Пытки и приковывание наручниками: руководству и инструктору Ужгородского ТЦК объявлены подозрения

В Ужгородском районном ТЦК и СП в марте были зафиксированы факты грубого нарушения прав человека, незаконного удержания граждан и применения к ним физического насилия. В частности, военнообязанных приковывали наручниками к лестнице. В настоящее время руководству учреждения и инструкторам предъявлены подозрения.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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По словам омбудсмена, правонарушения были выявлены во время мониторингового визита представителей Офиса Уполномоченного. Все собранные доказательства и материалы были немедленно переданы в правоохранительные органы, что привело к первым жестким процессуальным решениям.

Кто именно получил подозрения и был задержан?

Следственные органы под процессуальным руководством прокуратуры объявили подозрения ключевым фигурантам дела:

И.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы воинского учета — инкриминировано превышение служебных полномочий и незаконное лишение свободы граждан;

Инструктору Ужгородского РТЦК — официально сообщено о подозрении в пытках военнообязанного.

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В настоящее время все трое фигурантов уголовного производства задержаны правоохранительными органами. Суд решает вопрос об избрании им мер пресечения.

Масштабная проверка и сокрытие преступлений

Лубинец отдельно подчеркнул, что его представитель Андрей Крючков под его непосредственным руководством инициировал расширенную проверку руководящего состава Закарпатского областного ТЦК и СП. Следствие будет выяснять, кто из областного командования знал о фактах пыток в Ужгороде, но сознательно не остановил противоправные действия.

Кроме того, вопросы возникли и к военной комиссии оперативного командования "Запад". Во время проведения предварительного служебного расследования члены этой комиссии почему-то не отразили в своих отчетах очевидные и задокументированные нарушения закона.

"Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех — независимо от должности, звания или статуса! РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне закона. Даже во время войны государство либо держится на законе — либо теряет доверие тех, кого оно защищает!" — резюмировал Лубинец.

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Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.

В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.

25 апреля стало известно, что Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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