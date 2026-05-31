Во время мобилизации водитель во Владимире на Волыни пытался скрыться и вылетел в кювет, - ТЦК

В Владимире Волынской области произошло ДТП с участием мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета; он пытался скрыться от ТЦК и съехал в кювет.

Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, происшествие произошло 30 мая в городе Владимир. Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов. В ходе проверки было установлено, что водитель находится в розыске как нарушитель правил воинского учета, в связи с чем на место происшествия была вызвана группа оповещения.

Сообщается, что после прибытия военнослужащих ТЦК и СП гражданин предпринял попытку покинуть место происшествия на собственном автомобиле. Во время движения он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет.

"По имеющейся информации, военнослужащие ТЦК и СП и сотрудники полиции не осуществляли преследование, блокировку транспортного средства или другие действия, которые могли бы привести к дорожно-транспортному происшествию. Предварительно, ДТП произошло в результате действий самого водителя при попытке покинуть место происшествия", - отметили в ТЦК.

Мужчину задержали

После инцидента гражданин был задержан сотрудниками полиции и доставлен для проведения дальнейших мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. По результатам проверки им будет дана соответствующая правовая оценка.

