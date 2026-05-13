Количество обращений о нарушении прав во время мобилизации выросло в 333 раза, - Лубинец. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что количество обращений к нему по поводу нарушений во время мобилизации выросло в 333 раза.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Количество обращений ко мне по поводу нарушений прав граждан, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более 6 тысяч обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика — использование балаклав, применение незаконной силы, избиения, даже дошло до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских жителей Украины", - отметил омбудсмен.

Также Лубинец заявил, что были провалены все поручения, которые получили соответствующие структуры относительно кардинального изменения вопроса проведения мобилизации.

Омбудсмен "категорически не согласен" с тем, что эту систему нельзя изменить.

"Я требую срочного создания рабочей группы на уровне Минобороны, в которую лично войдет уполномоченный с представителями парламента. У нас есть рецепт, как срочно изменить эту ситуацию", - добавил он.

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