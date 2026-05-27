ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, - Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець / телеграм-канал

ТЦК та СП дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, а влада реагує на порушення лише після публічного резонансу.

Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Моніторинг ТЦК

Так, омбудсмен розповів, що моніторинг приміщень ТЦК та СП було розпочато у 2025 році.

"На жаль, влада реагує на порушення прав людини лише тоді, коли виникає публічний резонанс", - наголосив він і навів кілька прикладів таких ситуацій.

  • Яскравий приклад - відвідування Білоцерківського ТЦК та СП. За словами Лубінця, його офіційні рекомендації ігнорувалися два місяці, і лише після розголосу в медіа туди наступного ж дня відправили ремонтні бригади.
  • Через таку ж бездіяльність в Ужгородському РТЦК та СП офіс омбудсмена був змушений публічно показати порушення, оскільки поліція на місці відмовилася вносити відомості до ЄРДР.

Відвідування ТЦК почастішають

Лубінець наголосив, що органи влади мають реагувати на офіційні документи одразу, а не чекати на публічність.

"Наша робота триває: цього року ми плануємо суттєво розширити відвідування ТЦК та СП по всій країні", - додав він.

Речі треба називати своїми іменами: ТЦКуни злочинна банда під покровительством головного злочинця - обкуреного та давно простроченого ішака, який ще до цих пір корчить із себе " президента".
27.05.2026 20:44 Відповісти
це дискредитація!!! під суд цього дискредитатора!! )))
27.05.2026 20:37 Відповісти
Дедалі частіше чи вже давно?
27.05.2026 20:46 Відповісти
27.05.2026 20:36 Відповісти
27.05.2026 20:37 Відповісти
27.05.2026 21:55 Відповісти
Ну так робіть з цим щось! Бо одними балачками ситуацію не зміниш.
27.05.2026 20:41 Відповісти
Влада не реагує.Ніколи такого не було і ось знову.Це вам не бариги,а слуги наріду.
27.05.2026 20:43 Відповісти
Да ви шоооооооо? Невже????
27.05.2026 20:44 Відповісти
Перший заступник голови правління «Народно-патріотичний союз Донбасу».

оце я розумію: Уповноважений ВРУ з прав людини з 1 липня 2022 року.

******* зелений холуй нероба мародер!
27.05.2026 20:44 Відповісти
27.05.2026 20:44 Відповісти
27.05.2026 20:46 Відповісти
Правильно. З ухилянтами треба поступати ще за жорсткіші, інакше нічого не вийде.
27.05.2026 20:51 Відповісти
Одне невеличке питаннячко: А зараз, з бусіфікацією та незаконним позбавленням волі, що вийде?
27.05.2026 20:56 Відповісти
Можна загнати їх в табори за колючку, заставити працювати за миску баланди а особливо нескорених розстрілювати. А як інакше побудувати демократію?
27.05.2026 20:57 Відповісти
то може ще при народженні розстрілювати,так бажаного вами результату можна швидше досягти
27.05.2026 21:41 Відповісти
Сарказм? Ні, не чула. Знімись з ручника.
27.05.2026 21:43 Відповісти
Ага, але ухилянти чомусь катаються країною на бусиках і пресують громадян.
27.05.2026 21:02 Відповісти
А что должно у вас выйти? Ракеты и дроны? Или хоть немного мозгов? Для этого поздновато.
27.05.2026 21:57 Відповісти
Це все кацапське ІПСО , В Україні до ТЦК стоять черги бажаючих мобілізуватись
27.05.2026 20:51 Відповісти
А дебіли петицію підписували, щоби влада ТЦКашникам доплату 30 тис. зробила.
27.05.2026 20:52 Відповісти
тільки тцкшникам, *********?
27.05.2026 21:16 Відповісти
випишіть повістку Лобунцю, мобілізуйте, хай замінить бійця з фронту хоч на 3 місяці, тоді буде цікава його риторика...
27.05.2026 20:55 Відповісти
Скількох бійців за 4+ роки війни, хоч на 3 місяці, замінив Панас Стець?
27.05.2026 21:03 Відповісти
Скількох в'язнів тцк підмінив юзєр юзєр?
27.05.2026 21:13 Відповісти
Ооо, то ти вже визнаєш, що в тцк є власні в'язниці в яких вони незаконно утримують громадян, як звичайні бандюки.

