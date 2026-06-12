Людей із психічними розладами та інвалідністю утримували в Тернопільському ТЦК, - Лубінець. ВIДЕО

Перевірка уповноваженого ВР з питань прав людини виявила, що в Тернопільському ТЦК утримували людей із психічними розладами та інвалідністю.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Лубінець розповів, що його представники здійснили моніторинговий візит до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП.

"Під час візиту до місця, де перебували мобілізовані українці, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до мене зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", - зазначив він.

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Під час особистого спілкування люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК.

За словами Лубінця, вдалося визволити п'ятьох осіб.

"Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року", - наголосив омбудсмен.

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