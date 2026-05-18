В Винницком ТЦК опровергли информацию о нарушении условий содержания военнообязанных

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг информацию о ненадлежащих условиях содержания военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ТЦК.

Что говорят в ТЦК о видео из сети

В соцсетях распространили видео, на котором мужчина показывает условия пребывания людей в комнате. В частности, в ролике видна бутылка вместо туалета и подушки, приклеенные к кровати.

В ТЦК заявили, что эта информация не соответствует действительности и имеет признаки манипуляции. Там подчеркнули, что не имеют никакого отношения к событиям, показанным в видео.

Официальная позиция и оговорки

"Помещения, зафиксированные в видеоматериале, не принадлежат ТЦК и СП и не используются структурой", — говорится в сообщении пресс-службы ТЦК.

В центре также отметили, что размещение военнослужащих и военнообязанных происходит в соответствии с действующим законодательством и установленными требованиями.

Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что подобные материалы могут быть частью информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию ситуации и подрыв доверия к государственным институтам.

К слову, в Ивано-Франковской области завершено расследование в отношении руководителя районного ТЦК и трех его подчиненных, которых подозревают в пытках военнообязанных. Обвинительный акт уже направлен в суд.

