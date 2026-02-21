ТЦК в Днепре задержали отца-одиночку ребенка с особыми потребностями: отсрочка не отразилась в "Резерв+"
16 февраля в Днепре сотрудники ТЦК задержали Романа Костенко - отца, который самостоятельно воспитывает четырехлетнего сына. Несмотря на наличие официально оформленной отсрочки, во время проверки в приложении "Резерв+" информация не отобразилась из-за технического сбоя.
Об этом изданию "Суспільне Днепр" рассказала мама Романа Илона, информирует Цензор.НЕТ.
По словам женщины, ее сыну не дали позвонить в момент задержания, которое произошло около пяти часов вечера.
Мать утверждает: документы об отсрочке не проверили должным образом
"Он показал свой паспорт и сказал, что у него отсрочка. Зашли в приложение "Резерв" посмотреть. Возможно, какой-то сбой был, я не знаю. Отсрочку не показало, это он (сын. - Ред.) успел мне сказать. Они просто его загребли, не дали ему возможность ни позвонить, ни как-то решить этот вопрос", - поделилась мама Романа.
Илона рассказала, что на следующий день привезла в ТЦК, где находился ее сын, все его документы, подтверждающие отсрочку. Также среди документов были медицинские заключения о состоянии 4-летнего внука, которого Роман воспитывает самостоятельно после смерти жены.
"Я передала через военного пакет документов. Он пытался их кому-то там показать, рассказать. Они уже не хотели. Сказали, что все, уже поздно <...> Ребенок (внук. - Ред.) с особыми потребностями. Он не разговаривает. После смерти мамы откат пошел в развитии. Он лежал в психиатрическом отделении. У ребенка вечером была истерика, потому что он привык, что его папа укладывает спать", - поделилась Илона.
По словам матери Романа, 18 февраля мужчина вышел на связь и сообщил, что он уже в воинской части. Женщина обратилась на горячую линию Минобороны, наняла адвоката и планирует обратиться в прокуратуру.
Суспільне отметило, что в пресс-службе областного ТЦК на вопрос о местонахождении Романа, была ли у него отсрочка и почему его задержали - не ответили и отметили, что пока не комментируют ситуацию. Представитель Омбудсмена в Днепропетровской области ответил, что сейчас проверяют информацию о нарушении права ребенка.
Адвокат заявила о возможной незаконности действий сотрудников ТЦК
Адвокат Екатерина Ужва отметила, что в случае, если отсрочка не отразилась в "Резерв+" на момент проверки документов, то группа оповещения имела право доставить мужчину в ТЦК, однако там уже должны были проверить информацию об отсрочке.
"Есть фамилия, имя, отчество, есть идентификационный номер, есть его дата рождения - всю эту информацию сотрудники ТЦК и СП должны были проверить. Этого, как я понимаю, не было сделано. И именно из-за этого, я считаю, действия работников - незаконны", - рассказала Ужва.
Адвокат сказала, что самый быстрый способ решить проблему - написать рапорт на увольнение со службы. Пока Роман не с сыном, о нем заботится бабушка, однако с кем будет находиться ребенок, должны решить органы опеки. "Для этого родственники должны выразить желание на оформление соответствующей опекунства. Ребенок может быть перемещен либо в патронатную семью, либо в детский дом семейного типа", - добавила Ужва.
Что предшествовало?
Как сообщалось, 14-летний парень попал в интернат после мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге: омбудсмен отреагировал.
Тут же зовсім інша історія. От тут потрібно карати тцк і чоловіка обов'язково повернуть до дитини. А історії із "опікунами", "студентами" і іншими - усі прекрасно розуміють, що просто ухиляються.
Резерв+ не спрацює, нейрони у їх головах як завжди не активуються і вони проігнорують, що ти несповна розуму дід.
Просто, як завжди, не думали...., що і їх це торкнеться.
А якщо не буде кого бусифікувати - самі підуть на фронт чи ні?
Яким законом передбачено повноваження тцк затримувати? Його не існує, це було не затримання, а викрадення людини.
Знову таки - яким законом передбачено право тцк доставляти когось кудись? Не існує такого закону в природі. І адвокатка мала б це знати.
"16 лютого в Дніпрі співробітники ТЦК затримали Романа Костенка"...
