У Вінницькому ТЦК спростували інформацію про порушення умов утримання військовозобов’язаних

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заперечив інформацію про неналежні умови утримання військовозобов’язаних.

Що кажуть у ТЦК про відео з мережі

У соцмережах поширили відео, на якому чоловік показує умови перебування людей у кімнаті. Зокрема, у ролику видно пляшку замість туалету та подушки, приклеєні до ліжка.

У ТЦК заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та має ознаки маніпуляції. Там наголосили, що не мають жодного стосунку до подій, показаних у відео.

Офіційна позиція та застереження

"Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою", - йдеться у повідомленні пресслужби ТЦК.

У центрі також зазначили, що розміщення військовослужбовців і військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства та встановлених вимог.

Крім того, у ТЦК наголосили, що подібні матеріали можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації та підрив довіри до державних інституцій.

До слова, у Івано-Франківській області завершено розслідування щодо керівника районного ТЦК та трьох його підлеглих, яких підозрюють у катуванні військовозобов’язаних. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

