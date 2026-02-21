ТЦК затримав батька-одинака дитини з особливими потребами у Дніпрі: відстрочка не відобразилася в "Резерв+"
16 лютого в Дніпрі співробітники ТЦК затримали Романа Костенка - батька, який самостійно виховує чотирирічного сина. Попри наявність офіційно оформленої відстрочки, під час перевірки в застосунку "Резерв+" інформація не відобразилася через технічний збій.
Про це виданню "Суспільне Дніпро" розповіла мама Романа Ілона, інформує Цензор.НЕТ.
За словами жінки, її сину не дали зателефонувати в момент затримання, яке відбувалося близько п’ятої години вечора.
Мати стверджує: документи про відстрочку не перевірили належним чином
"Він показав свій паспорт і сказав, що у нього відстрочка. Зайшли в застосунок Резерв подивитись. Можливо, якийсь збій був, я не знаю. Відстрочку не показало, це він (син. - Ред.) встиг мені сказати. Вони просто його загребли, не дали йому можливість ні зателефонувати, ні якось вирішити це питання", - поділилася мама Романа.
Ілона розповіла, що наступного дня привезла в ТЦК, де перебував її син, всі його документи, які підтверджують відстрочку. Також серед документів були медичні висновки про стан 4-річного онука, якого Роман виховує самостійно після смерті дружини.
"Я передала через військового пакет документів. Він намагався їх комусь там показати, розказати. Вони не хотіли вже. Сказали, що все, вже пізно <...> Дитина (онук. - Ред.) з особливими потребами. Він не розмовляє. Після смерті мами відкат пішов у розвитку. Він лежав у психіатричному відділенні. У дитини ввечері була істерика, бо він звик, що його тато вкладає спати", - поділилася Ілона.
За словами матері Романа, 18 лютого чоловік вийшов на зв’язок і повідомив, що він вже у військовій частині. Жінка звернулася на гарячу лінію Міноборони, найняла адвоката та планує звернутися до прокуратури.
Суспільне зазначило, що у пресслужбі обласного ТЦК на запитання про місце перебування Романа, чи була у нього відстрочка та чому його затримали - не відповіли та зазначили, що наразі не коментують ситуацію. Представник Омбудсмена в Дніпропетровській області відповів, що наразі перевіряють інформацію про порушення права дитини.
Адвокатка заявила про можливу незаконність дій працівників ТЦК
Адвокатка Катерина Ужва зазначила, що у разі, якщо відстрочка не відобразилася в Резерв+ на момент перевірки документів, то група оповіщення мала право доставити чоловіка до ТЦК, проте там вже мали перевірити інформацію про відстрочку.
"Є прізвище, ім'я, по-батькові, є ідентифікаційний номер, є його дата народження - цю всю інформацію співробітники ТЦК та СП повинні були перевірити. Цього, як я розумію, не було зроблено. І саме через це, я вважаю, дії працівників - незаконні", - розповіла Ужва.
Адвокатка сказала, що найшвидший спосіб розв’язати проблему - написати рапорт на звільнення зі служби. Поки Роман не з сином, про нього піклується бабуся, проте з ким перебуватиме дитина мають вирішити органи опіки. "Для цього родичі мають висловити бажання на оформлення відповідного опікунства. Дитину може бути переміщено або до патронатної сім'ї, або до дитячого будинку сімейного типу", - додала Ужва.
Що передувало?
Як повідомлялося, 14-річний хлопець потрапив до інтернату після мобілізації батька-одинака у Кривому Розі: омбудсмен відреагував.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут же зовсім інша історія. От тут потрібно карати тцк і чоловіка обов'язково повернуть до дитини. А історії із "опікунами", "студентами" і іншими - усі прекрасно розуміють, що просто ухиляються.
Резерв+ не спрацює, нейрони у їх головах як завжди не активуються і вони проігнорують, що ти несповна розуму дід.
Просто, як завжди, не думали...., що і їх це торкнеться.
А якщо не буде кого бусифікувати - самі підуть на фронт чи ні?
Яким законом передбачено повноваження тцк затримувати? Його не існує, це було не затримання, а викрадення людини.
Знову таки - яким законом передбачено право тцк доставляти когось кудись? Не існує такого закону в природі. І адвокатка мала б це знати.
"16 лютого в Дніпрі співробітники ТЦК затримали Романа Костенка"...
