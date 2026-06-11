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Новини Протиправні дії ТЦК Обшуки в керівництва ТЦК
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У Тернопільському ТЦК прокоментували затримання трьох керівників територіальних підрозділів

Керівники ТЦК завищували кількість мобілізованих: що відомо?

Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам територіальних підрозділів ТЦК та СП у Тернопільській області у справі щодо внесення недостовірних даних до системи військового обліку. На час досудового розслідування посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Тернопільського обласного ТЦК та СП у фейсбуці.

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"Підтверджуємо інформацію щодо повідомлення про підозру трьом керівникам територіальних підрозділів ТЦК та СП Тернопільської області у межах кримінального провадження щодо внесення недостовірних відомостей до системи військового обліку", - ідеться в повідомленні.

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Посадовців відсторонено

На час проведення досудового розслідування зазначених посадових осіб відсторонено від виконання службових обов’язків у встановленому законом порядку.

Зазначається, що Тернопільський обласний ТЦК та СП забезпечує повне сприяння правоохоронним органам, надає всю необхідну інформацію та зацікавлений у всебічному, об’єктивному і неупередженому встановленні всіх обставин справи.

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Вживаються заходи для запобігання таким випадкам

  • В усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки продовжується послідовне впровадження заходів внутрішнього контролю та інших додаткових механізмів для запобігання таким неприпустимим випадкам у майбутньому.
  • Наразі усі територіальні підрозділи області працюють у штатному режимі та продовжують виконувати визначені державою завдання з комплектування і забезпечення потреб Сил оборони України.

"Просимо громадськість та представників медіа утримуватися від передчасних оцінок до завершення розслідування та з'ясування всіх обставин", - наголосили в ТЦК.

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Що передувало?

Трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини викрито на фальсифікації показників мобілізації.

Автор: 

арешт (2508) ТЦК та СП (1200) Тернопільська область (703)
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ніколи раніше,і ось знов...
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11.06.2026 16:49 Відповісти
Зазначається, що Тернопільський обласний ТЦК та СП забезпечує повне сприяння правоохоронним органам, надає всю необхідну інформацію та зацікавлений у всебічному, об'єктивному і неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Добро пожаловать в вєчєрній квартал!
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11.06.2026 17:33 Відповісти
Це чесні світлі працівники соціального комплектування! "Ці руки нічого не крали!"
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11.06.2026 16:52 Відповісти
Дебільний совок у 21-му сторіччі А поцікавитись чому вони фальсифікували показники, хто вимагав потрібні цифри, чим погрожував, і т.д?
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11.06.2026 16:53 Відповісти
Знову на кришталево чесних заслужених ветеранів та інвалідів розганяють вороже ІПСО!
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11.06.2026 16:56 Відповісти
Давай показники,або ....В поліції для "палочки" ловлять дітей на самокатах, крадіїв ковбаси в Сільпо та битові бійки (125 КК) направляють до суду, як "кримінальна справа" - 99 відсотків показників! Про розкриття особо тяжких злочинів, групп, банд - забули взагалі! В ТЦК - ловлять безхатьок та навіть гірше...приписки...В рестораціях і клубах - бояться заявитися.,..А "показники" - давай,хош калійного,хош полудурка....
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11.06.2026 17:04 Відповісти
- товаріщ зеленскій, проізошла чудовіщная ошібка!
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11.06.2026 17:08 Відповісти
 
 