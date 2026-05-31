Під час мобілізації водій у Володимирі на Волині намагався втекти і злетів у кювет, - ТЦК

У Володимирі Волинської області сталася ДТП за участю чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, він намагався втекти від ТЦК і з’їхав у кювет.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, подія сталася 30 травня у місті Володимир. Працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки документів. Під час перевірки було встановлено, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку, у зв’язку з чим на місце події було викликано групу оповіщення.

Повідомляється, що після прибуття військовослужбовців ТЦК та СП громадянин здійснив спробу залишити місце події на власному автомобілі. Під час руху він не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

"За наявною інформацією, військовослужбовці ТЦК та СП і працівники поліції не здійснювали переслідування, блокування транспортного засобу чи інших дій, які могли б спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо, ДТП сталася внаслідок дій самого водія під час спроби залишити місце події", - зазначили в ТЦК.

Чоловіка затримали

Після інциденту громадянина було затримано працівниками поліції та доставлено для проведення подальших заходів відповідно до вимог чинного законодавства.

Наразі всі обставини події встановлюються правоохоронними органами. За результатами перевірки їм буде надано відповідну правову оцінку.

