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Новости Нарушение ТЦК прав человека
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Получил более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года, - Лубинец

Омбудсмен: жалобы на ТЦК могут достигать более 9 тысяч случаев

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о получении более 3 тысяч жалоб на действия ТЦК за 5 месяцев 2026 года. Среди проблем — применение силы и другие нарушения прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец заявил в интервью "Радио Свобода".

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"В этом году за пять месяцев я получил более трех тысяч жалоб (на действия ТЦК и СП - ред.). Но я всегда подчеркиваю: я получил жалобы от граждан Украины, и в это число не входит количество случаев, когда мы самостоятельно выявили нарушения прав. То есть эту цифру можно смело умножить как минимум на три", - отметил Лубинец.

Лубинец отметил, что источниками информации для Офиса омбудсмена являются СМИ, социальные сети, показания людей и свидетелей событий. По его словам, жалобы касаются системных нарушений прав человека, применения силы, использования балаклав, а также снятия представителями ТЦК и СП знаков различия.

Уполномоченный подчеркнул, что обсуждал вопрос нарушений со всеми министрами обороны (Лубинец занимает должность омбудсмена с 2022 года - ред.). Он также отметил, что в 2023–2024 годах не придавал такого резонанса случаям нарушения прав со стороны военнослужащих ТЦК и СП, как это происходит сейчас.

"Я совершил ошибку. Потому что сознательно выполнял, на мой взгляд, эффективную юридическую работу. Я собирал документы, обрабатывал их, отправлял, требовал юридической реакции. Мы организовывали много закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. И оказалось, что единственная система, которая может влиять, - это публичность", - подчеркнул он.

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Автор: 

