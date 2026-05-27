ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан, — Лубинец

ТЦК и СП всё чаще превращаются в места лишения свободы граждан, а власти реагируют на нарушения лишь после общественного резонанса.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Мониторинг ТЦК

В частности, омбудсмен рассказал, что мониторинг помещений ТЦК и СП был начат в 2025 году.

"К сожалению, власти реагируют на нарушения прав человека только тогда, когда возникает общественный резонанс", — подчеркнул он и привел несколько примеров таких ситуаций.

  • Яркий пример — посещение Белоцерковского ТЦК и СП. По словам Лубинеца, его официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в СМИ туда на следующий же день отправили ремонтные бригады.
  • Из-за такой же бездеятельности в Ужгородском РТЦК и СП офис омбудсмена был вынужден публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

Посещения ТЦК станут чаще

Лубинец подчеркнул, что органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать огласки.

"Наша работа продолжается: в этом году мы планируем существенно расширить посещения ТЦК и СП по всей стране", — добавил он.

Речі треба називати своїми іменами: ТЦКуни злочинна банда під покровительством головного злочинця - обкуреного та давно простроченого ішака, який ще до цих пір корчить із себе " президента".
27.05.2026 20:44 Ответить
це дискредитація!!! під суд цього дискредитатора!! )))
27.05.2026 20:37 Ответить
Дедалі частіше чи вже давно?
27.05.2026 20:46 Ответить
27.05.2026 20:36 Ответить
це дискредитація!!! під суд цього дискредитатора!! )))
27.05.2026 20:37 Ответить
Ну так робіть з цим щось! Бо одними балачками ситуацію не зміниш.
27.05.2026 20:41 Ответить
Влада не реагує.Ніколи такого не було і ось знову.Це вам не бариги,а слуги наріду.
27.05.2026 20:43 Ответить
Да ви шоооооооо? Невже????
27.05.2026 20:44 Ответить
Перший заступник голови правління «Народно-патріотичний союз Донбасу».

оце я розумію: Уповноважений ВРУ з прав людини з 1 липня 2022 року.

******* зелений холуй нероба мародер!
27.05.2026 20:44 Ответить
27.05.2026 20:44 Ответить
27.05.2026 20:46 Ответить
Правильно. З ухилянтами треба поступати ще за жорсткіші, інакше нічого не вийде.
27.05.2026 20:51 Ответить
Одне невеличке питаннячко: А зараз, з бусіфікацією та незаконним позбавленням волі, що вийде?
27.05.2026 20:56 Ответить
Можна загнати їх в табори за колючку, заставити працювати за миску баланди а особливо нескорених розстрілювати. А як інакше побудувати демократію?
27.05.2026 20:57 Ответить
Ага, але ухилянти чомусь катаються країною на бусиках і пресують громадян.
27.05.2026 21:02 Ответить
Це все кацапське ІПСО , В Україні до ТЦК стоять черги бажаючих мобілізуватись
27.05.2026 20:51 Ответить
А дебіли петицію підписували, щоби влада ТЦКашникам доплату 30 тис. зробила.
27.05.2026 20:52 Ответить
тільки тцкшникам, *********?
27.05.2026 21:16 Ответить
випишіть повістку Лобунцю, мобілізуйте, хай замінить бійця з фронту хоч на 3 місяці, тоді буде цікава його риторика...
27.05.2026 20:55 Ответить
Скількох бійців за 4+ роки війни, хоч на 3 місяці, замінив Панас Стець?
27.05.2026 21:03 Ответить
Скількох в'язнів тцк підмінив юзєр юзєр?
27.05.2026 21:13 Ответить
Ооо, то ти вже визнаєш, що в тцк є власні в'язниці в яких вони незаконно утримують громадян, як звичайні бандюки.

Є прогрес, я здивований (і задоволений).
27.05.2026 21:24 Ответить
Стецько, так ти мені і не відповів, де сам воюєш? Я тобі вже памперси заказав, броньовані
27.05.2026 21:16 Ответить
А ти сам десь воював щоб комусь такі питання ставити?
27.05.2026 21:18 Ответить
Так я і не верещу за бусифікацію, тцкашне свавілля, не верещу - до останнього українця, але тільки не я. Різницю не помічаєш?
27.05.2026 21:23 Ответить
Ти б підар зелений так про військових турбувався, які через те ТЦК без всяких конфліктів і виєбонів пройшли.
Ще одна мразь на вибори свого поц-рона працює.
27.05.2026 21:06 Ответить
А хто такий поц-рон?
27.05.2026 21:17 Ответить
дмитро лубінець - ватний ********

Був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4 МВФ, закріпленим меморандумомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].
27.05.2026 21:17 Ответить
 
 