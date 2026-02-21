ТЦК в Днепре задержали отца-одиночку ребенка с особыми потребностями: отсрочка не отразилась в "Резерв+"

16 февраля в Днепре сотрудники ТЦК задержали Романа Костенко - отца, который самостоятельно воспитывает четырехлетнего сына. Несмотря на наличие официально оформленной отсрочки, во время проверки в приложении "Резерв+" информация не отобразилась из-за технического сбоя.

Об этом изданию "Суспільне Днепр" рассказала мама Романа Илона, информирует Цензор.НЕТ.

По словам женщины, ее сыну не дали позвонить в момент задержания, которое произошло около пяти часов вечера.

Мать утверждает: документы об отсрочке не проверили должным образом

"Он показал свой паспорт и сказал, что у него отсрочка. Зашли в приложение "Резерв" посмотреть. Возможно, какой-то сбой был, я не знаю. Отсрочку не показало, это он (сын. - Ред.) успел мне сказать. Они просто его загребли, не дали ему возможность ни позвонить, ни как-то решить этот вопрос", - поделилась мама Романа.

Илона рассказала, что на следующий день привезла в ТЦК, где находился ее сын, все его документы, подтверждающие отсрочку. Также среди документов были медицинские заключения о состоянии 4-летнего внука, которого Роман воспитывает самостоятельно после смерти жены.

"Я передала через военного пакет документов. Он пытался их кому-то там показать, рассказать. Они уже не хотели. Сказали, что все, уже поздно <...> Ребенок (внук. - Ред.) с особыми потребностями. Он не разговаривает. После смерти мамы откат пошел в развитии. Он лежал в психиатрическом отделении. У ребенка вечером была истерика, потому что он привык, что его папа укладывает спать", - поделилась Илона.

По словам матери Романа, 18 февраля мужчина вышел на связь и сообщил, что он уже в воинской части. Женщина обратилась на горячую линию Минобороны, наняла адвоката и планирует обратиться в прокуратуру.

Суспільне отметило, что в пресс-службе областного ТЦК на вопрос о местонахождении Романа, была ли у него отсрочка и почему его задержали - не ответили и отметили, что пока не комментируют ситуацию. Представитель Омбудсмена в Днепропетровской области ответил, что сейчас проверяют информацию о нарушении права ребенка.

Адвокат заявила о возможной незаконности действий сотрудников ТЦК

Адвокат Екатерина Ужва отметила, что в случае, если отсрочка не отразилась в "Резерв+" на момент проверки документов, то группа оповещения имела право доставить мужчину в ТЦК, однако там уже должны были проверить информацию об отсрочке.

"Есть фамилия, имя, отчество, есть идентификационный номер, есть его дата рождения - всю эту информацию сотрудники ТЦК и СП должны были проверить. Этого, как я понимаю, не было сделано. И именно из-за этого, я считаю, действия работников - незаконны", - рассказала Ужва.

Адвокат сказала, что самый быстрый способ решить проблему - написать рапорт на увольнение со службы. Пока Роман не с сыном, о нем заботится бабушка, однако с кем будет находиться ребенок, должны решить органы опеки. "Для этого родственники должны выразить желание на оформление соответствующей опекунства. Ребенок может быть перемещен либо в патронатную семью, либо в детский дом семейного типа", - добавила Ужва.

Что предшествовало?

