У Тернопільському ТЦК прокоментували затримання трьох керівників територіальних підрозділів

Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам територіальних підрозділів ТЦК та СП у Тернопільській області у справі щодо внесення недостовірних даних до системи військового обліку. На час досудового розслідування посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Тернопільського обласного ТЦК та СП у фейсбуці.

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"Підтверджуємо інформацію щодо повідомлення про підозру трьом керівникам територіальних підрозділів ТЦК та СП Тернопільської області у межах кримінального провадження щодо внесення недостовірних відомостей до системи військового обліку", - ідеться в повідомленні.

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Посадовців відсторонено

На час проведення досудового розслідування зазначених посадових осіб відсторонено від виконання службових обов’язків у встановленому законом порядку.

Зазначається, що Тернопільський обласний ТЦК та СП забезпечує повне сприяння правоохоронним органам, надає всю необхідну інформацію та зацікавлений у всебічному, об’єктивному і неупередженому встановленні всіх обставин справи.

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Вживаються заходи для запобігання таким випадкам

В усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки продовжується послідовне впровадження заходів внутрішнього контролю та інших додаткових механізмів для запобігання таким неприпустимим випадкам у майбутньому.

Наразі усі територіальні підрозділи області працюють у штатному режимі та продовжують виконувати визначені державою завдання з комплектування і забезпечення потреб Сил оборони України.

"Просимо громадськість та представників медіа утримуватися від передчасних оцінок до завершення розслідування та з'ясування всіх обставин", - наголосили в ТЦК.

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Що передувало?

Трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини викрито на фальсифікації показників мобілізації.