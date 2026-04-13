РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12980 посетителей онлайн
Новости Нарушения во время мобилизации
4 387 47

В ТЦК объяснили, почему оштрафовали отца пятерых детей с отсрочкой: не прошел повторную ВВК

В ТЦК разъяснили штраф многодетному отцу

Киевский городской ТЦК и СП дал разъяснения по поводу штрафа, наложенного на киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации. В ТЦК сообщили, что это штраф за непрохождение повторной военно-медицинской комиссии (ВМК).

Об этом говорится в заявлении Киевского городского ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пояснение ТЦК 

В ТЦК напомнили, что после изменений в законодательстве, вступивших в силу 4 мая 2024 года, был отменен статус "ограниченно годен". Нормы закона требуют повторного осмотра для всех, кто ранее имел такой статус. 

"Граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной службе (до 4 мая 2024 года) были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621. То есть до 4 февраля 2025 года включительно. В феврале 2025 года Верховная Рада продлила срок повторного осмотра до 5 июня 2025 года", — говорится в сообщении.

За невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК предусмотрен штраф — от 17 000 до 25 500 грн.

"Указанный выше гражданин действительно имеет отсрочку как отец 5 детей. Однако Закон определяет необходимость прохождения повторной ВВК для всех граждан Украины, подпадающих под действие законодательства о воинской обязанности и военной службе, независимо от действующей отсрочки. На гражданина наложен штраф в размере около 56 369 грн. Это результат удвоения базового штрафа (17 000–25 500 грн) из-за его неуплаты в течение 15 дней и передачи дела в исполнительную службу. Помимо суммы штрафа, исполнительная служба, в свою очередь, добавляет 10% исполнительного сбора и расходы на производство", — пояснили в ТЦК.

Читайте также: ТЦК задержал отца-одиночку ребенка с особыми потребностями в Днепре: отсрочка не отобразилась в "Резерв+"

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что Деснянский ТЦК и СП оштрафовал киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации.

