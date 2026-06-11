Получил более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года, - Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о получении более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года. Среди проблем — применение силы и другие нарушения прав.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец заявил в интервью "Радио Свобода".
"В этом году за пять месяцев я получил более трех тысяч жалоб (на действия ТЦК и СП - ред.). Но я всегда подчеркиваю: я получил жалобы от граждан Украины, и в это число не входит количество случаев, когда мы самостоятельно выявили нарушения прав. То есть эту цифру можно смело умножить как минимум на три", - отметил Лубинец.
Лубинец отметил, что источниками информации для Офиса омбудсмена являются СМИ, социальные сети, показания людей и свидетелей событий. По его словам, жалобы касаются системных нарушений прав человека, применения силы, использования балаклав, а также снятия представителями ТЦК и СП знаков различия.
Уполномоченный подчеркнул, что обсуждал вопрос нарушений со всеми министрами обороны (Лубинец занимает должность омбудсмена с 2022 года - ред.). Он также отметил, что в 2023–2024 годах не придавал такого резонанса случаям нарушения прав со стороны военнослужащих ТЦК и СП, как это происходит сейчас.
"Я совершил ошибку. Потому что сознательно выполнял, на мой взгляд, эффективную юридическую работу. Я собирал документы, обрабатывал их, отправлял, требовал юридической реакции. Мы организовывали много закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. И оказалось, что единственная система, которая может влиять, - это публичность", - подчеркнул он.
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Загальна користь явно ж більше буде.
Але трошечки не так.
Для прикладу, чому б тому ж міндічу не передати керування своїми статками жінці, а самому піти в окоп, збивати ворожі дрони?
А до цього чотири роки людям, котрі про це писали, просто затикали рот.
Жесть щоб цілий Омбудсман розводив руками на відвер е і зухвале, щоденне порушення не тільки Конституції України, але і 6 ст.Конвенції по правам люди, яку ніхто і ні коли НЕ ставив на паузу, а карають за її порушення жорстко і невідворотньо.
А вони на таке не підписувались. Будуть тикати пальцями один в одного поки не побачать що вже час звалювати в Ізраїль.
Ось тому і не буде ніякої справедливої мобілізації.
Методы,стили и тактика работы у всех держорганов абсолютно одинаковая,кому не нравится обращайтесь к гниющей голове рыбы,а не к отдельным ее органам.
А якщо ця "еліта" піде на фронт і загине - то хто красти буде? Сантехнік Вася?
Вони такого допустити не можуть.
Підійдіть до когось з них і спитайте - чи хтось згоден віддати вкрадене Васі а самому загинути на фронті?
Ніт, нехай краще Вася, йому втрачати немає що, і він - по суті, нікому з них не потрібен.
А от про затриману банду тцкашників і дільничного мусора (цілий майор!), котрі хотіли накласти руку на кошти СБУ, щось давно не чутно. Мабуть вже відкупилися, і знов продовжують шантажем чи іншими методами вимагати гроші з людей.