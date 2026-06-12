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Новини Протиправні дії ТЦК
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Через можливі порушення прав у ТЦК на Тернопільщині відкрили кримінальне провадження, - ОГПУ

Керівники ТЦК завищували кількість мобілізованих: що відомо?

На Тернопільщині прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого незаконного утримання громадян у ТЦК. Перевіряються дані про порушення прав і законність перебування осіб у приміщенні центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

Відомості до ЄРДР внесено 12 червня 2026 року за ч. 2 ст. 146 КК України.

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Які підстави для кримінального провадження

Підставою стали результати моніторингового візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП, а також матеріали, надані Військовою службою правопорядку.

  • За оприлюдненою інформацією, під час візиту у приміщенні ТЦК перебували близько 28 осіб. 17 із них письмово повідомили про можливі порушення своїх прав.
  • Також встановлено, що серед осіб, які перебували у ТЦК, були громадяни, які, за попередніми даними, не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, особи з психічними розладами, а також громадяни, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку.
  • За результатами перевірки п’ятьох таких осіб було звільнено.

Наразі прокурори спільно зі слідчими перевіряють викладені факти, встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК та СП, законність їх утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.

Дивіться: Людей із психічними розладами та інвалідністю утримували в Тернопільському ТЦК, - Лубінець. ВIДЕО

На цьому етапі вже опитано осіб, які повідомили про можливі порушення, та проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування доручено слідчим ГУ НП в Тернопільській області.

Що передувало?

Автор: 

ТЦК та СП (1206) Тернопільська область (704)
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Топ коментарі
+4
Справа в тому, що кожен випадок бусифвкації це злочин.
Кожне визнання хворого здоровим - це злочин.
І тут немає винятків, тобто на все треба відкривати кримінальні справи.
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12.06.2026 19:27 Відповісти
+2
Тю. Так таке скрізь і всюди. Просто незавжди таке ''на люди'' пробивається
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12.06.2026 19:10 Відповісти
+2
Ця "контора" багато чого немає права робити але робить ще й глузливо шкіряться "все в рамках чинного законодавства".
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12.06.2026 19:12 Відповісти
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Тю. Так таке скрізь і всюди. Просто незавжди таке ''на люди'' пробивається
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12.06.2026 19:10 Відповісти
ТЦК себя очевидно дискредитировали. Вопрос в другом. Как сделать так, чтобы люди которые находятся в Украине, подпадают под призыв, шли служить и защищать страну. Подставили плечо тем, многие из которых пятый год уже на войне. У кого-то есть рецепты?
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12.06.2026 19:36 Відповісти
Для початку хоча б підняти заробітню плату військовим бо з 2022 року жодної копійки їм не додали.
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12.06.2026 19:50 Відповісти
есть , .. снять " вечную " бронь для тех кто в тылу и " они попадают под призыв "... а тех которые пятый год в другой " броне " , под 8-9 кг и поменять их местами ....
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12.06.2026 19:52 Відповісти
ФОМА ті що мають сидіти в окопах займаються людоловством, мусорня нехай "подставіт плечо" та шось там нема бажаючих...
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12.06.2026 20:09 Відповісти
Ця "контора" багато чого немає права робити але робить ще й глузливо шкіряться "все в рамках чинного законодавства".
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12.06.2026 19:12 Відповісти
Захистуни тцкунів! Ви де?
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12.06.2026 19:19 Відповісти
Справа в тому, що кожен випадок бусифвкації це злочин.
Кожне визнання хворого здоровим - це злочин.
І тут немає винятків, тобто на все треба відкривати кримінальні справи.
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12.06.2026 19:27 Відповісти
Паперу не вистачить
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12.06.2026 19:43 Відповісти
Дерев та мотузки точно вистачить.
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12.06.2026 19:47 Відповісти
Я очень сильно сомневаюсь что в Украине есть хоть одно ТЦК где не нарушались бы права граждан при чём массово, себе то мы можем правду говорить..
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12.06.2026 19:29 Відповісти
можеш спать без тени сомнений..таких нет ... но их в глаза не видят те кому нужно ...
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12.06.2026 19:54 Відповісти
тільки після візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини- відбувається відкриття крімінального впровадження, а те що сами люи пишуть скарки та подають заяви - то пофг
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12.06.2026 19:56 Відповісти
в тексті через слово "можливо, можливі" це шо за дурь? всім очевидно що людолови скоїли злочин
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12.06.2026 20:05 Відповісти
 
 