Читайте также: ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: его счета заблокированы. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Киев (26165) мобилизация (3031) штраф (1276) военно-врачебная комиссия (227) ТЦК (1016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Чого постійно якість проблеми в тцк виникають у звичайних громадян але не у єрмака , баканова, Петрова, Козловського, Вакарчука, і інших?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:05 Ответить
+21
а єрмака, бакланова, кулєбу- не має за що штрафувати, їм влк не потрібно проходити?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:04 Ответить
+19
Якщо має відстрочку то навіщо проходити повторну влк? Тцк хоче грошви?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.04.2026 21:04 Ответить
Льоша і Міша , з Лондону , передають вітання
показать весь комментарий
13.04.2026 21:07 Ответить
Дивись забанять🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.04.2026 21:16 Ответить
Дирявих тут дійсно банять, чай не гейпопа
показать весь комментарий
13.04.2026 21:27 Ответить
https://censor.net/ua/news/3610185/krotevych-krytykuye-shturmovi-polky-syrskogo
показать весь комментарий
13.04.2026 21:44 Ответить
Для дирявих - один знятий з обліку, другому менше 25. То з під якої манди ти в нас хєрой?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:26 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2026 21:04 Ответить
В цьому випадку, дійсно по закону треба проходити. Хлопець биконув і влетів на грубі гроші
показать весь комментарий
13.04.2026 21:31 Ответить
Не потрібно, у хлопа відстрочка по причині 5 дітей
показать весь комментарий
13.04.2026 21:34 Ответить
Він не змінив статус умовно-придатного. Його вже не існує, треба проходити. Тим більше, що ТЦК має право викликати, навіть заброньованих
показать весь комментарий
13.04.2026 21:36 Ответить
Так він показав ТСН документи з ВЛК, що придатний...
показать весь комментарий
13.04.2026 21:43 Ответить
А відстрочка яким боком? Держава сподівається, що ті 5-ро дітей помруть, принаймі 3 точно, і тоді відстрочка буде анульована?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:36 Ответить
Відстрочка дається до повно́ліття дітей, тут усе правильно. Умовно, через 10 років трьом дітям буде 18+, тому вже відстрочки не буде...
показать весь комментарий
13.04.2026 21:47 Ответить
Ти шо, вася? тобі ж доступно пояснили, не дійшло?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:43 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2026 21:05 Ответить
Це сюр ? Ви їбанулися там у владі, гандони ? Вас дійсно люди скоро на вила насаджувати почнуть !
показать весь комментарий
13.04.2026 21:06 Ответить
Наче і кантора армійська, а замашки мінтовські.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:07 Ответить
Ну там все до купи змішалося, і тітушки і менти і бандюки, і беркут це якась шалена гідра безкарності і вседозволення.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:16 Ответить
Привіт із колишнього СРСР, коли інваліди з ампутованими кінцівками були змушені регулярно (щорічно, якщо не помиляюсь) проходити медогляд та підтверджувати статус.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:14 Ответить
Все вірно. А раптом за рік кінцівки виростуть та інвалід відкосить від армії?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:59 Ответить
Проходити ВЛК чоловіаові з відстрочкою, щоб що? 🤔 Лікар, м з ВЛК більше зайнятись нічим?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:16 Ответить
Тому 560-та Постанова і каже, що ті хто мають відстрочку на ВЛК не йдуть з *************** заяви про відстрочку
показать весь комментарий
13.04.2026 21:20 Ответить
Не в цьому випадку
показать весь комментарий
13.04.2026 21:32 Ответить
Саме в цьому, вчіть мат часть
показать весь комментарий
13.04.2026 21:35 Ответить
Він не оновив статус "умовно-придатного". Тому що його не існує. Треба новий
показать весь комментарий
13.04.2026 21:37 Ответить
Для студентів 2 факультету: у хлопа відсрочка не в зв'язку придатний-непиидатний, а тому що більше 3 неповн дітей. П 67 Порядку. Читаємо і не *******
показать весь комментарий
13.04.2026 21:45 Ответить
*63 ачепятка
показать весь комментарий
13.04.2026 21:46 Ответить
А лийтинанти запасу єрмак з бакановим по підвалах ховаються, зеленський їм Мівіну запарює, щоб до Міноборони з федоровим не прийшли??? Федоров теж, в долі з них ???
показать весь комментарий
13.04.2026 21:18 Ответить
Тецекуни 3,14здять - згідно 560 Постанови, особи які мають відстрочку не підлягають проходженню ВЛК до кінця дії відстрочки, за винятком добровільного бажання пройти ВЛК. І ці 3,14дари на голубом глазу заявляють цю брехню офіційно
показать весь комментарий
13.04.2026 21:18 Ответить
Пункт 63
показать весь комментарий
13.04.2026 21:21 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:36 Ответить
це шоб дітям краще було - щоб не переїли
показать весь комментарий
13.04.2026 21:19 Ответить
Пі@деть не мешки ворочать.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:21 Ответить
Хватит опрадываться ТЦК по всяким мелочам!!! Придут кацапы пойдет служить вместе с 5 детьми. Как сейчас на захваченых териториях,никто даже и не пикает.Отдают своих 18 летних молча и почти с радостью.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:22 Ответить
І тому ти пішов в Бундесвер. Так?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:33 Ответить
Почти угадал.Ты бы поинтересовался сколько находится в Германии на лечении .А особенно на подготовке. Не только уклонисты !!!
показать весь комментарий
13.04.2026 21:37 Ответить
Да больше ставте ему лайков! Уклонисты в почете .
показать весь комментарий
13.04.2026 21:57 Ответить
Брешуть,паскуди і не червоніють. Реально,якась анархія з цими тцк.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:24 Ответить
Взагалі в тцк є якийсь начальник в Україні, самий головний? Чому керівник поліції України наприклад відомий, нацгвардії теж відомо хто, а тцк чиє?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:25 Ответить
т.з. робота тцк-аки базується на класичних 2-х пунктах
п.1 тцк завжди правий!
п.2 якщо тцк не правий - дивись п.1!
показать весь комментарий
13.04.2026 21:25 Ответить
Дивно було б якщо вони нічого не відповіли.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:26 Ответить
Гниду зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
13.04.2026 21:32 Ответить
А чому відстрочка? Чому не звільнений від служби? Чи ТЦК сподівається що ті діти повимирають?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:38 Ответить
Мажори і дітки депутатів, суддів, поліцейських всі пройшли повторне ВЛК?
показать весь комментарий
13.04.2026 21:40 Ответить
Дебіли! Так всю верховну раду з єрмаками та татаровими та проч . можна штрафувати бо вони не пройшли влк!
показать весь комментарий
13.04.2026 21:41 Ответить
Якась фігня. Пишуть спочатку, що мають пройти всі хто був до 2024 обмежено придатним (це зрозуміло, бо накупували собі статусів обмежених), а потім чомусь, що в нього відсрочка через 5 дітей. Альо, придурки, він не був обмеженопридатним, тож і проходити повторне ВЛК йому не треба. Він придатний, але має відтермінування поки діти не підростуть. Він має своєчасно подавати довідки про вік дітей, щоб відтермінування "не злетіло", а проходження ВЛК це вже "творчість ТЦК". Чи вони йому направлення на ВЛК виписали? Тоді до чого цей вступ про обмеженопридатних? І навіщо вони, якщо він придатний, виписувати направлення на ВЛК. Схоже у добродія є гроши і ТЦК вирішили "підхарчуватись". Не вийшло залякати і вирішили хоч якось зробити неприємності.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:46 Ответить
Зе і Ко не соромлячись забирають хліб у дітей
показать весь комментарий
13.04.2026 22:00 Ответить
 
 