Є прогрес, я здивований (і задоволений).
27.05.2026 21:24 Відповісти
та хоч концтабори, ми ж обидва знаємо відповідь))
"я тібя туда ніпасилал" - такі як ти це з часів АТО ригають
27.05.2026 21:44 Відповісти
рівно скільки, скільки було потрібно..., тільки не заміняв, а виконував свою місію... юзер, а ти відповідай за себе, з подібними тупими питаннями, як в юзера, зазвичай хрюкають титуловані ухилянти.
27.05.2026 21:51 Відповісти
Стецько, так ти мені і не відповів, де сам воюєш? Я тобі вже памперси заказав, броньовані
27.05.2026 21:16 Відповісти
А ти сам десь воював щоб комусь такі питання ставити?
27.05.2026 21:18 Відповісти
Так я і не верещу за бусифікацію, тцкашне свавілля, не верещу - до останнього українця, але тільки не я. Різницю не помічаєш?
27.05.2026 21:23 Відповісти
в хіба Панас казав щось про останнього українця чи що там ще приписують людям які кажуть що мобілізація потрібна як і рівне розподілення обов'язків?
27.05.2026 21:35 Відповісти
о, ти ж головний ухилєс цього форума, всі це знають.
27.05.2026 21:29 Відповісти
о, максимка обкакана прибігла дзеркалити ))) диванний ахвіцер , захисник всіх ухиляторів (і аласної сраки від армії)
27.05.2026 21:32 Відповісти
я тебе ухилєса не захищаю.
27.05.2026 21:34 Відповісти
та звісно, куди тобі, сцикля)) ти б хоч себе захистив
27.05.2026 21:36 Відповісти
я так і не дочекався від тебе доказів що ти в ЗСУ, ухилєс
27.05.2026 21:38 Відповісти
125 бригада ТРО, 3й бат (217), перший комбат "Вітер", перші бої під Лиманом, Ямполівка.
що ще цікавить диван-ахвіцера?)
27.05.2026 21:50 Відповісти
це тобі чатГПТ написав?
27.05.2026 21:55 Відповісти
vit-чмошнику, я тобі відповів в попередній темі .
27.05.2026 21:54 Відповісти
Ти б підар зелений так про військових турбувався, які через те ТЦК без всяких конфліктів і виєбонів пройшли.
Ще одна мразь на вибори свого поц-рона працює.
27.05.2026 21:06 Відповісти
А хто такий поц-рон?
27.05.2026 21:17 Відповісти
дмитро лубінець - ватний ********

Був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4 МВФ, закріпленим меморандумомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].
27.05.2026 21:17 Відповісти
не розумію про що це Лубінець каже. невже людей тримають на підвалах в тцк? не може бути, ми ж не рашка і не лднр !!!!!
27.05.2026 21:33 Відповісти
" І тут вождь соколине око на третій день помітив що у тюрмі немає четвертої стіни.."
27.05.2026 21:34 Відповісти
отправьте "правозащитника" на "0" - пусть там ознакомится с "правами человека" в окопах и блиндажах, памперсы я куплю! обещаю!
27.05.2026 21:36 Відповісти
Ти що тільки прокинувся? Таке вже три роки як є , до того не бачив нічого?🤦 Тцк це вже держава в державі фактично ч зі своїми влк, тюрмами, законами , розцінками, кєшем і навіть волонтерами.
27.05.2026 21:36 Відповісти
Как-то подозрительно прозрели. Таки пришло время найти виноватого?
27.05.2026 21:52 Відповісти
Його творця треба спитати,як це він у Колумбії додумався запозичити таку нечисть?
27.05.2026 22:00 Відповісти
 
 