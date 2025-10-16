РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9626 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
815 6

Россияне бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, - Зеленский

РФ атакует шахидами с кассетными боеприпасами. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил об атаке более 300 дронов и 37 ракет, в том числе - баллистических, по инфраструктуре Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине по Нежину ударили - повредили почту, один человек ранен. На Харьковщине били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть раненые. Всюду продолжается восстановление сейчас. Работают службы. И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют"шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что россияне используют каждые сутки этой осенью для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - подытожил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22270) обстрел (30036) кассетные боеприпасы (101) Шахед (1559)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може Європа хоче бути в складі росії, тому така квола і немічна, і прямо проситься аби росія завдала по ній удару?
показать весь комментарий
16.10.2025 10:06 Ответить
Європа, як і в 1938-му, боїться "ескалації" та початку нової Світової війни... Але не розуміє, що, як і в 1938-му, займається черговим "умиротворенням агресора"... Як і колись нацистська Німеччина, РФ боїться тільки СИЛИ... А Європа боїться її застосувать...
показать весь комментарий
16.10.2025 10:12 Ответить
Ні. Європа поки ще не хоче в парашу. Ось виберуть голобородька керівником - тоді вже.
показать весь комментарий
16.10.2025 10:13 Ответить
В точку,в 10!Браво!
показать весь комментарий
16.10.2025 10:16 Ответить
Ти,дурепо,за єс не переживац,ти за себе переживай.
показать весь комментарий
16.10.2025 10:17 Ответить
Дякую, що повідомив, дуже дякую! Справжній лідар нації...
показать весь комментарий
16.10.2025 10:39 Ответить
 
 