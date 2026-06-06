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Впродовж травня облаштували понад 211 км антидронового захисту прифронтової логістики, - Федоров. ВIДЕО

Впродовж травня 2026 року фахівці облаштували понад 211 км антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 км пошкоджених ділянок. Також відновлено ще 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових областях.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Розгортання антидронового захисту триває 

Міністр зазначив, що Держспецтрансслужба за завданням Міноборони продовжує розгортати антидроновий захист у прифронтових регіонах.

Такі заходи допомагають підтримувати стійку логістику, швидке постачання необхідних ресурсів, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів.

Загалом від початку року вже облаштовано 822 км антидронового захисту логістичних маршрутів і відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг.

Читайте також: В Україні вже захистили понад 1170 км доріг від атак FPV-дронів, - Федоров

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Доречі, де зараз Арсеній Яценюк?
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06.06.2026 18:56 Відповісти
а якщо скласти в один ряд $100 купюри зекономлених коштів на матеріалах для облаштування, то на скільки кілометрів протягнеться такий ряд? довший буде, чим яйця рєзнікова? до Місяця та назад протягнеться, чи тільки в бік Місяця? але на добудову "династії" точно вистачить! ))
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06.06.2026 18:58 Відповісти
 
 