4 220 39

Чиновники ТЦК фиктивно "мобилизовали" 276 человек: искусственно завышали статистику, вписывая умерших и вымышленных лиц. ФОТО

Разоблачены трое должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, занимавшихся "бумажной мобилизацией". Чтобы отчитаться об "успешном" выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало.

Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Вносили в списки умерших и вымышленных лиц

По его словам, имея законный доступ к госреестру "Оберег", чиновники военкоматов заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карточки военнообязанных ложные данные.

фиктивная мобилизация

В частности, для улучшения статистики в перечень "мобилизованных" вносили умерших и осужденных, лиц с правом на отсрочку или специальным учетом, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации.

"Помимо электронного реестра, чиновники подписывали фейковые поименные списки военнообязанных, которые якобы уже проходят службу в воинских частях. На самом деле этих людей никто не призывал - поддельные документы просто отправляли в областные ТЦК и СП для улучшения статистики.

В Мукачевском РТЦК фиктивно мобилизовали почти 300 человек

В Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 года фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил фейковую статистику еще на 108 человек.

Отдельный эпизод - в Золочевском РТЦК на Львовщине. 41-летний подполковник, временный руководитель ведомства, за ноябрь-декабрь 2025 года "призвал" 6 человек, которые на самом деле уже служили по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.

Подозрения

  • На данный момент всем троим объявлено о подозрении. Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно.
  • Подполковнику из Львовской области также избрана мера пресечения - содержание под стражей или залог в размере 121,1 тыс. грн.
  • Расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц, проверяются другие регионы на наличие аналогичных схем.

