Пытки и приковывание наручниками: руководству и инструктору Ужгородского ТЦК объявлены подозрения
В Ужгородском районном ТЦК и СП в марте были зафиксированы факты грубого нарушения прав человека, незаконного удержания граждан и применения к ним физического насилия. В частности, военнообязанных приковывали наручниками к лестнице. В настоящее время руководству учреждения и инструкторам предъявлены подозрения.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
По словам омбудсмена, правонарушения были выявлены во время мониторингового визита представителей Офиса Уполномоченного. Все собранные доказательства и материалы были немедленно переданы в правоохранительные органы, что привело к первым жестким процессуальным решениям.
Кто именно получил подозрения и был задержан?
Следственные органы под процессуальным руководством прокуратуры объявили подозрения ключевым фигурантам дела:
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И.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы воинского учета — инкриминировано превышение служебных полномочий и незаконное лишение свободы граждан;
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Инструктору Ужгородского РТЦК — официально сообщено о подозрении в пытках военнообязанного.
В настоящее время все трое фигурантов уголовного производства задержаны правоохранительными органами. Суд решает вопрос об избрании им мер пресечения.
Масштабная проверка и сокрытие преступлений
Лубинец отдельно подчеркнул, что его представитель Андрей Крючков под его непосредственным руководством инициировал расширенную проверку руководящего состава Закарпатского областного ТЦК и СП. Следствие будет выяснять, кто из областного командования знал о фактах пыток в Ужгороде, но сознательно не остановил противоправные действия.
Кроме того, вопросы возникли и к военной комиссии оперативного командования "Запад". Во время проведения предварительного служебного расследования члены этой комиссии почему-то не отразили в своих отчетах очевидные и задокументированные нарушения закона.
"Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех — независимо от должности, звания или статуса! РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне закона. Даже во время войны государство либо держится на законе — либо теряет доверие тех, кого оно защищает!" — резюмировал Лубинец.
Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?
- Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
- В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
- 25 апреля стало известно, что Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.
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Усе інше, то лише теліпання причандалами для ********* від зеленського!!
Чому тут нема слова військовослужбовці???
А взагалі, у Закарпатській РТЦК якісь дурні працюють, вже давно налагоджено схему де бусифікованих везуть у покинуті дитячі садочки, цехи не працюючих підприємство, тощо, де обладнані приміщення для викрадених людей. Спробуй знайди їх.