Під час мобілізації водій у Володимирі на Волині намагався втекти і злетів у кювет, - ТЦК
У Володимирі Волинської області сталася ДТП за участю чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, він намагався втекти від ТЦК і з’їхав у кювет.
Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, подія сталася 30 травня у місті Володимир. Працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки документів. Під час перевірки було встановлено, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку, у зв’язку з чим на місце події було викликано групу оповіщення.
Повідомляється, що після прибуття військовослужбовців ТЦК та СП громадянин здійснив спробу залишити місце події на власному автомобілі. Під час руху він не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.
"За наявною інформацією, військовослужбовці ТЦК та СП і працівники поліції не здійснювали переслідування, блокування транспортного засобу чи інших дій, які могли б спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо, ДТП сталася внаслідок дій самого водія під час спроби залишити місце події", - зазначили в ТЦК.
Чоловіка затримали
Після інциденту громадянина було затримано працівниками поліції та доставлено для проведення подальших заходів відповідно до вимог чинного законодавства.
Наразі всі обставини події встановлюються правоохоронними органами. За результатами перевірки їм буде надано відповідну правову оцінку.
Військовослужбовціпрацівники ТЦК самі себе постріляли, а потім повісили на деревах"
Спічрайтери тцкунів навіть не підозрюють що перше речення повністю суперечить другому.
В Скелі закатували 6 бійців!
Офіцер вбив свого бійця
добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
От ще про тцкшників
Покидьки! Справжня мафія, держбанда кіднеперів і рекетирів.
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією, ви подивіться що коять ці покидьки, оце відео обов'язково подивіться!
Тільки ви цим зробите, що вся країна буде проти таких катів як ви.
Хапають доходяг, хворих, кінчених наркоманів, так навіть Гітлер не робив! Поки не воює купа силовиків, ментів, охоронців приватних муніципальних молодих відставників офіцерів, биків в тилових частинах
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
Я писав, нещодавно говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
Яка мета цього всього дійства? Трільйонери Зеленський з Сирським, куди стікається все бабло від рекету і кіднепінгу чи перемога? Якби друге, то відбувалася б не тиранія і повна дискредитація всього, що пов'язано з цією владою і не хапання хворих і катування людей, а мобілізація, в першу чергу, тих, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.
Реформа! Генерал пропонує кидати бусифікованих в окопи без автоматів на розправу ворогу, це диверсант!
Ці потвори просто вирішили нас знищити, коли не залишиться кого доїти?
Ще одна історія з ТЦК.
Юрія Р., 1972 року народження, забрали просто біля його дому в селі Виноградівка, Роздільнянського району, Одеської області, де він пас корів.
Найболючіше в тому, що це людина з дитинства має психологічні проблеми, які в селі всі знають і розуміють. Людина з мисленням на рівні дитини.
Але, схоже, знаючи добре людину,цього не врахували.
Кажуть, що вже оформлено ВЛК. Формально, швидко - ніби перед ними не жива людина, а рядок у звіті.
В мене виникає питання: що в голові у тих, хто намагається мобілізувати психічно хвору людину, якій потенційно можуть дати доступ до зброї?
Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
Ви подивіться, що вони коять! Прийшли до лікарні і схопили психічно хворого інваліда!
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.
Масово гребуть непридатних:
ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
Отак в нас силовики народ "захищають"..
Знову кинули бійців:
Соломка про загибель солдатів від голоду:
В Краматорську ТЦКшники знову вбили людину?
ТЦКшники побили дитину!
Отакої! Держава відправила людей силою на каліцтво, а тепер медична мафія ще й вимагає з них купівлі ліків за свої кошти, ще й вдвічі дорожче, ніж в інших аптеках!
Почитайте, що людина пише
Ответ #129 - Вчера в 16:11:50
Крутять 44-кілограмову людину з купою хвороб та везуть на полігон! Людина каже, що тепер її любов до країни - це попіл.
"Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️🔥"
Мазурашу каже, що не можна згвалтувати всю країну.
Шизофренія в ТЦК: справжня війна за шизиків:
Яка кількість силовиків ловить 1 людину:
Що на нас чекає з такими темпами
Коли не воюють сотні тисяч силовиків в тилу, від яких все чорне, це 200 тис. молодих відставників, мільйони липових інвалідів через таких як крупа, яка не сидить, прокурори інваліди, он чергова молода тварина отримує 156 тис. на місяць пенсії і вимагає ще 5 мільйонів, чинуш, в т.р., що числяться в адміністраціях на давно окупованих територіях, і т.д. і т.п. А винні всім і у всьому хворі і обмежено придатні, яких зацькували, вимагаючи зненацька стати рембо, поки ті всі не воюють.