В течение мая оборудовали более 211 км антидроновой защиты прифронтовой логистики, - Федоров. ВИДЕО

В течение мая 2026 года специалисты оборудовали более 211 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановили почти 38 км поврежденных участков. Также восстановлено еще 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых областях.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Развертывание антидроновой защиты продолжается

Министр отметил, что Госспецтрансслужба по заданию Минобороны продолжает развертывать антидроновую защиту в прифронтовых регионах.

Такие меры помогают поддерживать стабильную логистику, быструю доставку необходимых ресурсов, эвакуацию раненых и более безопасное передвижение военных даже под постоянной угрозой атак дронов.

Всего с начала года уже оборудовано 822 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог.

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