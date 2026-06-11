Отримав понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК за 5 місяців 2026 року, - Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про отримання понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК за 5 місяців 2026 року. Серед проблем — застосування сили та інші порушення прав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лубінець заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"У цьому році за п'ять місяців я отримав більш ніж три тисячі скарг (на дії ТЦК та СП - ред.). Але я на цьому завжди наголошую: я отримав скарги від громадян України, й у це число не входить кількість випадків, коли ми самостійно виявили порушення прав. Тобто цю цифру можна сміливо помножити щонайменше на три", - зазначив Лубінець.

Лубінець зауважив, що джерелами інформації для Офісу омбудсмана є медіа, соціальні мережі, свідчення людей і свідків подій. За його словами, скарги стосуються системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав, а також знімання представниками ТЦК та СП знаків розрізнення.

Уповноважений підкреслив, що обговорював питання порушень із усіма міністрами оборони (Лубінець обіймає посаду омбудсмена з 2022 року - ред.). Він також зазначив, що у 2023–2024 роках не надавав такого розголосу випадкам порушення прав з боку військовослужбовців ТЦК та СП, як це відбувається зараз.

"Я зробив помилку. Тому що свідомо робив, на мій погляд, ефективну юридичну роботу. Я збирав документи, опрацьовував їх, надсилав, вимагав юридичної реакції. Ми організовували багато закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилося, що єдина система, яка може впливати, - це публічність", - підкреслив він.

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