ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан, — Лубинец

ТЦК и СП всё чаще превращаются в места лишения свободы граждан, а власти реагируют на нарушения лишь после общественного резонанса.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Мониторинг ТЦК

В частности, омбудсмен рассказал, что мониторинг помещений ТЦК и СП был начат в 2025 году.

"К сожалению, власти реагируют на нарушения прав человека только тогда, когда возникает общественный резонанс", — подчеркнул он и привел несколько примеров таких ситуаций.

Яркий пример — посещение Белоцерковского ТЦК и СП. По словам Лубинеца, его официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в СМИ туда на следующий же день отправили ремонтные бригады.

Из-за такой же бездеятельности в Ужгородском РТЦК и СП офис омбудсмена был вынужден публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

Посещения ТЦК станут чаще

Лубинец подчеркнул, что органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать огласки.

"Наша работа продолжается: в этом году мы планируем существенно расширить посещения ТЦК и СП по всей стране", — добавил он.

