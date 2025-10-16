Россияне бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил об атаке более 300 дронов и 37 ракет, в том числе - баллистических, по инфраструктуре Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине по Нежину ударили - повредили почту, один человек ранен. На Харьковщине били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть раненые. Всюду продолжается восстановление сейчас. Работают службы. И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют"шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что россияне используют каждые сутки этой осенью для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - подытожил он.

