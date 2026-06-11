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Новини Порушення ТЦК прав людини
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Отримав понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК за 5 місяців 2026 року, - Лубінець

Омбудсмен: скарги на ТЦК можуть сягати понад 9 тисяч випадків

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про отримання понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК за 5 місяців 2026 року. Серед проблем — застосування сили та інші порушення прав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"У цьому році за п'ять місяців я отримав більш ніж три тисячі скарг (на дії ТЦК та СП - ред.). Але я на цьому завжди наголошую: я отримав скарги від громадян України, й у це число не входить кількість випадків, коли ми самостійно виявили порушення прав. Тобто цю цифру можна сміливо помножити щонайменше на три", - зазначив Лубінець.

Лубінець зауважив, що джерелами інформації для Офісу омбудсмана є медіа, соціальні мережі, свідчення людей і свідків подій. За його словами, скарги стосуються системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав, а також знімання представниками ТЦК та СП знаків розрізнення.

Уповноважений підкреслив, що обговорював питання порушень із усіма міністрами оборони (Лубінець обіймає посаду омбудсмена з 2022 року - ред.). Він також зазначив, що у 2023–2024 роках не надавав такого розголосу випадкам порушення прав з боку військовослужбовців ТЦК та СП, як це відбувається зараз.

"Я зробив помилку. Тому що свідомо робив, на мій погляд, ефективну юридичну роботу. Я збирав документи, опрацьовував їх, надсилав, вимагав юридичної реакції. Ми організовували багато закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилося, що єдина система, яка може впливати, - це публічність", - підкреслив він.

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Автор: 

