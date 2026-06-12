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Новини Відео Порушення ТЦК прав людини
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Людей із психічними розладами та інвалідністю утримували в Тернопільському ТЦК, - Лубінець. ВIДЕО

Перевірка уповноваженого ВР з питань прав людини виявила, що в Тернопільському ТЦК утримували людей із психічними розладами та інвалідністю.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Лубінець розповів, що його представники здійснили моніторинговий візит до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП.

"Під час візиту до місця, де перебували мобілізовані українці, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до мене зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", - зазначив він.

Читайте: У Тернопільському ТЦК прокоментували затримання трьох керівників територіальних підрозділів

Під час особистого спілкування люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК.

За словами Лубінця, вдалося визволити п'ятьох осіб.

Порушення у Тернопільському ТЦК: що відомо?

"Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року", - наголосив омбудсмен.

Читайте: Міноборони готує поетапну реформу ТЦК, - Свириденко

Автор: 

Тернопіль (472) Лубінець Дмитро (723) ТЦК та СП (1206) Тернопільська область (704) Тернопільський район (84)
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Топ коментарі
+8
Там у кабінетах сидять з розладами та інвалідностями (купленими).
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12.06.2026 15:17 Відповісти
+6
ПреЗЕдент проти таких випадків....
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12.06.2026 15:15 Відповісти
+6
Це називається просто пісець.
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12.06.2026 15:18 Відповісти
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ПреЗЕдент проти таких випадків....
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12.06.2026 15:15 Відповісти
Та да, це ж преЗЕдент заробляє на ухилянтах і гребе калік для зітів, а не посполиті українці, які знайшли собі хороше джерело доходів.
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12.06.2026 15:23 Відповісти
Президент може це все заборонити одним указом.Одним.
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12.06.2026 15:39 Відповісти
Що заборонити? Мобілізацію? Не дочекаєтесь, ждуни. А закон і зараз не дозволяє затримувати психічно хворих чи інвалідів.
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12.06.2026 15:41 Відповісти
Заборонити таку бусифікацію.
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12.06.2026 15:42 Відповісти
Отут не дочекаєтесь. Не ховайтесь - і не буде вам бусифікації. Навпаки, скоровам стане іще гірше. Нестерпно гірше. Так що бігом в рекрутингові центри, поки ще є можливість.
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12.06.2026 15:45 Відповісти
Наш ти орденоносний нафронтний диванний пердун,не переживай за інших
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12.06.2026 15:48 Відповісти
Бусифікація полюбому при такому розклапді буде.Покладуть в наступальних операціях людей тисячами і знову нові будуть потрібні.Але ж не таких бугаїв,які ловлять,а звичайних роботяги,які щось корисне робили.То їх ще потрібно на війні сточити.
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12.06.2026 15:48 Відповісти
Психи і хворі у лікарнях а те що зробило довідку щоб отримувать песію в мирнийчас тепер довідками приариваються
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12.06.2026 16:01 Відповісти
Не кажучи вже про якусь мінімальну мораль тих, хто намагається всунути у вісько такий контингент. На який держава буде витрачати купу грошей - без жодної користі.
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12.06.2026 15:43 Відповісти
В нас немає нормальної влк.Всіх придатними виїзнають,потім на бзвп блюють кров'ю.А ловлять таких людей здоровенні бугаї з татуюванями і по фені розмовляють.То як це все назвати?
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12.06.2026 15:46 Відповісти
Є рекрутинг. Знайдіть собі нормальне місце і мобілізуйтесь самі. В хороших частинах - все налагоджено. Навіт виділять вам супроводжуючого, щоб не вкрала ТЦК.
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12.06.2026 15:48 Відповісти
А якщо не хочеш нікуди іти, ну не твоє це і все, то шо?
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12.06.2026 15:49 Відповісти
Ну так, хочеться бути хитрожопим, щоб інші за тебе, а ти жив своє краще життя. Так не вийде )
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12.06.2026 15:51 Відповісти
Чого це не вийде. З 14 року вже рахуй 12 лєт пєтляєм
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12.06.2026 15:53 Відповісти
То пішовти підар на *** вішайся курвина
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12.06.2026 16:03 Відповісти
Немає такого поняття нормальне місце.Всі тиловими дронарямии не будуть.Найбільша втрата в піхоті.ьтуди і найбільше відправляють.А в мене проблеми зі здоров'ям.хоча групи інвалідності немає.
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12.06.2026 15:50 Відповісти
Не звертай увагу на бота
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12.06.2026 15:49 Відповісти
Або шукайте роботу з бронюванням - купа вакансій в мілтеку. Але комфортно жити так як раніше під час війни - не вийде.
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12.06.2026 15:50 Відповісти
Не живу комфортно,а війна вічно не буде.10 років також не буде.
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12.06.2026 15:51 Відповісти
вона вже давно витрачає,а найболючіше що купа таких людей вже загинуло ,пропали безвісті,і за це нікому нічого не буде,тому що війна для бідних здебільшого
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12.06.2026 16:08 Відповісти
Там у кабінетах сидять з розладами та інвалідностями (купленими).
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12.06.2026 15:17 Відповісти
Це називається просто пісець.
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12.06.2026 15:18 Відповісти
потужно
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12.06.2026 15:18 Відповісти
Це все покоління старих людей, які народились в СССР зараз на примусовій основі мають воювати за Україну , а ці хто народився в Україні до 22 р. спокійно її покидають... сюрреалізм української влади
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12.06.2026 15:18 Відповісти
розвалили срср,
тож мають бути покарані
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12.06.2026 15:23 Відповісти
Вони по суті вже покарані проживши більшість свого життя в такій державі як Україна, бо реально дивлячись на них ця країна їм ніхера не дала, вона дала все можновладцям, депутатам, олігархам... але подихати в окопи за їх успішне життя-майно Україна заганяє самі бідні-знедолені верстви свого населення...
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12.06.2026 15:31 Відповісти
як в гімні срср..
до аснаванія разрушим..