жалоба (135) Лубинец Дмитрий (581) ТЦК (1143)
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Топ комментарии
+12
Чому в цій п'ятирічній війні на виживання не загинув жоден з топ-200 найбагатших сімей феодалів України?
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11.06.2026 08:23 Ответить
+11
Псевдоеліта, яка сьогодні знаходиться при владі, завдяки низькому інтелектуальному рівню, відсутності будь-якого професіоналізму та повній управлінсько-організаційній імпотентності, в принципі не здатна ні на які системні зміни в процесах мобілізації, тобто в реальності, а не в прожектах пана Федорова, сьогодні жодної альтернативи постійному посиленню бусифікації немає.
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11.06.2026 08:22 Ответить
+8
Тут не баня у Великобританії. Нема не голих не дурних.
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11.06.2026 08:38 Ответить
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Який жах! П'ятий рік екзистенціальної війни на виживання...
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11.06.2026 08:15 Ответить
Чому в цій п'ятирічній війні на виживання не загинув жоден з топ-200 найбагатших сімей феодалів України?
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11.06.2026 08:23 Ответить
Мабуть тому, що багатим краще допогати фронту фінансово, ніж загинути на пердку.
Загальна користь явно ж більше буде.
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11.06.2026 08:34 Ответить
Проти логіки не попреш.
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11.06.2026 08:37 Ответить
Тут не баня у Великобританії. Нема не голих не дурних.
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11.06.2026 08:38 Ответить
ніхто й не каже щоб ахметов йшов в окоп, чи пінчук. тобі кажуть що їх родичі не йдуть воювати.
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11.06.2026 08:53 Ответить
Ви справді вважаєте розумним - дати можливість москалям захопити в полон сина Ахметова, щоб ставити вимоги?
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11.06.2026 09:22 Ответить
якщо його будуть брати в полон, то він розгризе ампулу з ціанідом.
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11.06.2026 09:23 Ответить
Ага, чудова логіка. Британська?) А ставити главкомом людину у якої батьки, рідний брат живуть у країні ворога, є громадянами цієї країни, це нормально? Через них ставити вимоги не можуть?
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11.06.2026 10:32 Ответить
Можливо і можуть. Принаймні навіть косвенних признаків цього не видно якщо не фантазувати. В будь-якому випадку це питання не до мене.
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11.06.2026 11:14 Ответить
Воно то так.
Але трошечки не так.
Для прикладу, чому б тому ж міндічу не передати керування своїми статками жінці, а самому піти в окоп, збивати ворожі дрони?
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11.06.2026 09:07 Ответить
Ви ж розумієте, що таке явище як "міндіч" це наслідки помилки вибору 19-го року?
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11.06.2026 09:16 Ответить
В Україні багаті набагато більше крадуть, ніж ті копійки які вони кидають війську.
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11.06.2026 09:15 Ответить
Та не , вони частина уззкого міра *****,саме їх він і "рятує".
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11.06.2026 09:18 Ответить
І лише на п'ятий рік Лубінець нарешті зрозумів, "що єдина система, яка може впливати, - це публічність" Джерело: https://censor.net/ua/n4007804
А до цього чотири роки людям, котрі про це писали, просто затикали рот.
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11.06.2026 08:54 Ответить
Враження таке, що владу в Україні захопили ТЦК в балаклавах. Вони самі собі закон, самі собі і судді і виконавці вироку, іноді смертельного тим хто до них потрапив. Влада виглядає як цуцик битий який перед ними піджавши хвіст сховалась підлавку і очі закрила, вдаючі мертву дворняжку.
Жесть щоб цілий Омбудсман розводив руками на відвер е і зухвале, щоденне порушення не тільки Конституції України, але і 6 ст.Конвенції по правам люди, яку ніхто і ні коли НЕ ставив на паузу, а карають за її порушення жорстко і невідворотньо.
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11.06.2026 09:21 Ответить
Угу, настільки екзістенціальної, що навіть на 5й рік більшість тих, хто давав присягу цій державі і народу, сидять по тилах під трьома шарами броні і займаються відловом цивільних. Для відправки на бійню замість себе.
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11.06.2026 10:18 Ответить
Після другої світової це найбільший "конфлікт" на планеті. Цілком природньо, що добровольці закінчаться.
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11.06.2026 11:20 Ответить
Псевдоеліта, яка сьогодні знаходиться при владі, завдяки низькому інтелектуальному рівню, відсутності будь-якого професіоналізму та повній управлінсько-організаційній імпотентності, в принципі не здатна ні на які системні зміни в процесах мобілізації, тобто в реальності, а не в прожектах пана Федорова, сьогодні жодної альтернативи постійному посиленню бусифікації немає.
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11.06.2026 08:22 Ответить
100%. Тому що будь які спроби хоча б частково зробити мобілізацію справедливою знищать рейтинг дучє в 0. Поламає всю систему. Бо тоді блатним, відмазаним, богатим і мажорам доведеться йти на війну. А це в їхні плани не входить. Ну і зеленій шоблі доведеться суттєво менше красти.
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11.06.2026 08:42 Ответить
Тоді прийдеться комусь з кварталу95 показати приклад, повести за собою в бій бійців і показово загинути. Можливо, Юзіку чи Лисому з пікаловим.
А вони на таке не підписувались. Будуть тикати пальцями один в одного поки не побачать що вже час звалювати в Ізраїль.
Ось тому і не буде ніякої справедливої мобілізації.
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11.06.2026 08:52 Ответить
Публічно всі сили і засоби кинуті проти Пороха і опозиції, а не охорону прав і свобод громадян...
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11.06.2026 08:23 Ответить
Отримав - і заніс до туалету. Тепер довгий час не буде купляти туалетний папір.
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11.06.2026 08:23 Ответить
Ещё один бронированный жирный хлоп подключился к атакам на единственный держорган от которого зависит отправка пополнения на фронт.
