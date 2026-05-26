Чиновники ТЦК фиктивно "мобилизовали" 276 человек: искусственно завышали статистику, вписывая умерших и вымышленных лиц. ФОТО
Разоблачены трое должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, занимавшихся "бумажной мобилизацией". Чтобы отчитаться об "успешном" выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало.
Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Вносили в списки умерших и вымышленных лиц
По его словам, имея законный доступ к госреестру "Оберег", чиновники военкоматов заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карточки военнообязанных ложные данные.
В частности, для улучшения статистики в перечень "мобилизованных" вносили умерших и осужденных, лиц с правом на отсрочку или специальным учетом, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации.
"Помимо электронного реестра, чиновники подписывали фейковые поименные списки военнообязанных, которые якобы уже проходят службу в воинских частях. На самом деле этих людей никто не призывал - поддельные документы просто отправляли в областные ТЦК и СП для улучшения статистики.
В Мукачевском РТЦК фиктивно мобилизовали почти 300 человек
В Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 года фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил фейковую статистику еще на 108 человек.
Отдельный эпизод - в Золочевском РТЦК на Львовщине. 41-летний подполковник, временный руководитель ведомства, за ноябрь-декабрь 2025 года "призвал" 6 человек, которые на самом деле уже служили по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.
Подозрения
- На данный момент всем троим объявлено о подозрении. Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно.
- Подполковнику из Львовской области также избрана мера пресечения - содержание под стражей или залог в размере 121,1 тыс. грн.
- Расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц, проверяются другие регионы на наличие аналогичных схем.
Країна вмрій.
Розваливши з 2019 року, систему військкоматів та мобілізації в Україні, перед московською війною, вони зліпили чергову систему шламбаумів на кшалт кабміндічів та династії у Козині!!
Мразота!
звідти не переводяться!
Перелякані та обіsрані вороги розбігатимуться по кущам від таких "командос"
Всі ці військові, що займаються мобілізацією, всі вони мають військову освіту, в не ефективніше їх використовувати в фронті ( на що вони і вчилися) .
В мобілізацією можуть займатися навіть цивільні, навіть жінки.
В то так виходить що битий небитого везе.
А тут усовершенствовали "бизнес-процесс"...
але питання:
де ці 276 мобілізованих?
на яких полігонах пройшли бзвп?
до яких частин направлені?
бригада, напрямок?