2025 09:57 Ответить
Так це ж добре! Агінь! 333
17.06.2025 10:15 Ответить
А також главкома Сирського...😡😡😡
17.06.2025 11:19 Ответить
А дзеркальної відповіді не буде, доки при владі зрадники. (
17.06.2025 10:02 Ответить
Чергове свідчення геноциду
Куда это все только адресуется((
17.06.2025 09:48 Ответить
Трампу.
***** відверто харкає в рило рудому, який усіма силами відмазує кацапську нежить і намагається повернути у велику політику.
Підозрюю, що не просто так, цей американський ушльопок вчора базікав про те, як оКурка образили, викинувши з Дж 8. Видно, гунділи, під час останньої розмови.
17.06.2025 10:25 Ответить
Ну случайно обнулять электо, газо и водо снабжение в приграничных областях, можно и не привлекая внимание Чубчика. Те же Брянск и Курск вообще не тронуты за годы войны.
17.06.2025 10:39 Ответить
а Україна дає відповідь? чи гундос не дозволя?
17.06.2025 09:49 Ответить
Гундос вже сьомий рік як тільки обіцяє, то мільйони дронів, то три тисічі балістики. Вчепилося за булаву і крісло і екскаватором не відірвеш, так бідосіку важко тирити із казни. Ще одна потвора з московії б'є чим тільки може, а третя потвора в США, якого там 400 мільйонів також вибрали під обіцянки і називають його Трамп. Боневтіку цей третій, що із США дав зрозуміти, що він його не терпить і ніяких відносин в хорошу сторону не буде, але наш закутався в прапор України, прикрився Україною тими бідними людьми, яким кожного дня прилітає на гологву і корчить із себе патріота. Та йди вже краще, справляться інші і набагато краще, поки ще не пізно, поки всіх не повбивали.
17.06.2025 10:00 Ответить
Гадаю, що кастні ********** у місті з кам'яними стінами багато шкоди не завдадуть.
17.06.2025 10:07 Ответить
А скло в кам'яних будинках броньоване??? 🤯
17.06.2025 10:17 Ответить
Чому ніхто не збирає засідання ООН? До сраки ваші дописи і відосики.
17.06.2025 09:51 Ответить
Так само до сраки ті засідання оон
17.06.2025 09:53 Ответить
Але рашисти збирають їх регулярно. Мабуть, таки є який сенс в тому. Хоч я теж не дуже розумію який.
17.06.2025 10:08 Ответить
А хто має зібрати засідання ООН Трамп чи Пуйло? Це має зробити Боневтік Потужно-Брехливий, але йому немає коли, воно поперлося із скумбрією до Канади, йому головне піар не пропустити. Кацап вбиває українців, а він до них яким боком? Він тут на заробітках, грає роль нашого президента, його діти і татко з мамою в надійному місці, як і вся рідня.
17.06.2025 10:03 Ответить
Оцей непотріб. "Ліверная ковбаса". Воно може по команді з ОПи лише на союзників гавкати. З моменту призначення не було скликано ЖОДНОЇ позачергової сесії ООН,
17.06.2025 10:29 Ответить
Де українська балістика, здатна щоночі вражати підорськи міста? Які покидьки заважають виробляти ракети в космічній державі з досвідом ракетобудування? Винних у саботажі треба знищувати фізично, безжально та прилюдно. Хоч самокатами, хоч топити в Дніпрі.
17.06.2025 09:56 Ответить
Дніпро гімном забруднювать не можна а катком у асфальт це те що треба і якість асфальта провірим
17.06.2025 09:59 Ответить
Та перший десяток краще на ліхтарях перед ОПою *********** та ВР..для стимуляції мозкової діяльності.
17.06.2025 10:00 Ответить
А ці покидьки з 2019 року по волі українців 73% дерибанять бідну, знекровлену війною країну. Ці покидьки відкрили двері ворогу і знищили майже всю нашу оборонну промисловість і всі свої сили та енергію направили проти єдиного їхнього ворога - Порошенка. На всіх ключевих посадах -донецькі, луганські, є ще харківські, одеські, криворізькі із самих найпатріотичніших міст для того, щоб прикрити дупу Боневтіку, а не захистити українців.
17.06.2025 10:08 Ответить
Стефанчуки з шмигалем та охлявший немчиновим з купою держСекретарів КМУ, таК і сидять, МОВЧКИ на посадах, лише глибоко «захвильовані» з 2022 року?? Верещучка, може підтвердити, всю їх глибину …
17.06.2025 09:58 Ответить
Виглядає так, що хрипатому і всьому військово - політичному керівництву пофіг на постійні обстріли Києва і інших українських міст.
17.06.2025 10:00 Ответить
Це ще один доказ що ціллю атаки московського режиму були цівільні. Збирайте ООН і вимагайте визнання Сосії терористичним режимом з усіма витікаючими...
17.06.2025 10:23 Ответить
Добре, що Віталія знає увесь світ. Можливо більше людей почує, що роблять ті тварі.
17.06.2025 11:07 Ответить
Де потужні відосики гундосого????🤡🤡🤡 Пора б уже....
17.06.2025 11:21 Ответить
 
 