ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: его счета заблокированы. ДОКУМЕНТ

Деснянский ТЦК и СП оштрафовал на 25 тыс. грн киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Перед Пасхой остался без доступа к собственным счетам. Я отец пятерых детей. И сейчас мои счета заблокированы из-за штрафа в 56 369 грн от Деснянского ТЦК СП.

Но есть факт, который делает эту ситуацию абсурдной: у меня есть официальная отсрочка от мобилизации - до завершения особого периода", - рассказал мужчина.

По его словам, он не подлежит призыву, его не имели права направлять на ВЛК и он не мог ничего нарушить. В то же время ему выписали штраф, открыли производство и заблокировали счета.

Читайте: Работа над реформой ТЦК продолжается, окончательного варианта пока нет, - Свириденко

"Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе: как человек с официальной отсрочкой может получить штраф за "нарушение мобилизации"?

Как государственные органы могут одновременно:

- признавать отсрочку

- и наказывать за ее "отсутствие"?

Сегодня это случилось со мной. Завтра - может случиться с кем угодно", - подчеркнул он.

Прасад заявил, что будет обращаться в суд и обжаловать это постановление.

Читайте: Подростки напали на военных ТЦК в Луцке, чтобы "защитить" военнообязанного: вели себя агрессивно и наносили удары, - Волынский ТЦК