Представники ТЦК можуть звернутися з вимогою пред'явити військово-облікові документи, але не наділені повноваженнями забезпечувати виконання цієї вимоги примусово.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Постанови КМУ №560 від 16 травня 2024 року, представники ТЦК та СП мають право вимагати пред'явлення військово-облікових документів у громадян під час воєнного стану.
Але - ТЦК не є правоохоронним органом!!!!
Це означає, що представники ТЦК:
❌ не мають права примусово зупиняти громадян;
❌ не можуть обмежувати пересування;
❌ не мають повноважень затримувати або доставляти осіб;
❌ не можуть застосовувати фізичний примус.
Ці повноваження законом віднесені виключно до компетенції Національної поліції, що прямо випливає зі ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію».
- А що відбувається у разі відмови?
Дорожна карта:
Якщо громадянин відмовляється пред'являти документи представнику ТЦК, останній не має права «вирішувати питання на місці». У такому випадку він зобов'язаний залучити Національну поліцію, яка вже діє в межах правоохоронних повноважень: встановлює особу, перевіряє документи та, за наявності підстав, оформлює адміністративні матеріали.
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
ДІЇ ТЦК ТА ПОЛІЦІЇ В РАМКАХ ТАК ЗВАНИХ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЦЕ:
Кримінальний кодекс України 🇺🇦
✔️Стаття 40. Фізичний або психічний примус.
✔️Стаття 109. Повалення конституційного ладу. (Коли не визнають конституцію, закони України, та міжнародне право)
✔️Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
✔️Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
✔️Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження. (Синці, подряпини).
✔️Стаття 126. Побої і мордування. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. ✔️Стаття 127. Катування. (Дії які спричиняють моральне чи фізичне страждання)
✔️Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення. (Коли затримують)
✔️Стаття 147. Захоплення заручників. (Коли затримують і вимагають певних дій)
✔️Стаття 149. Торгівля людьми, вербовка. (Коли передають людину як товар, від одної організації до іншої)
✔️Стаття 162. Порушення недоторканності житла. (Незаконне проникнення до житла, гаражу, іншої власності.)
✔️Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя. (Незаконне використання персональних даних)
✔️Стаття 186. Грабіж. (Якщо відібрали телефон чи будь-які інші речі).
✔️Стаття 187. Розбій. (Напад з метою грабіжу поєднаний з насильством, або напад з погрозою насильства)
✔️Стаття 260. Створення та участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.
✔️Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень.
✔️Стаття 355. Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. (Коли примушують підписувати щось, що ви не зобов'язані)
✔️Стаття 356. Самоуправство.
✔️Стаття 357. Вимагання, викрадення або привласнення документів. (Якщо відбирають документи)
✔️Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків. (Усі не існуючі коди ЄДРПОУ, печатки із ними, повістки)
✔️Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.
✔️Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень.
✔️Стаття 366. Службові підроблення.
✔️Стаття 367. Службова недбалість.
✔️Стаття 371. Завідомо незаконні затримання.
✔️Стаття 442. Геноцид.
✔️Стаття 447. Найманство. Тому, хібані нафронтники, що тут пишуть. Просто ідіть на рускій корабль бо ви- від гбнявих пдрів нічим не відрізняєтеся
Конечно это бред что мобилизацией занимается ТЦК. Этим должны заниматся менты. Увеличить численность ментов раз 5 и пусть занимаются преступниками (например если ты курва данные во вермя не обновил), только не тащат их в бусик, а при сопротивлении стреляют НА ПОРАЖЕНИЕ.
Тогда все будет по закону. В розыске? Так пусть выламывают двери хаты. Гонятся за авто и палят со всех орудий.
И по закону мобилизация с 18-60. Какие в сраку 25 ?
ДАВАЙТЕ ПО ЗАКОНУ !!!!
Уклонение от мобилизации - до 3-5 лет тюрьмы.
В военное время (если уже мобилизован/военнослужащий):
дезертирство - до 12 лет,
самовольное оставление части - до 10 лет,
отказ выполнять приказ - до 10 лет.
👉 Говно и нарушение закона что сейчас это :
сначала штрафы / условные,
реальные сроки есть, но не массово максимальные.
5 000 000 надо посадить ??? НАДО ! ПО ЗАКОНУ !!!
Задолбали конченые придурки. И отменить эту бронь нахер. Наделали херни.
Было бы по закону сраные ухилянты б взвыли бы, когда б их не в бус тащили, а пулю в голову засадили.
Я описал что говорит ЗАКОН, тупое ты создание.