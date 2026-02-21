ТЦК затримав батька-одинака дитини з особливими потребами у Дніпрі: відстрочка не відобразилася в "Резерв+"

16 лютого в Дніпрі співробітники ТЦК затримали Романа Костенка - батька, який самостійно виховує чотирирічного сина. Попри наявність офіційно оформленої відстрочки, під час перевірки в застосунку "Резерв+" інформація не відобразилася через технічний збій.

Про це виданню "Суспільне Дніпро" розповіла мама Романа Ілона, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами жінки, її сину не дали зателефонувати в момент затримання, яке відбувалося близько п’ятої години вечора.

Мати стверджує: документи про відстрочку не перевірили належним чином

"Він показав свій паспорт і сказав, що у нього відстрочка. Зайшли в застосунок Резерв подивитись. Можливо, якийсь збій був, я не знаю. Відстрочку не показало, це він (син. - Ред.) встиг мені сказати. Вони просто його загребли, не дали йому можливість ні зателефонувати, ні якось вирішити це питання", - поділилася мама Романа.

Також читайте: Кількість скарг на ТЦК цьогоріч зросла, але у більшості звернень порушення прав не підтвердились, - Лубінець

Ілона розповіла, що наступного дня привезла в ТЦК, де перебував її син, всі його документи, які підтверджують відстрочку. Також серед документів були медичні висновки про стан 4-річного онука, якого Роман виховує самостійно після смерті дружини.

"Я передала через військового пакет документів. Він намагався їх комусь там показати, розказати. Вони не хотіли вже. Сказали, що все, вже пізно <...> Дитина (онук. - Ред.) з особливими потребами. Він не розмовляє. Після смерті мами відкат пішов у розвитку. Він лежав у психіатричному відділенні. У дитини ввечері була істерика, бо він звик, що його тато вкладає спати", - поділилася Ілона.

За словами матері Романа, 18 лютого чоловік вийшов на зв’язок і повідомив, що він вже у військовій частині. Жінка звернулася на гарячу лінію Міноборони, найняла адвоката та планує звернутися до прокуратури.

Суспільне зазначило, що у пресслужбі обласного ТЦК на запитання про місце перебування Романа, чи була у нього відстрочка та чому його затримали - не відповіли та зазначили, що наразі не коментують ситуацію. Представник Омбудсмена в Дніпропетровській області відповів, що наразі перевіряють інформацію про порушення права дитини.

Також читайте: Військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, - Лубінець

Адвокатка заявила про можливу незаконність дій працівників ТЦК

Адвокатка Катерина Ужва зазначила, що у разі, якщо відстрочка не відобразилася в Резерв+ на момент перевірки документів, то група оповіщення мала право доставити чоловіка до ТЦК, проте там вже мали перевірити інформацію про відстрочку.

"Є прізвище, ім'я, по-батькові, є ідентифікаційний номер, є його дата народження - цю всю інформацію співробітники ТЦК та СП повинні були перевірити. Цього, як я розумію, не було зроблено. І саме через це, я вважаю, дії працівників - незаконні", - розповіла Ужва.

Адвокатка сказала, що найшвидший спосіб розв’язати проблему - написати рапорт на звільнення зі служби. Поки Роман не з сином, про нього піклується бабуся, проте з ким перебуватиме дитина мають вирішити органи опіки. "Для цього родичі мають висловити бажання на оформлення відповідного опікунства. Дитину може бути переміщено або до патронатної сім'ї, або до дитячого будинку сімейного типу", - додала Ужва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Що передувало?

Як повідомлялося, 14-річний хлопець потрапив до інтернату після мобілізації батька-одинака у Кривому Розі: омбудсмен відреагував.