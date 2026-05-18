В Винницком ТЦК опровергли информацию о нарушении условий содержания военнообязанных

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию о ненадлежащих условиях содержания военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ТЦК.

Что говорят в ТЦК о видео из сети

В соцсетях распространили видео, на котором мужчина показывает условия пребывания людей в комнате. В частности, в ролике видна бутылка вместо туалета и подушки, приклеенные к кровати.

В ТЦК заявили, что эта информация не соответствует действительности и имеет признаки манипуляции. Там подчеркнули, что не имеют никакого отношения к событиям, показанным в видео.

Читайте также: Количество обращений о нарушении прав во время мобилизации выросло в 333 раза, — Лубинец.

Официальная позиция и оговорки

"Помещения, зафиксированные в видеоматериале, не принадлежат ТЦК и СП и не используются структурой", — говорится в сообщении пресс-службы ТЦК. 

В центре также отметили, что размещение военнослужащих и военнообязанных происходит в соответствии с действующим законодательством и установленными требованиями.

Чиновнику "Центра пробации" грозит до 5 лет тюрьмы за "выкуп" мужчины из ТЦК за $12 тысяч.

Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что подобные материалы могут быть частью информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию ситуации и подрыв доверия к государственным институтам.

  • К слову, в Ивано-Франковской области завершено расследование в отношении руководителя районного ТЦК и трех его подчиненных, которых подозревают в пытках военнообязанных. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Лубинец заявил о содержании людей в ТЦК до 50 суток и назвал области с наибольшим количеством нарушений

на підставі якого закону України, тцк взагалі когось "утримує"?
+13
Я намагався знайти конкретику і законне обгрунтування утримання і насильне затримання цивільних людей людями у однострої на вулицях, але крім нічого конкретного не знайшов, тільки було те що це військовий злочин без терміну давності.
+10
Вінницький тцк перевірили самих себе в нічого не знайшли! Як кажуть "на нет и суда нет! Всё нормально! Не смотрите наверх"
на підставі якого закону України, тцк взагалі когось "утримує"?
"умов утримання"??!?!
Такі фрази в нормальному житті ( до Чонгару, до Шашликів) стосувалися лише ув'язнених та контингент сізо...
Або худобу в Кібуці ЗАО усср
18.05.2026 22:50 Ответить
дезертири та ухилянти вам слово - явно ж що ТЦК катувала людей, вимагало з них гроші та продавали їх нирки на чорному ринку.

Не можна їм вірити☝
18.05.2026 22:55 Ответить
Якісь дрібні комісари зелені пошли. Я б навіть сказав жалюгідні. Немає колишнього розмаху. Тай слог нудний...
18.05.2026 23:02 Ответить
відео брешуть, тцк - ніколи!
18.05.2026 23:04 Ответить
Ветеран колчаківських фронтів- а за наклеп строк не хочеш?
19.05.2026 00:06 Ответить
https://detector.media/infospace/article/227709/2024-06-02-rosiyany-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriyakh-stvoryuyut-ipso-natsileni-na-dyskredytatsiyu-pratsivnykiv-ttsk-ta-natspolitsii/ Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці територіальних центрів комплектування, а також конфлікти з ними - продукти російських підрозділів інформаційних операцій.

Це з 2024 року, бо ж час дозволяє краще оцінити правду)
18.05.2026 22:57 Ответить
Це приватна тюрма епохи зелебобиків. Кагал своєю кадровою політикою та тотальними розкраданнями перетворив визвольну війну на рабську. Достатньо просто знімати толкових командирів, які бережуть людей і нормально планують операції , піднімати тупих та безжальних кар'єристів, а гроші красти і вимагати данину з підлелих, щоб нижче по ланцюжку так само йшло.. Гарантія під ключ - з вашої армії розбігатимуться ті, хто недавно стояв цілу ніч під дверима ТЦК і приховував хвороби , щоб не відмовили і взяли в армію.
18.05.2026 23:21 Ответить
А що іще можна чекати від тцк окрім "Я не я і корова не моя".🥴
19.05.2026 00:01
 
 