ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан, — Лубинец
ТЦК и СП всё чаще превращаются в места лишения свободы граждан, а власти реагируют на нарушения лишь после общественного резонанса.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Мониторинг ТЦК
В частности, омбудсмен рассказал, что мониторинг помещений ТЦК и СП был начат в 2025 году.
"К сожалению, власти реагируют на нарушения прав человека только тогда, когда возникает общественный резонанс", — подчеркнул он и привел несколько примеров таких ситуаций.
- Яркий пример — посещение Белоцерковского ТЦК и СП. По словам Лубинеца, его официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в СМИ туда на следующий же день отправили ремонтные бригады.
- Из-за такой же бездеятельности в Ужгородском РТЦК и СП офис омбудсмена был вынужден публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.
Посещения ТЦК станут чаще
Лубинец подчеркнул, что органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать огласки.
"Наша работа продолжается: в этом году мы планируем существенно расширить посещения ТЦК и СП по всей стране", — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оце я розумію: Уповноважений ВРУ з прав людини з 1 липня 2022 року.
******* зелений холуй нероба мародер!
Є прогрес, я здивований (і задоволений).
Ще одна мразь на вибори свого поц-рона працює.
Був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4 МВФ, закріпленим меморандумомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].