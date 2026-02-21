ТЦК затримав батька-одинака дитини з особливими потребами у Дніпрі: відстрочка не відобразилася в "Резерв+"

Роман Костенко

16 лютого в Дніпрі співробітники ТЦК затримали Романа Костенка - батька, який самостійно виховує чотирирічного сина. Попри наявність офіційно оформленої відстрочки, під час перевірки в застосунку "Резерв+" інформація не відобразилася через технічний збій.

Про це виданню "Суспільне Дніпро" розповіла мама Романа Ілона, інформує Цензор.НЕТ.

За словами жінки, її сину не дали зателефонувати в момент затримання, яке відбувалося близько п’ятої години вечора.

Мати стверджує: документи про відстрочку не перевірили належним чином

"Він показав свій паспорт і сказав, що у нього відстрочка. Зайшли в застосунок Резерв подивитись. Можливо, якийсь збій був, я не знаю. Відстрочку не показало, це він (син. - Ред.) встиг мені сказати. Вони просто його загребли, не дали йому можливість ні зателефонувати, ні якось вирішити це питання", - поділилася мама Романа.

Ілона розповіла, що наступного дня привезла в ТЦК, де перебував її син, всі його документи, які підтверджують відстрочку. Також серед документів були медичні висновки про стан 4-річного онука, якого Роман виховує самостійно після смерті дружини.

"Я передала через військового пакет документів. Він намагався їх комусь там показати, розказати. Вони не хотіли вже. Сказали, що все, вже пізно <...> Дитина (онук. - Ред.) з особливими потребами. Він не розмовляє. Після смерті мами відкат пішов у розвитку. Він лежав у психіатричному відділенні. У дитини ввечері була істерика, бо він звик, що його тато вкладає спати", - поділилася Ілона.

За словами матері Романа, 18 лютого чоловік вийшов на зв’язок і повідомив, що він вже у військовій частині. Жінка звернулася на гарячу лінію Міноборони, найняла адвоката та планує звернутися до прокуратури.

Суспільне зазначило, що у пресслужбі обласного ТЦК на запитання про місце перебування Романа, чи була у нього відстрочка та чому його затримали - не відповіли та зазначили, що наразі не коментують ситуацію. Представник Омбудсмена в Дніпропетровській області відповів, що наразі перевіряють інформацію про порушення права дитини.

Адвокатка заявила про можливу незаконність дій працівників ТЦК

Адвокатка Катерина Ужва зазначила, що у разі, якщо відстрочка не відобразилася в Резерв+ на момент перевірки документів, то група оповіщення мала право доставити чоловіка до ТЦК, проте там вже мали перевірити інформацію про відстрочку.

"Є прізвище, ім'я, по-батькові, є ідентифікаційний номер, є його дата народження - цю всю інформацію співробітники ТЦК та СП повинні були перевірити. Цього, як я розумію, не було зроблено. І саме через це, я вважаю, дії працівників - незаконні", - розповіла Ужва.

Адвокатка сказала, що найшвидший спосіб розв’язати проблему - написати рапорт на звільнення зі служби. Поки Роман не з сином, про нього піклується бабуся, проте з ким перебуватиме дитина мають вирішити органи опіки. "Для цього родичі мають висловити бажання на оформлення відповідного опікунства. Дитину може бути переміщено або до патронатної сім'ї, або до дитячого будинку сімейного типу", - додала Ужва.

Що передувало?

Як повідомлялося, 14-річний хлопець потрапив до інтернату після мобілізації батька-одинака у Кривому Розі: омбудсмен відреагував.