скарга (145) Лубінець Дмитро (720) ТЦК та СП (1198)
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Топ коментарі
+9
Псевдоеліта, яка сьогодні знаходиться при владі, завдяки низькому інтелектуальному рівню, відсутності будь-якого професіоналізму та повній управлінсько-організаційній імпотентності, в принципі не здатна ні на які системні зміни в процесах мобілізації, тобто в реальності, а не в прожектах пана Федорова, сьогодні жодної альтернативи постійному посиленню бусифікації немає.
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11.06.2026 08:22 Відповісти
+9
Чому в цій п'ятирічній війні на виживання не загинув жоден з топ-200 найбагатших сімей феодалів України?
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11.06.2026 08:23 Відповісти
+6
Тут не баня у Великобританії. Нема не голих не дурних.
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11.06.2026 08:38 Відповісти
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Який жах! П'ятий рік екзистенціальної війни на виживання...
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11.06.2026 08:15 Відповісти
Чому в цій п'ятирічній війні на виживання не загинув жоден з топ-200 найбагатших сімей феодалів України?
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11.06.2026 08:23 Відповісти
Мабуть тому, що багатим краще допогати фронту фінансово, ніж загинути на пердку.
Загальна користь явно ж більше буде.
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11.06.2026 08:34 Відповісти
Проти логіки не попреш.
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11.06.2026 08:37 Відповісти
Тут не баня у Великобританії. Нема не голих не дурних.
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11.06.2026 08:38 Відповісти
ніхто й не каже щоб ахметов йшов в окоп, чи пінчук. тобі кажуть що їх родичі не йдуть воювати.
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11.06.2026 08:53 Відповісти
Ви справді вважаєте розумним - дати можливість москалям захопити в полон сина Ахметова, щоб ставити вимоги?
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11.06.2026 09:22 Відповісти
якщо його будуть брати в полон, то він розгризе ампулу з ціанідом.
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11.06.2026 09:23 Відповісти
Воно то так.
Але трошечки не так.
Для прикладу, чому б тому ж міндічу не передати керування своїми статками жінці, а самому піти в окоп, збивати ворожі дрони?
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11.06.2026 09:07 Відповісти
Ви ж розумієте, що таке явище як "міндіч" це наслідки помилки вибору 19-го року?
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11.06.2026 09:16 Відповісти
В Україні багаті набагато більше крадуть, ніж ті копійки які вони кидають війську.
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11.06.2026 09:15 Відповісти
Та не , вони частина уззкого міра *****,саме їх він і "рятує".
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11.06.2026 09:18 Відповісти
І лише на п'ятий рік Лубінець нарешті зрозумів, "що єдина система, яка може впливати, - це публічність" Джерело: https://censor.net/ua/n4007804
А до цього чотири роки людям, котрі про це писали, просто затикали рот.
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11.06.2026 08:54 Відповісти
Враження таке, що владу в Україні захопили ТЦК в балаклавах. Вони самі собі закон, самі собі і судді і виконавці вироку, іноді смертельного тим хто до них потрапив. Влада виглядає як цуцик битий який перед ними піджавши хвіст сховалась підлавку і очі закрила, вдаючі мертву дворняжку.
Жесть щоб цілий Омбудсман розводив руками на відвер е і зухвале, щоденне порушення не тільки Конституції України, але і 6 ст.Конвенції по правам люди, яку ніхто і ні коли НЕ ставив на паузу, а карають за її порушення жорстко і невідворотньо.
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11.06.2026 09:21 Відповісти
Псевдоеліта, яка сьогодні знаходиться при владі, завдяки низькому інтелектуальному рівню, відсутності будь-якого професіоналізму та повній управлінсько-організаційній імпотентності, в принципі не здатна ні на які системні зміни в процесах мобілізації, тобто в реальності, а не в прожектах пана Федорова, сьогодні жодної альтернативи постійному посиленню бусифікації немає.
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11.06.2026 08:22 Відповісти
100%. Тому що будь які спроби хоча б частково зробити мобілізацію справедливою знищать рейтинг дучє в 0. Поламає всю систему. Бо тоді блатним, відмазаним, богатим і мажорам доведеться йти на війну. А це в їхні плани не входить. Ну і зеленій шоблі доведеться суттєво менше красти.
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11.06.2026 08:42 Відповісти
Тоді прийдеться комусь з кварталу95 показати приклад, повести за собою в бій бійців і показово загинути. Можливо, Юзіку чи Лисому з пікаловим.
А вони на таке не підписувались. Будуть тикати пальцями один в одного поки не побачать що вже час звалювати в Ізраїль.
Ось тому і не буде ніякої справедливої мобілізації.
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11.06.2026 08:52 Відповісти
Публічно всі сили і засоби кинуті проти Пороха і опозиції, а не охорону прав і свобод громадян...
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11.06.2026 08:23 Відповісти
Отримав - і заніс до туалету. Тепер довгий час не буде купляти туалетний папір.
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11.06.2026 08:23 Відповісти
Ещё один бронированный жирный хлоп подключился к атакам на единственный держорган от которого зависит отправка пополнения на фронт.
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11.06.2026 08:24 Відповісти
Прямо "єдінствєнний"? А чого так слабо? Від цього органу залежить лише набиття кишень його керівництва.
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11.06.2026 08:31 Відповісти
