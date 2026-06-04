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Новости Нарушение ТЦК прав человека
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Пытки и приковывание наручниками: руководству и инструктору Ужгородского ТЦК объявлены подозрения

Нарушения в Ужгородском ТЦК

В Ужгородском районном ТЦК и СП в марте были зафиксированы факты грубого нарушения прав человека, незаконного удержания граждан и применения к ним физического насилия. В частности, военнообязанных приковывали наручниками к лестнице. В настоящее время руководству учреждения и инструкторам предъявлены подозрения.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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По словам омбудсмена, правонарушения были выявлены во время мониторингового визита представителей Офиса Уполномоченного. Все собранные доказательства и материалы были немедленно переданы в правоохранительные органы, что привело к первым жестким процессуальным решениям.

Кто именно получил подозрения и был задержан?

Следственные органы под процессуальным руководством прокуратуры объявили подозрения ключевым фигурантам дела:

  • И.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы воинского учета — инкриминировано превышение служебных полномочий и незаконное лишение свободы граждан;

  • Инструктору Ужгородского РТЦК — официально сообщено о подозрении в пытках военнообязанного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель Лубинца проверит ДТП на Волыни с участием представителей ТЦК

В настоящее время все трое фигурантов уголовного производства задержаны правоохранительными органами. Суд решает вопрос об избрании им мер пресечения.

Масштабная проверка и сокрытие преступлений

Лубинец отдельно подчеркнул, что его представитель Андрей Крючков под его непосредственным руководством инициировал расширенную проверку руководящего состава Закарпатского областного ТЦК и СП. Следствие будет выяснять, кто из областного командования знал о фактах пыток в Ужгороде, но сознательно не остановил противоправные действия.

Кроме того, вопросы возникли и к военной комиссии оперативного командования "Запад". Во время проведения предварительного служебного расследования члены этой комиссии почему-то не отразили в своих отчетах очевидные и задокументированные нарушения закона.

"Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех — независимо от должности, звания или статуса! РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне закона. Даже во время войны государство либо держится на законе — либо теряет доверие тех, кого оно защищает!" — резюмировал Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК: готовится сообщение в спецпрокуратуру, — Лубинец

Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

  • Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
  • В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
  • 25 апреля стало известно, что Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не оказали помощь мужчине: двум военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, — Нацполиция. ФОТО

Автор: 

