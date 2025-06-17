РФ била по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами, - Кличко. ВИДЕО

Российские войска во время атаки на Киев применяли ракеты с кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Очередное свидетельство геноцида, который совершает россия против украинцев", - отметил он.

Читайте: Российскими ударами уничтожены два отделения "Укрпочты" в Киеве. ФОТО