Как и у всех держорганов,плохой, слабый и протухший аргумент против тцк,ищите что то свежее.
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11.06.2026 08:36 Відповісти
Зачем? Это единственный и неубиенный аргумент. А протухший он или нет-это проблемы сугубо вашего обоняния.
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11.06.2026 08:41 Відповісти
Неубиваемый аргумент "за" - это оправка этим органом на фронт пополнения,поэтому именно эта организация подвергается самым ожесточенным нападкам пропутинских ушлепков.
Методы,стили и тактика работы у всех держорганов абсолютно одинаковая,кому не нравится обращайтесь к гниющей голове рыбы,а не к отдельным ее органам.
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11.06.2026 08:49 Відповісти
Уїилянти, ФАС!
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11.06.2026 08:38 Відповісти
Ще один так званий захисник прав людини знайшовся ,а хто буде захищати країну під час війни ? прорашиські боти і корисні ідіоти зробили головними винуватцями ТЦК ,а не вуорога який знищує Україну,ну а цей Лубінець нещодавно обнімався з рашиськими представниками.
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11.06.2026 08:45 Відповісти
наприклад більш як 2млн від чинуш до депутатів всіх рівнів,,від бізнеселіти і ненавченого поліцая до останього правопохоронця з судів вищих інстанцій,чи ст65 КУ про конституційний обов'язк громадян України цих ,,громадян,,, їх огризків,друзів,членів семей,лизоблюдів їх не стосується????до речі 80% всього майна яке ,,захищає,, сантехнік Вася чомусь як раз їхня власність і вони її так вперто не захищають!!??
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11.06.2026 09:04 Відповісти
Ну, тут зрозуміло чому не захищають. Бо більшість статків накрадена.
А якщо ця "еліта" піде на фронт і загине - то хто красти буде? Сантехнік Вася?
Вони такого допустити не можуть.
Підійдіть до когось з них і спитайте - чи хтось згоден віддати вкрадене Васі а самому загинути на фронті?
Ніт, нехай краще Вася, йому втрачати немає що, і він - по суті, нікому з них не потрібен.
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11.06.2026 09:22 Відповісти
так може всеж таки потрібна націоналізація??і що з їх роздумів для простого народу??а помирати та ставати інвалідами,робити сім,ї сиротами за цих покидьків це почотний обов,язок??я так не рахую!!!
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11.06.2026 09:57 Відповісти
Спочатку дай характеристику ТЦКа, цій бандитській шоблі, яка діє протизаконно проти громадян України. З надр цього гадючника виросло тисячі доларових міьйонерів. Сьогодні війну виграє не "мобілізаційний ресурс", а ті в кого технології вищі ніж в противника. Але є багато диванних експердів, в яких винні роітники і селяни, а не корупціонери, злодії, зрадники, аферисти, яких зібрав зелений потужник зі всього світу і які роздирають Україну на шматки.
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11.06.2026 09:23 Відповісти
Якщо немає відповідальності для ТЦК за порушення прав громадян то до ж... ця вся кипуча діяльність "омбудсмена ".
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11.06.2026 08:48 Відповісти
Згадували тут нещодавно тцкашника, котрий тепер тапки сокамерників приносить в зубах. Подейкують, те саме він примушував робити цивільних арестантів у підвалах ТЦК, за що начебто і був затриманий. Чому він один, цілком зрозуміло - був призначений цапом-відбувайлом.
А от про затриману банду тцкашників і дільничного мусора (цілий майор!), котрі хотіли накласти руку на кошти СБУ, щось давно не чутно. Мабуть вже відкупилися, і знов продовжують шантажем чи іншими методами вимагати гроші з людей.
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11.06.2026 09:01 Відповісти
Ну чудово, скарги отримав, а зробив то що зі скаргами? Порахував кількість, просто бездоганна робота.
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11.06.2026 08:58 Відповісти
скирдує,і відверто всім каже ,,,пишіть ще,,.......
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11.06.2026 09:07 Відповісти
Найбільше тригерить, що тцкуни розпиляють сльозогінний газ в обличчя. Тітушки, а не українці.
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11.06.2026 09:06 Відповісти
що зробив президент і влада в цілому,щоб було меньше порушення прав людини ???. Відповідь----НУЛЬ Президент "готував суспільство,що війни такої НЕ БУДЕ Будуть шашликі з путіним ,домовляться Влада все робила,щоб зменшити обороноздатнісь країни--бюджет на ЗСУзменшцвався,чисельність зменшувалась.закрвали ракетні програми.приймались і приймаються популістичні піар-компанії по підкупу населення,кешбеки іт.інш. ,а зарплата воїнам ___---НЕ збільшується. Влада дала можливість і ЗАБЕЗПЕЧИЛА втікти ВСІМ мажорам і чиновникам ,а також найбільш здоровому поколінню Прийняла ряд законів для "законного" ухилянства від призиву.Не приймає ніяких мір (законів) по захисту інвалідів---тільки пусте базіканння. На кожному кроці---брехня і непрофесіоналізм І нарешті---- всі друзі президента---не на фронті ,а крадуть і крадуть,все брешуть і брешуть.
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11.06.2026 09:14 Відповісти
ВЛАДА,СУСПІЛЬСТВО,ПАТРІОТИ І ДЕРЖАВНИКІ-----ХТО БУДЕ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ?????ДО ВОРОГІВ,ЖДУНІВ,СЦИКУНІВ І ПРОСТО ІДІОТІВ ------НЕ звертаюсь.
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11.06.2026 09:17 Відповісти
А скільки скарг отримав на дії ухилянтів і тих, хто їх захищає???
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11.06.2026 09:26 Відповісти
частка "грамотних" ухилянтів мізерна, дивлячись на кількість скарг відносто кількості ухилянтів... чи це скарги від деяких мобілізованих ухилянтів, ті що в схронах поки що неактивні...
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11.06.2026 10:04 Відповісти
 
 