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В течение мая оборудовали более 211 км антидроновой защиты прифронтовой логистики, - Федоров. ВИДЕО

В течение мая 2026 года специалисты оборудовали более 211 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановили почти 38 км поврежденных участков. Также восстановлено еще 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых областях.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Развертывание антидроновой защиты продолжается 

Министр отметил, что Госспецтрансслужба по заданию Минобороны продолжает развертывать антидроновую защиту в прифронтовых регионах.

Такие меры помогают поддерживать стабильную логистику, быструю доставку необходимых ресурсов, эвакуацию раненых и более безопасное передвижение военных даже под постоянной угрозой атак дронов.

Всего с начала года уже оборудовано 822 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог.

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защита (237) Минобороны (9644) Федоров Михаил (694) дроны (7293)
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Доречі, де зараз Арсеній Яценюк?
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06.06.2026 18:56 Ответить
за Арсенія, мова про антидроновий захист доріг не велася абсолютно ніяка, по за як, рашист в той час не ліз в Україну
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06.06.2026 19:24 Ответить
а якщо скласти в один ряд $100 купюри зекономлених коштів на матеріалах для облаштування, то на скільки кілометрів протягнеться такий ряд? довший буде, чим яйця рєзнікова? до Місяця та назад протягнеться, чи тільки в бік Місяця? але на добудову "династії" точно вистачить! ))
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06.06.2026 18:58 Ответить
Размер долларовой купюры в длину 156мм. На один метр грубо говоря нужно 6 штук. То есть 600 долларов метр, 600 тысяч долларов километр. До Луны 400 тысяч километров. 100 миллионов которые украл Миндич хватит всего только на 150 км, в принципе уже космос - но до Луны далековато. Так что все таки коррупция у нас вполне земная а не космическая.
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06.06.2026 19:29 Ответить
 
 