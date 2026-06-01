Представитель Лубинца проверит ДТП на Волыни с участием представителей ТЦК

На Волыни представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека инициировал проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников ТЦК, произошедшего на трассе Устилуг - Ровно. Ранее в сети появились сообщения о преследовании легкового автомобиля, который в результате съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрпредставительства Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области.

Реакция представительства омбудсмена

Как отмечается, на опубликованных в сети видеозаписях и по словам очевидцев видно, что транспортное средство ТЦК и СП осуществляло преследование автомобиля, в котором находились гражданские лица. При этом, вероятно, применялись маневры, которые могли представлять опасность для других участников дорожного движения и привести к аварийной ситуации.

"В результате происшествия автомобиль гражданских лиц съехал с дороги в кювет и перевернулся. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность, ведь речь идет не только о соблюдении требований законодательства и Правил дорожного движения, но и о безопасности людей и возможном нарушении их прав", - отмечают в представительстве.

Требование о проверках

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области Максим Шклёда направил письма в Волынский областной ТЦК и СП, Военную службу правопорядка и Главное управление Национальной полиции в Волынской области относительно проведения проверок и предоставления правовой оценки всем фактам, которые стали известны из обнародованных материалов.

Учитывая общественный резонанс и имеющиеся видеоматериалы, все обстоятельства события требуют тщательной, объективной и беспристрастной проверки со стороны компетентных органов, а действиям всех причастных лиц должна быть дана надлежащая правовая оценка.

Представительство уполномоченного Верховной Рады Украины в Волынской области и в дальнейшем будет держать этот вопрос на контроле.

Что предшествовало?

Ранее в ТЦК сообщили, что во время мобилизации водитель во Владимире на Волыни пытался сбежать и вылетел в кювет.