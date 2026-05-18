У Вінницькому ТЦК спростували інформацію про порушення умов утримання військовозобов’язаних
Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заперечив інформацію про неналежні умови утримання військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ТЦК.
Що кажуть у ТЦК про відео з мережі
У соцмережах поширили відео, на якому чоловік показує умови перебування людей у кімнаті. Зокрема, у ролику видно пляшку замість туалету та подушки, приклеєні до ліжка.
У ТЦК заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та має ознаки маніпуляції. Там наголосили, що не мають жодного стосунку до подій, показаних у відео.
Офіційна позиція та застереження
"Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою", - йдеться у повідомленні пресслужби ТЦК.
У центрі також зазначили, що розміщення військовослужбовців і військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства та встановлених вимог.
Крім того, у ТЦК наголосили, що подібні матеріали можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації та підрив довіри до державних інституцій.
- До слова, у Івано-Франківській області завершено розслідування щодо керівника районного ТЦК та трьох його підлеглих, яких підозрюють у катуванні військовозобов’язаних. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Такі фрази в нормальному житті ( до Чонгару, до Шашликів) стосувалися лише ув'язнених та контингент сізо...
Або худобу в Кібуці ЗАО усср
Не можна їм вірити☝
