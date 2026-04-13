ТЦК оштрафовал отца пятерых детей с отсрочкой: его счета заблокированы. ДОКУМЕНТ
Деснянский ТЦК и СП оштрафовал на 25 тыс. грн киевлянина, который является отцом пятерых детей и имеет отсрочку от мобилизации.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Перед Пасхой остался без доступа к собственным счетам. Я отец пятерых детей. И сейчас мои счета заблокированы из-за штрафа в 56 369 грн от Деснянского ТЦК СП.
Но есть факт, который делает эту ситуацию абсурдной: у меня есть официальная отсрочка от мобилизации - до завершения особого периода", - рассказал мужчина.
По его словам, он не подлежит призыву, его не имели права направлять на ВЛК и он не мог ничего нарушить. В то же время ему выписали штраф, открыли производство и заблокировали счета.
"Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе: как человек с официальной отсрочкой может получить штраф за "нарушение мобилизации"?
Как государственные органы могут одновременно:
- признавать отсрочку
- и наказывать за ее "отсутствие"?
Сегодня это случилось со мной. Завтра - может случиться с кем угодно", - подчеркнул он.
Прасад заявил, что будет обращаться в суд и обжаловать это постановление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
статус обмежено придатного знятий.
маєш відстрочку - йдеш на ВЛК, отримуєш статус Придатний до служби в тилових частинах і тд.
відстрочка діє все рівно, документи оновлені. живи собі далі.
попереджали ж півроку - пройдіть влк, навіть якщо відстрочка, відмова. просто статус обмежено придатний ваші документи поганить..нє..
Стаття 53 ККУ:
1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом, з урахуванням положень частини другої цієї статті.
Успіхів вам...