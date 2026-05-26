Посадовці ТЦК фіктивно "мобілізували" 276 людей: штучно завищували статистику, вписуючи померлих та вигаданих осіб. ФОТО
Викрито трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися "паперовою мобілізацією". Щоб прозвітувати про "успішне" виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Вносили до списків померлих і вигаданих осіб
За його словами, маючи законний доступ до держреєстру "Оберіг", чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані.
Зокрема, для покращення статистики до переліку "мобілізованих" вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.
"Окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав - підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.
У Мукачівському РТЦК фіктивно мобілізували майже 300 осіб
На Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.
Окремий епізод - у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року "призвав" 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.
Підозри
- Наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.
- Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід - тримання під вартою або застава в розмірі 121,1 тис. грн.
- Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних осіб, перевіряємо інші регіони на аналогічні схеми.
Країна вмрій.
Розваливши з 2019 року, систему військкоматів та мобілізації в Україні, перед московською війною, вони зліпили чергову систему шламбаумів на кшалт кабміндічів та династії у Козині!!
Мразота!
звідти не переводяться!
Перелякані та обіsрані вороги розбігатимуться по кущам від таких "командос"
Всі ці військові, що займаються мобілізацією, всі вони мають військову освіту, в не ефективніше їх використовувати в фронті ( на що вони і вчилися) .
В мобілізацією можуть займатися навіть цивільні, навіть жінки.
В то так виходить що битий небитого везе.
А тут усовершенствовали "бизнес-процесс"...
але питання:
де ці 276 мобілізованих?
на яких полігонах пройшли бзвп?
до яких частин направлені?
бригада, напрямок?