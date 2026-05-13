Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації зросла у 333 рази, - Лубінець. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що кількість звернень до нього щодо порушень під час мобілізаціії зросла у 333 рази.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

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"Кількість звернень до мене щодо порушень прав громадян, пов'язаних із проведенням мобілізації у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав понад 6 тисяч звернень. На жаль, у нас продовжується ганебна практика - використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття, навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України", - зазначив омбудсмен.

Також Лубінець заявив, що було провалено всі доручення, які отримали відповідні структури щодо кардинальної зміни питання проведення мобілізації.

Омбудсмен "категорично не погоджується", що цю систему не можна змінити.

"Я вимагаю термінового створення робочої групи на рівні Міноборони, куди особисто ввійде уповноважений з представниками парламенту. У нас є рецепт, як терміново змінити цю ситуацію", - додав він.

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