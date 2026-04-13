В ТЦК объяснили, почему оштрафовали отца пятерых детей с отсрочкой: не прошел повторную ВВК

Киевский городской ТЦК и СП дал разъяснения по поводу штрафа, наложенного на киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации. В ТЦК сообщили, что это штраф за непрохождение повторной военно-медицинской комиссии (ВМК).

Об этом говорится в заявлении Киевского городского ТЦК и СП.

Пояснение ТЦК

В ТЦК напомнили, что после изменений в законодательстве, вступивших в силу 4 мая 2024 года, был отменен статус "ограниченно годен". Нормы закона требуют повторного осмотра для всех, кто ранее имел такой статус.

"Граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной службе (до 4 мая 2024 года) были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621. То есть до 4 февраля 2025 года включительно. В феврале 2025 года Верховная Рада продлила срок повторного осмотра до 5 июня 2025 года", — говорится в сообщении.

За невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК предусмотрен штраф — от 17 000 до 25 500 грн.

"Указанный выше гражданин действительно имеет отсрочку как отец 5 детей. Однако Закон определяет необходимость прохождения повторной ВВК для всех граждан Украины, подпадающих под действие законодательства о воинской обязанности и военной службе, независимо от действующей отсрочки. На гражданина наложен штраф в размере около 56 369 грн. Это результат удвоения базового штрафа (17 000–25 500 грн) из-за его неуплаты в течение 15 дней и передачи дела в исполнительную службу. Помимо суммы штрафа, исполнительная служба, в свою очередь, добавляет 10% исполнительного сбора и расходы на производство", — пояснили в ТЦК.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что Деснянский ТЦК и СП оштрафовал киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации.

