Представитель Лубинца проверит ДТП на Волыни с участием представителей ТЦК

Наезд на военного в Черкассах, пострадавшего госпитализировали

На Волыни представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека инициировал проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников ТЦК, произошедшего на трассе Устилуг - Ровно. Ранее в сети появились сообщения о преследовании легкового автомобиля, который в результате съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрпредставительства Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области.

Реакция представительства омбудсмена

Как отмечается, на опубликованных в сети видеозаписях и по словам очевидцев видно, что транспортное средство ТЦК и СП осуществляло преследование автомобиля, в котором находились гражданские лица. При этом, вероятно, применялись маневры, которые могли представлять опасность для других участников дорожного движения и привести к аварийной ситуации.

"В результате происшествия автомобиль гражданских лиц съехал с дороги в кювет и перевернулся. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность, ведь речь идет не только о соблюдении требований законодательства и Правил дорожного движения, но и о безопасности людей и возможном нарушении их прав", - отмечают в представительстве.

Требование о проверках

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области Максим Шклёда направил письма в Волынский областной ТЦК и СП, Военную службу правопорядка и Главное управление Национальной полиции в Волынской области относительно проведения проверок и предоставления правовой оценки всем фактам, которые стали известны из обнародованных материалов.

Учитывая общественный резонанс и имеющиеся видеоматериалы, все обстоятельства события требуют тщательной, объективной и беспристрастной проверки со стороны компетентных органов, а действиям всех причастных лиц должна быть дана надлежащая правовая оценка.

Представительство уполномоченного Верховной Рады Украины в Волынской области и в дальнейшем будет держать этот вопрос на контроле.

Что предшествовало?

Ранее в ТЦК сообщили, что во время мобилизации водитель во Владимире на Волыни пытался сбежать и вылетел в кювет.

Топ комментарии
тцк, безпека людей та порушення їх прав! оце так жгуть! ))))
01.06.2026 15:24 Ответить
Перевірив, і поїхав по ресторанах, класна яка робота, оці омбудсмени розписалися у власній неспроможності, цкунам пофіг на них абсолютно.
01.06.2026 15:46 Ответить
отакої
01.06.2026 15:12 Ответить
отакої
01.06.2026 15:12 Ответить
"направив листи до Волинського обласного ТЦК та СП". Тобто знову злочини ТЦК буде розслідувати ТЦК?
01.06.2026 16:17 Ответить
тцк, безпека людей та порушення їх прав! оце так жгуть! ))))
01.06.2026 15:24 Ответить
як послали лобінця і його представників до тієї дтп, кіньми, потягом, на авто, через нах? якщо, для поліціянтів то задача не підйомна...
01.06.2026 15:32 Ответить
ручну модерацію по "соблюдатєлям" прав людини ввели? ШІ не на правильному боці барикад виявився? )))
01.06.2026 15:39 Ответить
Перевірив, і поїхав по ресторанах, класна яка робота, оці омбудсмени розписалися у власній неспроможності, цкунам пофіг на них абсолютно.
01.06.2026 15:46 Ответить
Якщо хто забув:
"https://zahid.espreso.tv/novyny-volyni-skandal-iz-ttsk-na-volini-predstavnika-ombudsmena-ne-vpustili-do-mobilizovanogo Скандал із ТЦК на Волині: представника омбудсмена не впустили до мобілізованого"
/18 грудня 2024/
Невже щось змінилося?
01.06.2026 15:53 Ответить
Та що там такого. Велосипедистів переїжджали - і нічого. Настала черга легкового автотранспорта.
01.06.2026 16:07 Ответить
Говорять одне, роблять інше. Оруелл 2026
01.06.2026 16:17 Ответить
 
 