У Вінницькому ТЦК спростували інформацію про порушення умов утримання військовозобов’язаних

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заперечив інформацію про неналежні умови утримання військовозобов’язаних.

Що кажуть у ТЦК про відео з мережі

У соцмережах поширили відео, на якому чоловік показує умови перебування людей у кімнаті. Зокрема, у ролику видно пляшку замість туалету та подушки, приклеєні до ліжка.

У ТЦК заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та має ознаки маніпуляції. Там наголосили, що не мають жодного стосунку до подій, показаних у відео.

Офіційна позиція та застереження

"Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою", - йдеться у повідомленні пресслужби ТЦК. 

У центрі також зазначили, що розміщення військовослужбовців і військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства та встановлених вимог.

Крім того, у ТЦК наголосили, що подібні матеріали можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації та підрив довіри до державних інституцій.

  • До слова, у Івано-Франківській області завершено розслідування щодо керівника районного ТЦК та трьох його підлеглих, яких підозрюють у катуванні військовозобов’язаних. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Топ коментарі
на підставі якого закону України, тцк взагалі когось "утримує"?
18.05.2026 22:48 Відповісти
Я намагався знайти конкретику і законне обгрунтування утримання і насильне затримання цивільних людей людями у однострої на вулицях, але крім нічого конкретного не знайшов, тільки було те що це військовий злочин без терміну давності.
18.05.2026 22:51 Відповісти
+15
Якісь дрібні комісари зелені пошли. Я б навіть сказав жалюгідні. Немає колишнього розмаху. Тай слог нудний...
18.05.2026 23:02 Відповісти
на підставі якого закону України, тцк взагалі когось "утримує"?
18.05.2026 22:48 Відповісти
Я намагався знайти конкретику і законне обгрунтування утримання і насильне затримання цивільних людей людями у однострої на вулицях, але крім нічого конкретного не знайшов, тільки було те що це військовий злочин без терміну давності.
18.05.2026 22:51 Відповісти
Вінницький тцк перевірили самих себе в нічого не знайшли! Як кажуть "на нет и суда нет! Всё нормально! Не смотрите наверх"
18.05.2026 22:49 Відповісти
"умов утримання"??!?!
Такі фрази в нормальному житті ( до Чонгару, до Шашликів) стосувалися лише ув'язнених та контингент сізо...
Або худобу в Кібуці ЗАО усср
18.05.2026 22:50 Відповісти
18.05.2026 22:54 Відповісти
дезертири та ухилянти вам слово - явно ж що ТЦК катувала людей, вимагало з них гроші та продавали їх нирки на чорному ринку.

Не можна їм вірити☝
18.05.2026 22:55 Відповісти
Якісь дрібні комісари зелені пошли. Я б навіть сказав жалюгідні. Немає колишнього розмаху. Тай слог нудний...
18.05.2026 23:02 Відповісти
відео брешуть, тцк - ніколи!
18.05.2026 23:04 Відповісти
Ветеран колчаківських фронтів- а за наклеп строк не хочеш?
19.05.2026 00:06 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/227709/2024-06-02-rosiyany-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriyakh-stvoryuyut-ipso-natsileni-na-dyskredytatsiyu-pratsivnykiv-ttsk-ta-natspolitsii/ Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці територіальних центрів комплектування, а також конфлікти з ними - продукти російських підрозділів інформаційних операцій.

Це з 2024 року, бо ж час дозволяє краще оцінити правду)
18.05.2026 22:57 Відповісти
Це приватна тюрма епохи зелебобиків. Кагал своєю кадровою політикою та тотальними розкраданнями перетворив визвольну війну на рабську. Достатньо просто знімати толкових командирів, які бережуть людей і нормально планують операції , піднімати тупих та безжальних кар'єристів, а гроші красти і вимагати данину з підлелих, щоб нижче по ланцюжку так само йшло.. Гарантія під ключ - з вашої армії розбігатимуться ті, хто недавно стояв цілу ніч під дверима ТЦК і приховував хвороби , щоб не відмовили і взяли в армію.
18.05.2026 23:21 Відповісти
А що іще можна чекати від тцк окрім "Я не я і корова не моя".🥴
19.05.2026 00:01 Відповісти
19.05.2026 01:31 Відповісти
Это знаменитая строка из «Божественной комедии» Данте Алигьери. В оригинале она звучит как «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate» и украшает врата ада, символизируя место, где земная жизнь и надежда на спасение остаются позади. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83,_%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA_%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
19.05.2026 01:48 Відповісти
 
 