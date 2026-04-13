ТЦК оштрафував батька п’ятьох дітей із відстрочкою: його рахунки заблоковано. ДОКУМЕНТ

Деснянський ТЦК та СП оштрафував на 25 тис. грн киянина, який є батьком п'ятьох дітей та має відстрочку від мобілізації.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перед Великоднем залишився без доступу до власних рахунків. Я батько п’ятьох дітей. І зараз мої рахунки заблоковані через штраф 56369 грн від Деснянського ТЦК СП.

Але є факт, який робить цю ситуацію абсурдною: У мене є офіційна відстрочка від мобілізації — до завершення особливого періоду", - розповів чоловік.

За його словам, він не підлягає призову, його не мали права направляти на ВЛК та він не міг нічого порушити. Водночас йому виписали штраф, відкрили провадження та заблокували рахунки.

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"Це не просто моя проблема. Це питання до системи: як людина з офіційною відстрочкою може отримати штраф за "порушення мобілізації"?

Як державні органи можуть одночасно:

— визнавати відстрочку

— і карати за її "відсутність"?

Сьогодні це сталося зі мною. Завтра — може статися з будь-ким", - наголосив він.

Прасад заявив, що позиватиметься до суду та оскаржуватиме цю постанову.

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