ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: его счета заблокированы. ДОКУМЕНТ

Деснянский ТЦК и СП оштрафовал на 25 тыс. грн киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации.

Подробности

"Перед Пасхой остался без доступа к собственным счетам. Я отец пятерых детей. И сейчас мои счета заблокированы из-за штрафа в 56 369 грн от Деснянского ТЦК СП.

Но есть факт, который делает эту ситуацию абсурдной: у меня есть официальная отсрочка от мобилизации - до завершения особого периода", - рассказал мужчина.

По его словам, он не подлежит призыву, его не имели права направлять на ВЛК и он не мог ничего нарушить. В то же время ему выписали штраф, открыли производство и заблокировали счета.

"Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе: как человек с официальной отсрочкой может получить штраф за "нарушение мобилизации"?

Как государственные органы могут одновременно:

- признавать отсрочку

- и наказывать за ее "отсутствие"?

Сегодня это случилось со мной. Завтра - может случиться с кем угодно", - подчеркнул он.

Прасад заявил, что будет обращаться в суд и обжаловать это постановление.

Топ комментарии
+10
зебільна зе влада зе н*рком*на в усій своїй красі !!!
13.04.2026 09:13 Ответить
+6
Просто товаришу Гудзю Роману Володимировичу дуже потрібні гроші, шо непанятна ?
13.04.2026 09:14 Ответить
+6
Ну, не Єрмака ж їм штрафувати?
13.04.2026 09:16 Ответить
зебільна зе влада зе н*рком*на в усій своїй красі !!!
13.04.2026 09:13 Ответить
І всюди сидять клабукови.
13.04.2026 09:32 Ответить
Просто товаришу Гудзю Роману Володимировичу дуже потрібні гроші, шо непанятна ?
13.04.2026 09:14 Ответить
Ну, не Єрмака ж їм штрафувати?
13.04.2026 09:16 Ответить
сам собі злобний буратіно.
статус обмежено придатного знятий.
маєш відстрочку - йдеш на ВЛК, отримуєш статус Придатний до служби в тилових частинах і тд.
відстрочка діє все рівно, документи оновлені. живи собі далі.
попереджали ж півроку - пройдіть влк, навіть якщо відстрочка, відмова. просто статус обмежено придатний ваші документи поганить..нє..
13.04.2026 09:19 Ответить
Може він газет не читає і марафон нє смотріт. Яким чином ТЦК оповіщувало людей обмежено придатних щодо зміну статусу? Повістка була? Да я зараз дурака влючив, але все одно
13.04.2026 09:27 Ответить
Дебілов і баранів в нас ---ДОСТАТНЬО Це показали вибори .
13.04.2026 09:20 Ответить
Негідники не можуть не бути негідниками-бо вони негідники...
13.04.2026 09:20 Ответить
По строку давності, легко скасує через суд...
13.04.2026 09:20 Ответить
У нас з'явився ще один судовий орган?
Стаття 53 ККУ:
1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом, з урахуванням положень частини другої цієї статті.
13.04.2026 09:20 Ответить
У нас з'явилася іще одна відповідальність, окрім кримінальної. І, о чудо, до неї притягнути можливо і без рішення суду. Вік живи, вік учись)
13.04.2026 09:26 Ответить
Шкода, що це вибіркова відповідальність, і притягнути до неї можна лише тих, у кого немає зв'язків серед корумпованих суддів/прокурорів.
13.04.2026 09:31 Ответить
Так, існує лише кримінальний розшук про що говорять судді та є відповідне рішення Верховного суду, але виявляється якась незрозуміла злочинна контора може також подати в якийсь незаконний розшук.
13.04.2026 09:37 Ответить
То я трохи поспішив. Мова тут про адмін. штраф, а його у нас можуть накладати всі кому не ліньки, від поліції до рибінспекції.
13.04.2026 09:42 Ответить
Оце так поворот. Робіть дітей і побільше бо в країні демографічна криза.
13.04.2026 09:21 Ответить
Вже нема слів коментувати цей бардак.
13.04.2026 09:21 Ответить
Статусу "обмежено придатний у військовий час" натепер не існує. Було надано часу щоби пройти перекомісію для визначення актуального статусу по-новому. Не пройшов, отримав штраф за порушення правил обліку.
13.04.2026 09:23 Ответить
Він баттько 5 дітей,накой йому статус обмежено придатний,якщо в кого 3 дітей призову не підлягають,і таких звільняють з ЗСУ?
13.04.2026 09:33 Ответить
Що ти смородиш , чмошнику!!!
13.04.2026 09:34 Ответить
Поки головний Л..ідор нюхає кокс біля мангала, ФСБшні слимаки, якими жОПа наповнений як чиряк гноєм, продовжують руйнувати державу із середини. Зрив мобілізації і тотальна, безкарна корупція в усіх органах законодавчої, виконавчої і судової влади, прийняли небачені до 2019 року маштаби. Журналюшки покривають а фактично підтримують тяжкі злочини ЗЕлених мародерів, зрадників України.
13.04.2026 09:29 Ответить
Чим більше взаємодієш з державою, тим більше вона тебе буде *бати.
13.04.2026 09:29 Ответить
Прасад може спокійно подати зустрічний позов на незаконну злочинну контору, хай відшкодовують морально-матеріальні збитки.
13.04.2026 09:30 Ответить
Судитися з цією "державою"?
Успіхів вам...
13.04.2026 09:34 Ответить
Я це розумію, але сидіти склавши лапки теж не вихід.
13.04.2026 09:39 Ответить
Вся эта еврейская банда находится во главе юридической системы Украины и творит подобный беспредел. Сначала с дедом, которого собираются выселять, теперь с многодетным. Что происходит? Давайте выселять синагогу с центра Киева, давайте запрещать работу депутатам и отправлять их на фронт, на 0. Так будет справедливо.
13.04.2026 09:32 Ответить
зільоні долбойоби вже зовсім оборзіли !!!
13.04.2026 09:32 Ответить
Влк у 2007р. проходив і все? Щоби оцю відстрочку підтвердити потрібно принести кучу документів що ТЦК, проходити ВЛК вчасно. Чувак думав, що це буде автоматично? Усі пам'ятають як забрали ТЦК сина лежачого інваліда та відправили до воєнної частини через довідку, яку пенсійний фонд не дав вчасно через якісь перешкоди. Дідусь чуть не помер через це. Усе село займалося цими довідками та дідусем. А цей Алок Рамки Нашевич думає, що його діти зупинять провадження? Наївність вражає
13.04.2026 09:33 Ответить
Країна ,,чудес" .
13.04.2026 09:35 Ответить
Я вірно розумію, що держава надала вд'ємну допомогу багатодітній сім'ї на 56 тис. грн., особливо цікаво чому суд не врахував статус багатодітного батька і виніс вирок по максимуму. Ось така в нас держава.
13.04.2026 09:37 Ответить
Яку побудували власними руцями.
13.04.2026 09:40 Ответить
Спочатку здивувався, звідки в українця цілих п'ять дітей.
13.04.2026 09:43 Ответить
Алок Раман Прасад справжній українець
13.04.2026 09:45 Ответить
Відстрочка дає право не проходити ВЛК?
13.04.2026 09:46 Ответить
 
 