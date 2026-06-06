В течение мая оборудовали более 211 км антидроновой защиты прифронтовой логистики, - Федоров. ВИДЕО
В течение мая 2026 года специалисты оборудовали более 211 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановили почти 38 км поврежденных участков. Также восстановлено еще 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых областях.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Развертывание антидроновой защиты продолжается
Министр отметил, что Госспецтрансслужба по заданию Минобороны продолжает развертывать антидроновую защиту в прифронтовых регионах.
Такие меры помогают поддерживать стабильную логистику, быструю доставку необходимых ресурсов, эвакуацию раненых и более безопасное передвижение военных даже под постоянной угрозой атак дронов.
Всего с начала года уже оборудовано 822 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог.
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