пытки (926) Ужгород (438) Лубинец Дмитрий (573) подозрение (722) ТЦК (1133) Закарпатская область (2762) Ужгородский район (38)
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Топ комментарии
+13
ти з якого фронту пишеш герой??лікерогорілчаний вже штурмував для підвищення патриотизму??від тебе такий заряд хоробрості,аж дух переймається....
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04.06.2026 17:00 Ответить
+12
а скінчиться ..... нічим як завжди,мабуть фразою-,,переведені до зони бойових дій,, як завжди без доказово,і через якийсь час вспливуть у іншому місці....
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04.06.2026 16:55 Ответить
+9
Інструктор ТЦК - прям як інструктор райкому партії.
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04.06.2026 16:59 Ответить
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Прізвища мають?
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04.06.2026 16:53 Ответить
мають,але вони під грифом ,,таємно,, не ваш рівень доступу....
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04.06.2026 16:56 Ответить
Жора гузнєцов іди кацапсятинв на *** таких як ти вішати треба
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04.06.2026 17:08 Ответить
все??ти народив??бронювання у зв,язку з вагітністю анулюється,можеш складати речі,такого героя вже чекають і лють і скеля,покажеш нам усім як ти не тільки плескаєш поганим язиком своїм
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04.06.2026 17:29 Ответить
а скінчиться ..... нічим як завжди,мабуть фразою-,,переведені до зони бойових дій,, як завжди без доказово,і через якийсь час вспливуть у іншому місці....
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04.06.2026 16:55 Ответить
скінчиться це гратами для охолодження розпечених голів, а потім звісно передова адже нічого такій силі спочивати в тилу
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04.06.2026 16:58 Ответить
ви в це дійсно вірите??чи так бажаєте??
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04.06.2026 17:01 Ответить
Око за око!! Ужгород, це не пустеля Сахара!! Один одного, знають!!
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04.06.2026 17:03 Ответить
смішно,як же так трапилось що сиділи люди місяцями на підвалі а шум пішов так запізно???
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04.06.2026 17:05 Ответить
Покарання, має бути не довшим трьох метрів вірьовки!
Усе інше, то лише теліпання причандалами для ********* від зеленського!!
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04.06.2026 17:08 Ответить
Отаких як ти ****** що втекли за кордон і тих що ховаються вішати а рідню пішки на болота через міння поля
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04.06.2026 17:16 Ответить
Чисто совковое мышление, вот он, "русский мир" во всей красе. Тебе бы к кацапам, хлопчик, там такие же как ты, будешь среди единомышленников.
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04.06.2026 17:24 Ответить
Видно, що не для твого розуму ця справа, запарєбрікавай !!
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04.06.2026 17:59 Ответить
ухилянти, засцики, дезертири радіють.., читаючи статтю, вона їх окриляє.
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04.06.2026 16:57 Ответить
ти з якого фронту пишеш герой??лікерогорілчаний вже штурмував для підвищення патриотизму??від тебе такий заряд хоробрості,аж дух переймається....
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04.06.2026 17:00 Ответить
😁😁😁
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04.06.2026 17:00 Ответить
перший ухилянт клюнув.... скільки їх ще буде?
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04.06.2026 17:01 Ответить
кузнецов ти хоча б хробак свою фамілію писав
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04.06.2026 17:05 Ответить
ти неуч сам хоч зрозумів що написав??чи через слюни екрану не видно??люди ще подумають що ти тупий буратіно....
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04.06.2026 17:07 Ответить
То наче захисник тцк , але б краще він мовчав, а то виявилося ще гірше, це як стояти на сцені і обісратися і не подавати виду😂
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04.06.2026 17:14 Ответить
Ти яких засциків відносися ?Тут річ про злочини в ТЦК.Ти *****?
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04.06.2026 17:00 Ответить
ти чув про причини і наслідки? не було б причин і наслідки були б відсутні - закон природи і суспільства.
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04.06.2026 17:03 Ответить
Це військовий злочин!!!Ніхто не має права вчиняти насильницькі дії на військовозобов*язаними.
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04.06.2026 17:07 Ответить
О. Логіку дебіла підвезли.
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04.06.2026 17:01 Ответить
Це тебе окриляють викрадення та катування українців, козломордий.
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04.06.2026 17:02 Ответить
Доля наздожене твоїх дітей і внуків. Не тебе, а саме їх. За те, що ти збиткувався й насміхався з людей. Від імені всіх тих людей бажаю їм найміцнішого здоровля й довгих років життя.
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04.06.2026 17:11 Ответить
відповідь бравого кловуна-ухилянта . хто тебе, гниду, від кацапів повинен захищати? дядя, чи сусід? чи тобі й з кацапами буде добре?
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04.06.2026 17:15 Ответить
Інструктор ТЦК - прям як інструктор райкому партії.
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04.06.2026 16:59 Ответить
«Відповідальність має бути невідворотною…» Він сам вірить у це?
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04.06.2026 17:00 Ответить
холопи схавають....має і у них бути свято
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04.06.2026 17:03 Ответить
Зараз виповзуть всіі захистники ухилянтів .Під час війни хто не хоче захищати країну а значить свою рідню немає права існувать таких нищити треба бо воно гірше кацапів
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04.06.2026 17:04 Ответить
Ти б помовчало мусор, ваше "геройство" відомо ще з 14 року коли десяток кацапів роззброювали райвідділки міліції по всій лугандонії , і лягаві самі на блюдечку виносили ключі від кімнат зберігання зброї
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04.06.2026 17:12 Ответить
Сміття вся твоя рідня зоновські ковирялки і півники то завали вафлоприймач
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04.06.2026 17:21 Ответить
Ти чого нервуєшся ухилянт оберемок?
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04.06.2026 18:08 Ответить
Доля наздожене твоїх дітей і внуків. Не тебе, а саме їх. За те, що ти збиткувався й насміхався з людей. Від імені всіх тих людей бажаю їм найміцнішого здоровля й довгих років життя.
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04.06.2026 17:13 Ответить
А ти захисник тцк платний? Твої пости всі як під копірку, придумай щось оригінальніше...
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04.06.2026 17:15 Ответить
Не булоб ухилянтів дизертирів то замість тцк сиділиб 2 дівчини і перевіряли документи а коли пів села сидить по підвалах а вечорами виповзають та ришпорять по дачах старих одиноких у пошуку чим поживиться ще і кічаться уим то коли ррийдуть мої діти родичі і друзі з війни цим ***** місця мало буде на землі
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04.06.2026 17:26 Ответить
Півсела ховається бо друга половина села лежить на кладовищі бо такі вилупки як ти кладете людей у безглуздих штурмах посадок аби вислужитися.
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04.06.2026 17:37 Ответить
Де воюєш серж? Чи може ти гірше кацапів (за твоїм власним визначенням)?
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04.06.2026 17:28 Ответить
Добре шо не буряти
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04.06.2026 17:04 Ответить
Наразі керівництву установи та інструкторам оголошено про підозри Джерело: https://censor.net/ua/n4006745
Чому тут нема слова військовослужбовці???
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04.06.2026 17:05 Ответить
Звичайні працівники, навіть хамелеони так швидко не змінюють фарбу як вони..
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04.06.2026 17:24 Ответить
Багато "людей" тут отримують реальне задоволення коли такі новини читають. Але не тому, що комусь оголосили підозру.
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04.06.2026 17:05 Ответить
Всі тцк і мусорня вибл,дки мають негайно відправлені на фронт.. І не в так звану "зону бойових дій" жерти горілку за 30 км від кацапів., а саме в окопи, в посадки, в ******** і землянки там де голову висунути не можливо
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04.06.2026 17:08 Ответить
Комісія, що складається з бандитів раптом не задокументувала порушень у інших членів того ж бандформування. Отакої.
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04.06.2026 17:10 Ответить
Захисники тцк прокоментуйте будь ласка це..
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04.06.2026 17:13 Ответить
Місцеві нафронтники і таке виправдають. Просто моральні виродки.
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04.06.2026 17:18 Ответить
Вони нічим не краще кацапських диванних воїнів, тим більше здається що ото все з однієї ферми..
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04.06.2026 17:25 Ответить
Бо вони такі ж самі, як і ті, що катували тих бідолаг. У них ментальність така, де ти або вертухай, або вʼязень
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04.06.2026 17:37 Ответить
Може боялись що ту драбину вкрадуть?
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04.06.2026 17:23 Ответить
то де ж прізвища хероїв?!
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04.06.2026 17:42 Ответить
Катували щоб рідня швидше гроші на викуп збирала.
А взагалі, у Закарпатській РТЦК якісь дурні працюють, вже давно налагоджено схему де бусифікованих везуть у покинуті дитячі садочки, цехи не працюючих підприємство, тощо, де обладнані приміщення для викрадених людей. Спробуй знайди їх.
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04.06.2026 17:46 Ответить
Німецких нацистів знаходили і судили за военні злочини навіть в 70-80років!Теж саме стосуеться тецекунів і мусорідл!
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04.06.2026 17:57 Ответить
 
 