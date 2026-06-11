Отримав понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК за 5 місяців 2026 року, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про отримання понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК за 5 місяців 2026 року. Серед проблем — застосування сили та інші порушення прав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"У цьому році за п'ять місяців я отримав більш ніж три тисячі скарг (на дії ТЦК та СП - ред.). Але я на цьому завжди наголошую: я отримав скарги від громадян України, й у це число не входить кількість випадків, коли ми самостійно виявили порушення прав. Тобто цю цифру можна сміливо помножити щонайменше на три", - зазначив Лубінець.
Лубінець зауважив, що джерелами інформації для Офісу омбудсмана є медіа, соціальні мережі, свідчення людей і свідків подій. За його словами, скарги стосуються системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав, а також знімання представниками ТЦК та СП знаків розрізнення.
Уповноважений підкреслив, що обговорював питання порушень із усіма міністрами оборони (Лубінець обіймає посаду омбудсмена з 2022 року - ред.). Він також зазначив, що у 2023–2024 роках не надавав такого розголосу випадкам порушення прав з боку військовослужбовців ТЦК та СП, як це відбувається зараз.
"Я зробив помилку. Тому що свідомо робив, на мій погляд, ефективну юридичну роботу. Я збирав документи, опрацьовував їх, надсилав, вимагав юридичної реакції. Ми організовували багато закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилося, що єдина система, яка може впливати, - це публічність", - підкреслив він.
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Загальна користь явно ж більше буде.
Але трошечки не так.
Для прикладу, чому б тому ж міндічу не передати керування своїми статками жінці, а самому піти в окоп, збивати ворожі дрони?
А до цього чотири роки людям, котрі про це писали, просто затикали рот.
Жесть щоб цілий Омбудсман розводив руками на відвер е і зухвале, щоденне порушення не тільки Конституції України, але і 6 ст.Конвенції по правам люди, яку ніхто і ні коли НЕ ставив на паузу, а карають за її порушення жорстко і невідворотньо.
А вони на таке не підписувались. Будуть тикати пальцями один в одного поки не побачать що вже час звалювати в Ізраїль.
Ось тому і не буде ніякої справедливої мобілізації.
Методы,стили и тактика работы у всех держорганов абсолютно одинаковая,кому не нравится обращайтесь к гниющей голове рыбы,а не к отдельным ее органам.
А якщо ця "еліта" піде на фронт і загине - то хто красти буде? Сантехнік Вася?
Вони такого допустити не можуть.
Підійдіть до когось з них і спитайте - чи хтось згоден віддати вкрадене Васі а самому загинути на фронті?
Ніт, нехай краще Вася, йому втрачати немає що, і він - по суті, нікому з них не потрібен.
А от про затриману банду тцкашників і дільничного мусора (цілий майор!), котрі хотіли накласти руку на кошти СБУ, щось давно не чутно. Мабуть вже відкупилися, і знов продовжують шантажем чи іншими методами вимагати гроші з людей.