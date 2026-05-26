Посадовці ТЦК фіктивно "мобілізували" 276 людей: штучно завищували статистику, вписуючи померлих та вигаданих осіб. ФОТО

Викрито трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися "паперовою мобілізацією". Щоб прозвітувати про "успішне" виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Вносили до списків померлих і вигаданих осіб

За його словами, маючи законний доступ до держреєстру "Оберіг", чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані.

Зокрема, для покращення статистики до переліку "мобілізованих" вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

"Окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав - підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.

У Мукачівському РТЦК фіктивно мобілізували майже 300 осіб

На Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.

Окремий епізод - у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року "призвав" 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Підозри

  • Наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.
  • Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід - тримання під вартою або застава в розмірі 121,1 тис. грн.
  • Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних осіб, перевіряємо інші регіони на аналогічні схеми.

Не інакше як план виконують, а значить і премії отримують.
26.05.2026 09:46 Відповісти
А потім мертвих ставлять на «довольствіє» військові частини. Реревіряйте все по ланцюжку. Чічокови ї...ані😡😡😡😡
26.05.2026 09:50 Відповісти
Чічікови ... реінкарнація 🤔
26.05.2026 09:49 Відповісти
Десь підмахнув якийсь папірець, і криваві гроші в кишені. Країна мрій та можливостей!
26.05.2026 10:01 Відповісти
А хтось десь мабуть ще й зарплатню цих "мертвих душ" отримує...
26.05.2026 10:26 Відповісти
Які саме '" криваві гроші у кишені", якщо на фіктивно мобілізованих не були виловлені реальні ухилянти? Мозок вмикай іноді, а тільки у платіжні відомості заглядуй
26.05.2026 11:56 Відповісти
може ф-2 по факту подачi списку на область)
26.05.2026 13:17 Відповісти
Правильно zeчічікови.
Країна вмрій.
26.05.2026 09:51 Відповісти
Марно сподіватися на інше, якщо при владі шарікови.
26.05.2026 11:03 Відповісти
А потім мертвих ставлять на «довольствіє» військові частини. Реревіряйте все по ланцюжку. Чічокови ї...ані😡😡😡😡
А що, так можна було??? Подумають деякі інші працівники ТЦК. Все як в совку, все має бути за планом і по плану.
26.05.2026 09:50 Відповісти
26.05.2026 09:50 Відповісти
Та у порівнянні с ЗеКоМандою Януковощ з його ригами просто лохи..
26.05.2026 12:33 Відповісти
ІПСО
26.05.2026 09:51 Відповісти
Жизнь без плана - жизнь впустую (с)
26.05.2026 09:52 Відповісти
Або план, або пропав))
26.05.2026 09:56 Відповісти
План на мобілізацію, план на втрати, план на розширення кладовищ і план на війну. Все сплановано за вас і для вас, любі українці
26.05.2026 09:58 Відповісти
А чому "посадовці"? Коли їх б'ють, то вони у вас "військові" 🤔
26.05.2026 09:58 Відповісти
Апофігей зе-могилізації, тцкуни займаються приписками, щоб самим не відправитись в м'ясні штурми двох геніальних військових стратегів ********** - придуркуватого криворагульного наполеончика та совкового чобота просирського. Очевидне свідчення того, що попри взяті з стелі цифри в міфічні мільйони людей мобресурсу фактично мобілізовувати вже нікого.
26.05.2026 10:03 Відповісти
26.05.2026 10:04 Відповісти
Класика - вічна
26.05.2026 13:16 Відповісти
Бойових офіцерів - фронтовиків та під варту? Це може бути трагічною помилкою!
26.05.2026 10:08 Відповісти
