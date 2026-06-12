Через можливі порушення прав у ТЦК на Тернопільщині відкрили кримінальне провадження, - ОГПУ
На Тернопільщині прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого незаконного утримання громадян у ТЦК. Перевіряються дані про порушення прав і законність перебування осіб у приміщенні центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
Відомості до ЄРДР внесено 12 червня 2026 року за ч. 2 ст. 146 КК України.
Які підстави для кримінального провадження
Підставою стали результати моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, а також матеріали, надані Військовою службою правопорядку.
- За оприлюдненою інформацією, під час візиту у приміщенні ТЦК перебували близько 28 осіб. 17 із них письмово повідомили про можливі порушення своїх прав.
- Також встановлено, що серед осіб, які перебували у ТЦК, були громадяни, які, за попередніми даними, не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, особи з психічними розладами, а також громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку.
- За результатами перевірки п’ятьох таких осіб було звільнено.
Наразі прокурори спільно зі слідчими перевіряють викладені факти, встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК та СП, законність їх утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.
На цьому етапі вже опитано осіб, які повідомили про можливі порушення, та проводяться першочергові слідчі дії.
Досудове розслідування доручено слідчим ГУ НП в Тернопільській області.
Що передувало?
- Трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини викрито на фальсифікації показників мобілізації.
- Перевірка уповноваженого ВР з питань прав людини виявила, що в Тернопільському ТЦК утримували людей із психічними розладами та інвалідністю.
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Кожне визнання хворого здоровим - це злочин.
І тут немає винятків, тобто на все треба відкривати кримінальні справи.