Представники ТЦК можуть звернутися з вимогою пред'явити військово-облікові документи, але не наділені повноваженнями забезпечувати виконання цієї вимоги примусово.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Постанови КМУ №560 від 16 травня 2024 року, представники ТЦК та СП мають право вимагати пред'явлення військово-облікових документів у громадян під час воєнного стану.
Але - ТЦК не є правоохоронним органом!!!!
Це означає, що представники ТЦК:
❌ не мають права примусово зупиняти громадян;
❌ не можуть обмежувати пересування;
❌ не мають повноважень затримувати або доставляти осіб;
❌ не можуть застосовувати фізичний примус.
Ці повноваження законом віднесені виключно до компетенції Національної поліції, що прямо випливає зі ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію».
- А що відбувається у разі відмови?
Дорожна карта:
Якщо громадянин відмовляється пред'являти документи представнику ТЦК, останній не має права «вирішувати питання на місці». У такому випадку він зобов'язаний залучити Національну поліцію, яка вже діє в межах правоохоронних повноважень: встановлює особу, перевіряє документи та, за наявності підстав, оформлює адміністративні матеріали.
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
ДІЇ ТЦК ТА ПОЛІЦІЇ В РАМКАХ ТАК ЗВАНИХ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЦЕ:
Кримінальний кодекс України 🇺🇦
✔️Стаття 40. Фізичний або психічний примус.
✔️Стаття 109. Повалення конституційного ладу. (Коли не визнають конституцію, закони України, та міжнародне право)
✔️Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
✔️Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
✔️Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження. (Синці, подряпини).
✔️Стаття 126. Побої і мордування. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. ✔️Стаття 127. Катування. (Дії які спричиняють моральне чи фізичне страждання)
✔️Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення. (Коли затримують)
✔️Стаття 147. Захоплення заручників. (Коли затримують і вимагають певних дій)
✔️Стаття 149. Торгівля людьми, вербовка. (Коли передають людину як товар, від одної організації до іншої)
✔️Стаття 162. Порушення недоторканності житла. (Незаконне проникнення до житла, гаражу, іншої власності.)
✔️Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя. (Незаконне використання персональних даних)
✔️Стаття 186. Грабіж. (Якщо відібрали телефон чи будь-які інші речі).
✔️Стаття 187. Розбій. (Напад з метою грабіжу поєднаний з насильством, або напад з погрозою насильства)
✔️Стаття 260. Створення та участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.
✔️Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень.
✔️Стаття 355. Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. (Коли примушують підписувати щось, що ви не зобов'язані)
✔️Стаття 356. Самоуправство.
✔️Стаття 357. Вимагання, викрадення або привласнення документів. (Якщо відбирають документи)
✔️Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків. (Усі не існуючі коди ЄДРПОУ, печатки із ними, повістки)
✔️Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.
✔️Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень.
✔️Стаття 366. Службові підроблення.
✔️Стаття 367. Службова недбалість.
✔️Стаття 371. Завідомо незаконні затримання.
✔️Стаття 442. Геноцид.
✔️Стаття 447. Найманство. Тому, хібані нафронтники, що тут пишуть. Просто ідіть на рускій корабль бо ви- від гбнявих пдрів нічим не відрізняєтеся
Конечно это бред что мобилизацией занимается ТЦК. Этим должны заниматся менты. Увеличить численность ментов раз 5 и пусть занимаются преступниками (например если ты курва данные во вермя не обновил), только не тащат их в бусик, а при сопротивлении стреляют НА ПОРАЖЕНИЕ.
Тогда все будет по закону. В розыске? Так пусть выламывают двери хаты. Гонятся за авто и палят со всех орудий.
И по закону мобилизация с 18-60. Какие в сраку 25 ?
ДАВАЙТЕ ПО ЗАКОНУ !!!!
Уклонение от мобилизации - до 3-5 лет тюрьмы.
В военное время (если уже мобилизован/военнослужащий):
дезертирство - до 12 лет,
самовольное оставление части - до 10 лет,
отказ выполнять приказ - до 10 лет.
👉 Говно и нарушение закона что сейчас это :
сначала штрафы / условные,
реальные сроки есть, но не массово максимальные.
5 000 000 надо посадить ??? НАДО ! ПО ЗАКОНУ !!!
Задолбали конченые придурки. И отменить эту бронь нахер. Наделали херни.
Было бы по закону сраные ухилянты б взвыли бы, когда б их не в бус тащили, а пулю в голову засадили.
Я описал что говорит ЗАКОН, тупое ты создание.
Така держава взагалі не потрібна на планеті Земля.