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11.06.2026 08:24 Ответить
Прямо "єдінствєнний"? А чого так слабо? Від цього органу залежить лише набиття кишень його керівництва.
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11.06.2026 08:31 Ответить
Как и у всех держорганов,плохой, слабый и протухший аргумент против тцк,ищите что то свежее.
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11.06.2026 08:36 Ответить
Зачем? Это единственный и неубиенный аргумент. А протухший он или нет-это проблемы сугубо вашего обоняния.
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11.06.2026 08:41 Ответить
Неубиваемый аргумент "за" - это оправка этим органом на фронт пополнения,поэтому именно эта организация подвергается самым ожесточенным нападкам пропутинских ушлепков.
Методы,стили и тактика работы у всех держорганов абсолютно одинаковая,кому не нравится обращайтесь к гниющей голове рыбы,а не к отдельным ее органам.
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11.06.2026 08:49 Ответить
Уїилянти, ФАС!
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11.06.2026 08:38 Ответить
Ще один так званий захисник прав людини знайшовся ,а хто буде захищати країну під час війни ? прорашиські боти і корисні ідіоти зробили головними винуватцями ТЦК ,а не вуорога який знищує Україну,ну а цей Лубінець нещодавно обнімався з рашиськими представниками.
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11.06.2026 08:45 Ответить
наприклад більш як 2млн від чинуш до депутатів всіх рівнів,,від бізнеселіти і ненавченого поліцая до останього правопохоронця з судів вищих інстанцій,чи ст65 КУ про конституційний обов'язк громадян України цих ,,громадян,,, їх огризків,друзів,членів семей,лизоблюдів їх не стосується????до речі 80% всього майна яке ,,захищає,, сантехнік Вася чомусь як раз їхня власність і вони її так вперто не захищають!!??
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11.06.2026 09:04 Ответить
Ну, тут зрозуміло чому не захищають. Бо більшість статків накрадена.
А якщо ця "еліта" піде на фронт і загине - то хто красти буде? Сантехнік Вася?
Вони такого допустити не можуть.
Підійдіть до когось з них і спитайте - чи хтось згоден віддати вкрадене Васі а самому загинути на фронті?
Ніт, нехай краще Вася, йому втрачати немає що, і він - по суті, нікому з них не потрібен.
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11.06.2026 09:22 Ответить
так може всеж таки потрібна націоналізація??і що з їх роздумів для простого народу??а помирати та ставати інвалідами,робити сім,ї сиротами за цих покидьків це почотний обов,язок??я так не рахую!!!
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11.06.2026 09:57 Ответить
Спочатку дай характеристику ТЦКа, цій бандитській шоблі, яка діє протизаконно проти громадян України. З надр цього гадючника виросло тисячі доларових міьйонерів. Сьогодні війну виграє не "мобілізаційний ресурс", а ті в кого технології вищі ніж в противника. Але є багато диванних експердів, в яких винні роітники і селяни, а не корупціонери, злодії, зрадники, аферисти, яких зібрав зелений потужник зі всього світу і які роздирають Україну на шматки.
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11.06.2026 09:23 Ответить
Якщо немає відповідальності для ТЦК за порушення прав громадян то до ж... ця вся кипуча діяльність "омбудсмена ".
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11.06.2026 08:48 Ответить
Згадували тут нещодавно тцкашника, котрий тепер тапки сокамерників приносить в зубах. Подейкують, те саме він примушував робити цивільних арестантів у підвалах ТЦК, за що начебто і був затриманий. Чому він один, цілком зрозуміло - був призначений цапом-відбувайлом.
А от про затриману банду тцкашників і дільничного мусора (цілий майор!), котрі хотіли накласти руку на кошти СБУ, щось давно не чутно. Мабуть вже відкупилися, і знов продовжують шантажем чи іншими методами вимагати гроші з людей.
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11.06.2026 09:01 Ответить
Ну чудово, скарги отримав, а зробив то що зі скаргами? Порахував кількість, просто бездоганна робота.
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11.06.2026 08:58 Ответить
скирдує,і відверто всім каже ,,,пишіть ще,,.......
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11.06.2026 09:07 Ответить
Найбільше тригерить, що тцкуни розпиляють сльозогінний газ в обличчя. Тітушки, а не українці.
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11.06.2026 09:06 Ответить
що зробив президент і влада в цілому,щоб було меньше порушення прав людини ???. Відповідь----НУЛЬ Президент "готував суспільство,що війни такої НЕ БУДЕ Будуть шашликі з путіним ,домовляться Влада все робила,щоб зменшити обороноздатнісь країни--бюджет на ЗСУзменшцвався,чисельність зменшувалась.закрвали ракетні програми.приймались і приймаються популістичні піар-компанії по підкупу населення,кешбеки іт.інш. ,а зарплата воїнам ___---НЕ збільшується. Влада дала можливість і ЗАБЕЗПЕЧИЛА втікти ВСІМ мажорам і чиновникам ,а також найбільш здоровому поколінню Прийняла ряд законів для "законного" ухилянства від призиву.Не приймає ніяких мір (законів) по захисту інвалідів---тільки пусте базіканння. На кожному кроці---брехня і непрофесіоналізм І нарешті---- всі друзі президента---не на фронті ,а крадуть і крадуть,все брешуть і брешуть.
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11.06.2026 09:14 Ответить
ВЛАДА,СУСПІЛЬСТВО,ПАТРІОТИ І ДЕРЖАВНИКІ-----ХТО БУДЕ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ?????ДО ВОРОГІВ,ЖДУНІВ,СЦИКУНІВ І ПРОСТО ІДІОТІВ ------НЕ звертаюсь.
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11.06.2026 09:17 Ответить
А скільки скарг отримав на дії ухилянтів і тих, хто їх захищає???
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11.06.2026 09:26 Ответить
частка "грамотних" ухилянтів мізерна, дивлячись на кількість скарг відносто кількості ухилянтів... чи це скарги від деяких мобілізованих ухилянтів, ті що в схронах поки що неактивні...
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11.06.2026 10:04 Ответить
"Я зробив помилку. Тому що свідомо робив, на мій погляд, ефективну юридичну роботу. ЯКЩО ЗРОБИВ ПОМИЛКУ,ТО НЕЮ ПОСТАВИВ ХРЕСТ НА ЕФЕКТИВНІЙВЗАГАЛІ ВСІЙ РОБОТІ... Джерело: https://censor.net/ua/n4007804
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11.06.2026 10:22 Ответить
А виконувати свої професійні функції Лубінець буде?
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11.06.2026 10:36 Ответить
 
 