самі не пожили, і іншим не дамо..
рускій мір..
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12.06.2026 15:37 Відповісти
Як гімні ще не вмерла, але довго при смерті українська корупційна влада привела зубожіння 90% населення і вимирання 30% нації... з 1991 р., Польща зуміла створити справедливе суспільство для більшості громадян, а ми змогли створити щасливу державу лише для 5% багатого населення інші живуть в бідності... і зараз ризикувати життям-помирати за таку країну повинні ті, яким вона ніхера не дала... і найгірше те що ніхера давати і не збирається...
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12.06.2026 15:45 Відповісти
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12.06.2026 15:50 Відповісти
І що що нарордилдися в совку? Вони обирали владу.А є молодь,яка навіть не голосувала.
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12.06.2026 15:40 Відповісти
Якраз ці хто народився в совку мають воювати тільки на добровільній контрактній основі...
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12.06.2026 15:49 Відповісти
Якщо добровільно то всім.
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12.06.2026 15:54 Відповісти
Ну а шо? «Нічого страшного, 12 рік кривавої війни, навіщо про таке писати публічно, не все так однозначно, всієї правди ми не знаємо…» Що там ще по методичкам зазвичай пишуть тут так звані «нафронтники» у таких випадках? 🤔
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12.06.2026 15:19 Відповісти
Прокоментуйте будь ласка захисники ТЦК.ІПСО?Як покарати військових ТЦК строком чи на нуль під дрони і каби,а також грошова компенсація утримуваним і підвалі?
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12.06.2026 15:20 Відповісти
Одеських бандитів з ТЦК, котрих навесні мордочками в асфальт вкладували специ з СБУ, вже почали випускати з СІЗО.
Рафікі нєувінаватиє...
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12.06.2026 15:28 Відповісти
домова зі слідством?
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12.06.2026 15:39 Відповісти
народний гнів притих,пора повертати ,,спеціалітів,, до верстата.....тьху бусика
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12.06.2026 15:44 Відповісти
Лубінець, у нас у Верховній Раді є люди з психісними розладами а тебе це чомусь не турбує.
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12.06.2026 15:22 Відповісти
Це натуральні центри катівні 🤦 навіть з полоненими орками поводяться набагато краще (відгодовують борщами, лікують) чим свої(!!!) зі своїми! Нарід , вам подобається? Зараз набіжать захисники цкунів і будуть щось писати, щоб вам порожньо було!
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12.06.2026 15:23 Відповісти
тобто,
не ідіть в армію,
краще несіть мені гроші..
я все парєшаю..
не здивуюсь,
якщо це пише сам «тцкашник»
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12.06.2026 15:31 Відповісти
Ухилянт зрадник а зрадників нвде не ******* а нищать
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12.06.2026 16:08 Відповісти
Яке ЄС ви що , подуріли? Нафіга ЄС оце середньовіччя і дикунство?🤦🤦 Кластери , ********..
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12.06.2026 15:24 Відповісти
це рускій мір..
він такий, як пишете..
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12.06.2026 15:32 Відповісти
Свіженьке:
"Трьох співробітників ТЦК, затриманих в Одесі у справі про вимагання, звільнили з СІЗО. У ході розслідування з'ясувалося, що вони не причетні до злочинів"
