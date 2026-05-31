Во время мобилизации водитель во Владимире на Волыни пытался скрыться и вылетел в кювет, - ТЦК

На Волыни водитель убегал от ТЦК и вылетел в кювет

В Владимире Волынской области произошло ДТП с участием мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета; он пытался скрыться от ТЦК и съехал в кювет.

Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, происшествие произошло 30 мая в городе Владимир. Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов. В ходе проверки было установлено, что водитель находится в розыске как нарушитель правил воинского учета, в связи с чем на место происшествия была вызвана группа оповещения.

Сообщается, что после прибытия военнослужащих ТЦК и СП гражданин предпринял попытку покинуть место происшествия на собственном автомобиле. Во время движения он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет.

"По имеющейся информации, военнослужащие ТЦК и СП и сотрудники полиции не осуществляли преследование, блокировку транспортного средства или другие действия, которые могли бы привести к дорожно-транспортному происшествию. Предварительно, ДТП произошло в результате действий самого водителя при попытке покинуть место происшествия", - отметили в ТЦК.

Мужчину задержали

После инцидента гражданин был задержан сотрудниками полиции и доставлен для проведения дальнейших мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. По результатам проверки им будет дана соответствующая правовая оценка.

ДТП (7605) ТЦК (1126) Волынская область (1094) Владимирский район (6) Владимир (2)
Навіть нікого на капоті не прокатав, слабак! Ще й не переслідували навіть, хоча віриться слабо.
31.05.2026 23:14 Ответить
Вірніше, зовсім не віриться...
31.05.2026 23:19 Ответить
Версію тцк побачили,тепер залишається взнати як було насправді.
31.05.2026 23:19 Ответить
Версія іншої сторони...

https://x.com/i/status/2061107759693668650
31.05.2026 23:20 Ответить
"Інша сторона"-це ті ,що працюють на кацапів зриваючи мобілізацію? Так вони не "інші"-вони вороги!
31.05.2026 23:35 Ответить
Ніхто так не зірвав мобілізацію, як вибране тобою зелене шобло і самі тцкуни. От хто справжні вороги...
31.05.2026 23:41 Ответить
Дійсно,ухилянти їй потужно допомагають..З під смердячих спідниць..
31.05.2026 23:47 Ответить
Прийде час і цензор буде писати: "Військовослужбовці працівники ТЦК самі себе постріляли, а потім повісили на деревах"
31.05.2026 23:31 Ответить
Тцк не є органом внутрішньої безпеки, включно безпеки дорожнього руху, тому тут навіть читати не варто нічого, це не їх юрисдикція. Особливо треба звернути увагу на виправдовування, з якого дива?
31.05.2026 23:35 Ответить
Бо сильно пересрав..руки тремтіли і невпорався з керуванням..Це типовий синдром ухилянта.
31.05.2026 23:37 Ответить
Особистий досвід?
31.05.2026 23:38 Ответить
Роблю висновки на дії вашої спільноти по відео..Тремор у ваших починається ще зранку..
31.05.2026 23:40 Ответить
Дай посилання на відео.
31.05.2026 23:41 Ответить
Себе там відшукаєш?
31.05.2026 23:46 Ответить
Тебе. Посилання дай, балабол.
31.05.2026 23:49 Ответить
Даю- посилаю тебе на куй!
31.05.2026 23:50 Ответить
Справжній балабол. Що й треба було довести.
31.05.2026 23:51 Ответить
За наявною інформацією, військовослужбовці ТЦК та СП і працівники поліції не здійснювали переслідування, блокування транспортного засобу чи інших дій, які могли б спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо, ДТП сталася внаслідок дій самого водія під час спроби залишити місце події.

Спічрайтери тцкунів навіть не підозрюють що перше речення повністю суперечить другому.
31.05.2026 23:36 Ответить
Виправдовувачі і захистники ухилянтів вже давно суперечать здоровому глузду.
31.05.2026 23:38 Ответить
Хто ти, воїн?
31.05.2026 23:39 Ответить
Твоя протилежність..бо твоя совість це написати неможе, бо відсутня зовсім..
31.05.2026 23:41 Ответить
На якому напрямку так героїчно воюєш в коментарях, аж диван задимівся?...
31.05.2026 23:43 Ответить
Південний.Херсон. Можу тобі особисто провести "екскурсію"..
31.05.2026 23:45 Ответить
Це де так є час цілодобово роками сидіти на Цензорі? Бо в усіх моїх знайомих і родичів, які насправді воюють, навіть, просто подзвонити на кілька хвилин нечасто виходить. Про Цензор і якісь "екскурсії" взагалі нічого казати. Не до того їм...
31.05.2026 23:49 Ответить
Він в танкі горів, він льотчик. ©
31.05.2026 23:46 Ответить
Горів я,а чомусь підсмажело твою дупу..Парадокс?
31.05.2026 23:49 Ответить
Microsoft Flight Simulator? World of Warplanes?
31.05.2026 23:53 Ответить
Дякую за захист, воєн.
31.05.2026 23:44 Ответить
Захищати свою батьківщину конституційний обов'язок всіх громадян!
31.05.2026 23:40 Ответить
Всіх, ось ту є нюанси.
31.05.2026 23:41 Ответить
Ну чекай міндіча,аж поки чечени з бурятами твої двері сапогами не винесуть..Там їм і заявиш про свої права..
31.05.2026 23:44 Ответить
Тихише,а то зараз зграя ухилянтів налетить..))
31.05.2026 23:42 Ответить
То не налітай.
31.05.2026 23:44 Ответить
 
 