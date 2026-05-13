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Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації зросла у 333 рази, - Лубінець. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що кількість звернень до нього щодо порушень під час мобілізаціії зросла у 333 рази.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Кількість звернень до мене щодо порушень прав громадян, пов'язаних із проведенням мобілізації у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав понад 6 тисяч звернень. На жаль, у нас продовжується ганебна практика - використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття, навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України", - зазначив омбудсмен.

Також Лубінець заявив, що було провалено всі доручення, які отримали відповідні структури щодо кардинальної зміни питання проведення мобілізації.

Омбудсмен "категорично не погоджується", що цю систему не можна змінити.

"Я вимагаю термінового створення робочої групи на рівні Міноборони, куди особисто ввійде уповноважений з представниками парламенту. У нас є рецепт, як терміново змінити цю ситуацію", - додав він.

Читайте: Неприпустимо використовувати балаклави під час мобілізаційних заходів, - Лубінець

Автор: 

порушення (524) мобілізація (3248) Лубінець Дмитро (783) ТЦК та СП (1352)
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Топ коментарі
+15
Коли тебе схоплять на вулиці якісь бики в балаклавах і стусанами запхають в бусик, повезуть в інше місто проходити влк або просто потримають в антисанітарних умовах з тиждень, хотілось би взнати твою думку що до цього.
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13.05.2026 11:51 Відповісти
+12
От що за дебіл встановив мобілізаційний вік 25-60? це що війна така? наскільки я розумію якщо країна хоче перемогти в війні то мобілізує найбільш еффективне населення! а саме 18-25!
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13.05.2026 11:46 Відповісти
+11
Ти це розкажи ветеранам убд, яких запихають в бусики, везуть проходити влк, а потім коли дізнаються кого схопили то роблядь дурнувате обличчя і кажуть ізвінітє ошибочка вишла. Мова саме про порушення, від якого ніхто незастрахований.
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13.05.2026 11:56 Відповісти

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