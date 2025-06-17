8 761 33
РФ била по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами, - Кличко. ВИДЕО
Российские войска во время атаки на Киев применяли ракеты с кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Очередное свидетельство геноцида, который совершает россия против украинцев", - отметил он.
Читайте: Российскими ударами уничтожены два отделения "Укрпочты" в Киеве. ФОТО
Топ комментарии
+29 Старый зольдат
показать весь комментарий17.06.2025 09:47 Ответить Ссылка
+22 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий17.06.2025 09:55 Ответить Ссылка
+16 Vik Tor #521724
показать весь комментарий17.06.2025 09:49 Ответить Ссылка
Куда это все только адресуется((
***** відверто харкає в рило рудому, який усіма силами відмазує кацапську нежить і намагається повернути у велику політику.
Підозрюю, що не просто так, цей американський ушльопок вчора базікав про те, як оКурка образили, викинувши з Дж 8. Видно, гунділи, під час останньої розмови.