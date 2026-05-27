ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, - Лубінець

ТЦК та СП дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, а влада реагує на порушення лише після публічного резонансу.

Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Моніторинг ТЦК

Так, омбудсмен розповів, що моніторинг приміщень ТЦК та СП було розпочато у 2025 році.

"На жаль, влада реагує на порушення прав людини лише тоді, коли виникає публічний резонанс", - наголосив він і навів кілька прикладів таких ситуацій.

Яскравий приклад - відвідування Білоцерківського ТЦК та СП. За словами Лубінця, його офіційні рекомендації ігнорувалися два місяці, і лише після розголосу в медіа туди наступного ж дня відправили ремонтні бригади.

Через таку ж бездіяльність в Ужгородському РТЦК та СП офіс омбудсмена був змушений публічно показати порушення, оскільки поліція на місці відмовилася вносити відомості до ЄРДР.

Відвідування ТЦК почастішають

Лубінець наголосив, що органи влади мають реагувати на офіційні документи одразу, а не чекати на публічність.

"Наша робота триває: цього року ми плануємо суттєво розширити відвідування ТЦК та СП по всій країні", - додав він.

