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Новости Видео Нарушения во время мобилизации
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Количество обращений о нарушении прав во время мобилизации выросло в 333 раза, - Лубинец. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что количество обращений к нему по поводу нарушений во время мобилизации выросло в 333 раза.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Количество обращений ко мне по поводу нарушений прав граждан, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более 6 тысяч обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика — использование балаклав, применение незаконной силы, избиения, даже дошло до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских жителей Украины", - отметил омбудсмен.

Также Лубинец заявил, что были провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры относительно кардинального изменения вопроса проведения мобилизации.

Омбудсмен "категорически не согласен" с тем, что эту систему нельзя изменить.

"Я требую срочного создания рабочей группы на уровне Минобороны, в которую лично войдет уполномоченный с представителями парламента. У нас есть рецепт, как срочно изменить эту ситуацию", - добавил он.

Читайте: Недопустимо использовать балаклавы во время мобилизационных мероприятий, - Лубинец

Автор: 

нарушения (982) мобилизация (3248) Лубинец Дмитрий (648) ТЦК (1313)
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Топ комментарии
+15
Коли тебе схоплять на вулиці якісь бики в балаклавах і стусанами запхають в бусик, повезуть в інше місто проходити влк або просто потримають в антисанітарних умовах з тиждень, хотілось би взнати твою думку що до цього.
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13.05.2026 11:51 Ответить
+12
От що за дебіл встановив мобілізаційний вік 25-60? це що війна така? наскільки я розумію якщо країна хоче перемогти в війні то мобілізує найбільш еффективне населення! а саме 18-25!
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13.05.2026 11:46 Ответить
+11
Ти це розкажи ветеранам убд, яких запихають в бусики, везуть проходити влк, а потім коли дізнаються кого схопили то роблядь дурнувате обличчя і кажуть ізвінітє ошибочка вишла. Мова саме про порушення, від якого ніхто незастрахований.
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13.05.2026 11:56 Ответить

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