Не інакше як план виконують, а значить і премії отримують.
26.05.2026 09:46 Ответить
А потім мертвих ставлять на «довольствіє» військові частини. Реревіряйте все по ланцюжку. Чічокови ї...ані😡😡😡😡
26.05.2026 09:50 Ответить
Чічікови ... реінкарнація 🤔
26.05.2026 09:49 Ответить
Не інакше як план виконують, а значить і премії отримують.
26.05.2026 09:46 Ответить
Десь підмахнув якийсь папірець, і криваві гроші в кишені. Країна мрій та можливостей!
26.05.2026 10:01 Ответить
А хтось десь мабуть ще й зарплатню цих "мертвих душ" отримує...
26.05.2026 10:26 Ответить
Які саме '" криваві гроші у кишені", якщо на фіктивно мобілізованих не були виловлені реальні ухилянти? Мозок вмикай іноді, а тільки у платіжні відомості заглядуй
26.05.2026 11:56 Ответить
Чічікови ... реінкарнація 🤔
26.05.2026 09:49 Ответить
Правильно zeчічікови.
Країна вмрій.
26.05.2026 09:51 Ответить
Марно сподіватися на інше, якщо при владі шарікови.
26.05.2026 11:03 Ответить
А потім мертвих ставлять на «довольствіє» військові частини. Реревіряйте все по ланцюжку. Чічокови ї...ані😡😡😡😡
26.05.2026 09:50 Ответить
А що, так можна було??? Подумають деякі інші працівники ТЦК. Все як в совку, все має бути за планом і по плану.
26.05.2026 09:50 Ответить
26.05.2026 09:50 Ответить
ІПСО
26.05.2026 09:51 Ответить
Жизнь без плана - жизнь впустую (с)
26.05.2026 09:52 Ответить
Або план, або пропав))
26.05.2026 09:56 Ответить
План на мобілізацію, план на втрати, план на розширення кладовищ і план на війну. Все сплановано за вас і для вас, любі українці
26.05.2026 09:58 Ответить
А чому "посадовці"? Коли їх б'ють, то вони у вас "військові" 🤔
26.05.2026 09:58 Ответить
Апофігей зе-могилізації, тцкуни займаються приписками, щоб самим не відправитись в м'ясні штурми двох геніальних військових стратегів ********** - придуркуватого криворагульного наполеончика та совкового чобота просирського. Очевидне свідчення того, що попри взяті з стелі цифри в міфічні мільйони людей мобресурсу фактично мобілізовувати вже нікого.
26.05.2026 10:03 Ответить
26.05.2026 10:04 Ответить
Бойових офіцерів - фронтовиків та під варту? Це може бути трагічною помилкою!
26.05.2026 10:08 Ответить
Таке легко виявляється, це не паперову папочку перекласти в іншу стопку. Точніше сказати не все з ціми базами гаразд, раз там можна робити якісь зміни без відома осіб, чия інформація є персональною, навіть коли був паперовий лише облік, людина ставила підпис під інформацією, яку зберігав військомат. Це взагалі ставить під сумнів всю цю цифровізацію, бо таке за змістом не могло статися.
26.05.2026 10:10 Ответить
в базу даних вони можуть вносити все що завгодно. і мертвого мобілізувати, і живого в мертві записати, і ще багато чого.
26.05.2026 10:13 Ответить
А шо можна зробити через SQL з рут-доступом, аж у грудях тьопає
26.05.2026 10:51 Ответить
Для дібілів з тцк, SQL це мова позаземної цивілізації, щоб розшифрувати один запит їм не вистачить цього життя
26.05.2026 11:31 Ответить
Премія сама себе не заробить, мусять якось крутитися "ахвіцери".
26.05.2026 10:15 Ответить
Це і є оті ФАКТИ злочинної дії та бездіяльності зеленського з його КабМіндічами і оточенням та моноШоблою з ВРУ, для України і Українців!
Розваливши з 2019 року, систему військкоматів та мобілізації в Україні, перед московською війною, вони зліпили чергову систему шламбаумів на кшалт кабміндічів та династії у Козині!!
26.05.2026 10:18 Ответить
О, Чикиков восстал из мёртвых да. великий украинский писатель Гоголь как в воду глядел..
26.05.2026 10:22 Ответить
з такими дибілами війна ще буде довго
26.05.2026 10:25 Ответить
Панове А як ви думаєте--де набралось 73% ??? Ось вони всі на посадах,всі балаболи,шахраї,крадії,зрадники вороги України. Подівіться кого вони вибрали в депутати---таких же подібних до себе Навчіться АНАЛІЗУВАТИ і дивитись в жзеркало. Це РЕАЛЬНІСТЬ суспільства в державі. Одні за чесність,порядність,законність,а іншіза хаос і безлад,одні на фронті,а інші крадуть ,брешуть піряться.
26.05.2026 10:27 Ответить
Слід відправити цих полковників/майорів рядовими в окопи, без права на переведення.
Мразота!
26.05.2026 10:29 Ответить
скеля або шквал.
звідти не переводяться!
26.05.2026 10:43 Ответить
І не вертаються!
26.05.2026 10:54 Ответить
Він не влізе навіть у самий великий бронежилет ти шо? Для бою він ненароджений і ненавчений!
26.05.2026 11:35 Ответить
Ходитимуть у психічну атаку!
Перелякані та обіsрані вороги розбігатимуться по кущам від таких "командос"
26.05.2026 11:40 Ответить
Полковники, майори...
Всі ці військові, що займаються мобілізацією, всі вони мають військову освіту, в не ефективніше їх використовувати в фронті ( на що вони і вчилися) .
В мобілізацією можуть займатися навіть цивільні, навіть жінки.
В то так виходить що битий небитого везе.
26.05.2026 10:37 Ответить
Мы думали, что как раз для этих целей, обычно мобилизуют в возрасте 55+ .
А тут усовершенствовали "бизнес-процесс"...
26.05.2026 10:42 Ответить
класна байка від зеленого холуя прокурва прийдудокожного.
але питання:
де ці 276 мобілізованих?
на яких полігонах пройшли бзвп?
до яких частин направлені?
бригада, напрямок?
26.05.2026 10:46 Ответить
Щось немає політруків в темі... Дивно.
26.05.2026 11:23 Ответить
Ну так не безкоштовно робили ж це , за гроші! Ну, і де ви захисники цкунів?! Ви ж теж не безкоштовно тут "працюєте"!
26.05.2026 11:34 Ответить
малюють "мертвих душ", а прийняти документи для подання на встановлення статусу родича зниклого безвісти не можуть...
26.05.2026 11:48 Ответить
А кто нибудь видел. хоть раз чуваков с такими надписями на спине (и другими), кроме как на фотосессиях?
26.05.2026 12:13 Ответить
 
 