Таке легко виявляється, це не паперову папочку перекласти в іншу стопку. Точніше сказати не все з ціми базами гаразд, раз там можна робити якісь зміни без відома осіб, чия інформація є персональною, навіть коли був паперовий лише облік, людина ставила підпис під інформацією, яку зберігав військомат. Це взагалі ставить під сумнів всю цю цифровізацію, бо таке за змістом не могло статися.
26.05.2026 10:10 Відповісти
в базу даних вони можуть вносити все що завгодно. і мертвого мобілізувати, і живого в мертві записати, і ще багато чого.
26.05.2026 10:13 Відповісти
А шо можна зробити через SQL з рут-доступом, аж у грудях тьопає
26.05.2026 10:51 Відповісти
Для дібілів з тцк, SQL це мова позаземної цивілізації, щоб розшифрувати один запит їм не вистачить цього життя
26.05.2026 11:31 Відповісти
а-ха-ха , точно
26.05.2026 12:27 Відповісти
Премія сама себе не заробить, мусять якось крутитися "ахвіцери".
26.05.2026 10:15 Відповісти
Це і є оті ФАКТИ злочинної дії та бездіяльності зеленського з його КабМіндічами і оточенням та моноШоблою з ВРУ, для України і Українців!
Розваливши з 2019 року, систему військкоматів та мобілізації в Україні, перед московською війною, вони зліпили чергову систему шламбаумів на кшалт кабміндічів та династії у Козині!!
26.05.2026 10:18 Відповісти
О, Чикиков восстал из мёртвых да. великий украинский писатель Гоголь как в воду глядел..
26.05.2026 10:22 Відповісти
з такими дибілами війна ще буде довго
26.05.2026 10:25 Відповісти
Панове А як ви думаєте--де набралось 73% ??? Ось вони всі на посадах,всі балаболи,шахраї,крадії,зрадники вороги України. Подівіться кого вони вибрали в депутати---таких же подібних до себе Навчіться АНАЛІЗУВАТИ і дивитись в жзеркало. Це РЕАЛЬНІСТЬ суспільства в державі. Одні за чесність,порядність,законність,а іншіза хаос і безлад,одні на фронті,а інші крадуть ,брешуть піряться.
26.05.2026 10:27 Відповісти
Слід відправити цих полковників/майорів рядовими в окопи, без права на переведення.
Мразота!
26.05.2026 10:29 Відповісти
скеля або шквал.
звідти не переводяться!
26.05.2026 10:43 Відповісти
І не вертаються!
26.05.2026 10:54 Відповісти
За скелю новое вот попалось. Если правда, то слово " п..дец" самое невинное, шо можно сказать. https://www.youtube.com/watch?v=xxIL8ji4Lm8
26.05.2026 13:05 Відповісти
Він не влізе навіть у самий великий бронежилет ти шо? Для бою він ненароджений і ненавчений!
26.05.2026 11:35 Відповісти
Ходитимуть у психічну атаку!
Перелякані та обіsрані вороги розбігатимуться по кущам від таких "командос"
26.05.2026 11:40 Відповісти
Полковники, майори...
Всі ці військові, що займаються мобілізацією, всі вони мають військову освіту, в не ефективніше їх використовувати в фронті ( на що вони і вчилися) .
В мобілізацією можуть займатися навіть цивільні, навіть жінки.
В то так виходить що битий небитого везе.
26.05.2026 10:37 Відповісти
Мы думали, что как раз для этих целей, обычно мобилизуют в возрасте 55+ .
А тут усовершенствовали "бизнес-процесс"...
26.05.2026 10:42 Відповісти
класна байка від зеленого холуя прокурва прийдудокожного.
але питання:
де ці 276 мобілізованих?
на яких полігонах пройшли бзвп?
до яких частин направлені?
бригада, напрямок?
26.05.2026 10:46 Відповісти
Щось немає політруків в темі... Дивно.
26.05.2026 11:23 Відповісти
Ну так не безкоштовно робили ж це , за гроші! Ну, і де ви захисники цкунів?! Ви ж теж не безкоштовно тут "працюєте"!
26.05.2026 11:34 Відповісти
малюють "мертвих душ", а прийняти документи для подання на встановлення статусу родича зниклого безвісти не можуть...
26.05.2026 11:48 Відповісти
А кто нибудь видел. хоть раз чуваков с такими надписями на спине (и другими), кроме как на фотосессиях?
26.05.2026 12:13 Відповісти
вони тримають хвронт.де стаття підрив обороноздатності і перешкоджання ЗСУ ?
