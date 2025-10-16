УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 195 9

Росіяни б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, - Зеленський

РФ атакує шахедами з касетними боєприпасами. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив про атаку понад 300 дронів та 37 ракет, зокрема балістичних, по інфраструктурі України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що росіяни використовують кожну добу цієї осені для ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні", - підсумував він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25830) обстріл (31380) касетні боєприпаси (132) Шахед (1565)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може Європа хоче бути в складі росії, тому така квола і немічна, і прямо проситься аби росія завдала по ній удару?
показати весь коментар
16.10.2025 10:06 Відповісти
Європа, як і в 1938-му, боїться "ескалації" та початку нової Світової війни... Але не розуміє, що, як і в 1938-му, займається черговим "умиротворенням агресора"... Як і колись нацистська Німеччина, РФ боїться тільки СИЛИ... А Європа боїться її застосувать...
показати весь коментар
16.10.2025 10:12 Відповісти
Ні. Європа поки ще не хоче в парашу. Ось виберуть голобородька керівником - тоді вже.
показати весь коментар
16.10.2025 10:13 Відповісти
В точку,в 10!Браво!
показати весь коментар
16.10.2025 10:16 Відповісти
Ти,дурепо,за єс не переживац,ти за себе переживай.
показати весь коментар
16.10.2025 10:17 Відповісти
Дякую, що повідомив, дуже дякую! Справжній лідар нації...
показати весь коментар
16.10.2025 10:39 Відповісти
Як вже тебе хочеться нахєр послати Статист грьобаний.Якщо кацапи б'ють по всьому чому хочуть то де та відповідь якою ти лякав кремль?
показати весь коментар
16.10.2025 11:10 Відповісти
Складаєттся враження що криворіжський наркоман не **********,а інформаційний,марафонний аналітик.
показати весь коментар
16.10.2025 11:43 Відповісти
Ця доповідь була записана під відеоряд темної маскви чи пітера?
показати весь коментар
16.10.2025 11:51 Відповісти
 
 