Получил более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года, - Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о получении более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года. Среди проблем — применение силы и другие нарушения прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец заявил в интервью "Радио Свобода".

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"В этом году за пять месяцев я получил более трех тысяч жалоб (на действия ТЦК и СП - ред.). Но я всегда подчеркиваю: я получил жалобы от граждан Украины, и в это число не входит количество случаев, когда мы самостоятельно выявили нарушения прав. То есть эту цифру можно смело умножить как минимум на три", - отметил Лубинец.

Лубинец отметил, что источниками информации для Офиса омбудсмена являются СМИ, социальные сети, показания людей и свидетелей событий. По его словам, жалобы касаются системных нарушений прав человека, применения силы, использования балаклав, а также снятия представителями ТЦК и СП знаков различия.

Уполномоченный подчеркнул, что обсуждал вопрос нарушений со всеми министрами обороны (Лубинец занимает должность омбудсмена с 2022 года - ред.). Он также отметил, что в 2023–2024 годах не придавал такого резонанса случаям нарушения прав со стороны военнослужащих ТЦК и СП, как это происходит сейчас.

"Я совершил ошибку. Потому что сознательно выполнял, на мой взгляд, эффективную юридическую работу. Я собирал документы, обрабатывал их, отправлял, требовал юридической реакции. Мы организовывали много закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. И оказалось, что единственная система, которая может влиять, - это публичность", - подчеркнул он.

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