Нагадаю, це ті "бізнесмени", що хотіли віджати чи то 20, чи то 30 тисяч баксів, котрі (якщо вірити чуткам, звісно ) перевозив кур'єр від СБУ.
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12.06.2026 15:24 Відповісти
,,котики,, не винні,доти поки зустрінуть дядька Лінча...
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12.06.2026 15:46 Відповісти
Кацапсятина тебе першого повіссть
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12.06.2026 16:09 Відповісти
на себе приміряв???добре,знач є за що.....
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12.06.2026 16:25 Відповісти
Всі хто продовжує таке робити-кінчені покидьки...
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12.06.2026 15:25 Відповісти
План виконують. Їм же за кожного ухилянта гроші капають.
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12.06.2026 15:27 Відповісти
Ще б поряд виклали фото тцкашних жлобів та мордоворотів з інвалідністю від бухла.
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12.06.2026 15:32 Відповісти
було б гарно..
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12.06.2026 15:33 Відповісти
На яке такий генофонд залишають лубінця з адвокатами приставить до них і нехай копають носять перуть щось роблять а то хлопці дівчата і воюють і будують а ці тільки п,ють та гуляють а якщо таке і здохне шкоди не буде
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12.06.2026 15:32 Відповісти
Якщо рівень спяніння "Вертухая ТЦК" перевищив норму у 7 разів то виникає питання яка допустима норма діє у ТЦК?
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12.06.2026 15:37 Відповісти
зараз акція ,,Без обмежень,,, золотий пакет,вище лише платиновий ,,Я бог,,,..
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12.06.2026 15:48 Відповісти
В мережі було повідомлення,що один з розладами,розстріляв інструкторів на полігоні, навіть фото було його.
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12.06.2026 15:38 Відповісти
https://youtu.be/i9Jm7vheco8?si=x7bSwHxG1v18nwoJ
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12.06.2026 15:54 Відповісти
Так побєдобєси ж волають що " воювати будуть всі" Ну от і мають "всіх"
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12.06.2026 15:42 Відповісти
А тут колись місцева пкбліка казала,що такого немає.
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12.06.2026 15:43 Відповісти
Якщо у фотошопі поміняти табличку з тернопільського центру комплектування на якийсь рязанський воєнкомат, вийде дуже гарна новина для ЦПД типу "москалі воюють чмонями й відправляють на фронт навіть інвалідів".
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12.06.2026 15:46 Відповісти
Мені цікаво, куди вони хотіли прилаштувати того діда, в яку штурмову бригаду?
Це або зовсім розумово несправні працюють в тцк, або просто їбануті на всю голову.
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12.06.2026 15:47 Відповісти
Коли ми вже будемо читати скільки тцкунам скільки років дали за вбивство, побиття, фізичні та моральні травми???
Коли?
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12.06.2026 15:49 Відповісти
не при ішаку точно
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12.06.2026 15:50 Відповісти
Лубинець--не язиком потрібно молоти. А ПРАЦЮВАТИ, Світиться кожний день,наверно до виборів готується.
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12.06.2026 16:06 Відповісти
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12.06.2026 16:08 Відповісти
 
 