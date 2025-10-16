Росіяни б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про атаку понад 300 дронів та 37 ракет, зокрема балістичних, по інфраструктурі України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що росіяни використовують кожну добу цієї осені для ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні", - підсумував він.