+19
Якщо таке ставлення до звичайних громадян, а яке ставлення вже потім ?
21.02.2026 16:24 Відповісти
+19
Діду, ти дивися, а то відносно тебе теж зроблять свою справу.
Резерв+ не спрацює, нейрони у їх головах як завжди не активуються і вони проігнорують, що ти несповна розуму дід.
21.02.2026 16:42 Відповісти
+19
Чекаємо новини "ТЦК затримало співробітника ТЦК через те що він не виконав план і поїде на бзвп"
21.02.2026 17:14 Відповісти
Я бачив вчорашню вашу переписку. Там він правий, той вчорашній чувак просто вирішив прикритись дитиною, щоб не воювати.
Тут же зовсім інша історія. От тут потрібно карати тцк і чоловіка обов'язково повернуть до дитини. А історії із "опікунами", "студентами" і іншими - усі прекрасно розуміють, що просто ухиляються.
21.02.2026 17:00 Відповісти
Якщо закон дозволяє уникнути мобілізації це не являється ухилянством!По твоїй логіці,хто має відстрочку-ухилянт.Яка в тебе освіта,цікаво .
21.02.2026 17:45 Відповісти
Вища освіта. Можеш відрізнити сьогоднішній випадок, коли батько РЕАЛЬНО має право на відстрочку і з безліччю випадків, коли роблять фіктивне опікунство? Розумієш, що це зовсім інші ситуації? Може ти й псевдоФОПи будеш захищати - усі знають цю схему, коли величезні маркети штучно ділять на дрібні фірми, щоб уникнути сплати податків? Я так зрозумів, що у тебе теж вища освіта - але вважаю, що папірець не головне - багато і без неї знають більше, ніж багато спеціалістів з дипломом, які мають його лише як якусь гордість, хоч ні разу не працювали по спеціальності.
21.02.2026 18:45 Відповісти
Я тобі задав питання!Багато безтолкового тексту,але відповіді нема.Я все зрозумів,можеш не строчити ще 10 рядків .
21.02.2026 18:51 Відповісти
Твоя думка залишається при тобі. Цікавий чувак, уже тут вирішив і про толковість тексту. Бувай
21.02.2026 19:52 Відповісти
всі питання до приЗЕдента. він відповідальний за мобілізацію. тцк робило свою справу.
21.02.2026 16:22 Відповісти
Діду, ти дивися, а то відносно тебе теж зроблять свою справу.
Резерв+ не спрацює, нейрони у їх головах як завжди не активуються і вони проігнорують, що ти несповна розуму дід.
21.02.2026 16:42 Відповісти
та й не дід, взагалі, а цілком спритний для штурмів юнак
21.02.2026 16:53 Відповісти
А,що мені дивиться синку,на вас ухилянтів сцикливих? так я вас кожен день бачу.
22.02.2026 07:41 Відповісти
Не проскочить, міжнародне законодавство про військові злочини іншої думки.Щоб уникнути доведеться на кацапейку тікати, звідки дідо й бабо в Україну й пришвендяло по знову партії ,чужі хати грабувати.
21.02.2026 18:14 Відповісти
Якщо таке ставлення до звичайних громадян, а яке ставлення вже потім ?
21.02.2026 16:24 Відповісти
якщо таке ставлення звичайних громадян до вибору Верховного Головнокомандувача і Президента України, то шо ті звичайні громадяни хочуть навзаєм ?
21.02.2026 16:47 Відповісти
Не виключено, що отримали саме те, що хотіли)
Просто, як завжди, не думали...., що і їх це торкнеться.
21.02.2026 16:56 Відповісти
і куди далі жити ? Щоб Стерненко/Притула/Білецький стали наступною сракою України ?
21.02.2026 17:14 Відповісти
ТЦК не винні. Вони просто дивляться пропаганду, де чітко кажуть - ви повинні захищати своїх дітей від бурятів. Ну й пакують, все вірно. Бо як же захистити дітей від бурятів, якщо через наявність дітей тебе не беруть в армію, щоб косити бурятів.
21.02.2026 16:24 Відповісти
Трішки не так. "Вони просто дивляться пропаганду, де чітко кажуть - ви повинні захищати своїх дітей від бурятів." Ось вони і пакують тих хто захистить їх дітей від бурятів.
21.02.2026 16:40 Відповісти
"Чужих дітей не буває" - це вже наступний етап. Як в спілкуванні з гопотою. Чого без шапки? Надягнув шапку. Чого шапка синя, а має бути чорна? Поміняв на чорну - чого лейбак спереду, а не збоку? І так далі.
21.02.2026 17:01 Відповісти
Оце їх там лякають, що вони скоро покійників будуть викопувати та забирати в тцк.
А якщо не буде кого бусифікувати - самі підуть на фронт чи ні?
21.02.2026 16:32 Відповісти
Сокира як резерв, як Резерв ++?
21.02.2026 16:35 Відповісти
Соупаденіє? Да! Зе-Соупадєніє!
21.02.2026 16:36 Відповісти
Жіжіталізація, ****.
21.02.2026 16:37 Відповісти
21.02.2026 21:52 Відповісти
Сбій в резерві це слив бд на кацапію, виходить що цкуни теж працюють на них?
21.02.2026 16:38 Відповісти
Ніколи ж такого не було...і от знову.
21.02.2026 16:57 Відповісти
Якщо все так як описано то це тцкуни, а не ТЦКашники. Тут правда на стороні батька дитини.
21.02.2026 16:39 Відповісти
А кого я повинен закликати, тебе?
21.02.2026 17:06 Відповісти
Щось підозріло часто у них такі " збої" відбуваються ...
21.02.2026 16:41 Відповісти
Це спеціально роблять "сбої" щоб бусифікувати, цікаво де в них сервера знаходяться?
21.02.2026 17:11 Відповісти
"Бєз бумажкі ти букашка , а з бумажкой- чєловек"
21.02.2026 16:51 Відповісти
отак от...а в ТЦК скажуть: "ашипкі быть нє магло!" ну, підари....
21.02.2026 16:52 Відповісти
"співробітники ТЦК затримали" ????
Яким законом передбачено повноваження тцк затримувати? Його не існує, це було не затримання, а викрадення людини.
21.02.2026 16:54 Відповісти
Це все, що потрібно знати про якість цифрових реформ хвьодорова!
21.02.2026 16:55 Відповісти
"Адвокатка Катерина Ужва зазначила, що у разі, якщо відстрочка не відобразилася в Резерв+ на момент перевірки документів, то група оповіщення мала право доставити чоловіка до тцк."???
Знову таки - яким законом передбачено право тцк доставляти когось кудись? Не існує такого закону в природі. І адвокатка мала б це знати.
21.02.2026 16:56 Відповісти
вона помилилась, його доставила поліція як порушника правил військового обліку, а далі він був мобілізований, так як інформації про те, що користується відстрочкою немає, все правильно, цифровізація, а ****.
21.02.2026 16:58 Відповісти
Ти не розумієш державної мови? Повертайся за парту🙂

"16 лютого в Дніпрі співробітники ТЦК затримали Романа Костенка"...
21.02.2026 17:04 Відповісти
Спочатку надай докази свого фейку про те, що його нібито затримала поліція. Бо, вибач, але ти ніхто і звати тебе ніяк, щоб тобі вірити.
21.02.2026 18:49 Відповісти
спочатку надай докази, що затримало ТЦК, тільки реальні докази, а не цю тупу пейсанину з чиїхось слів. дивно, мій коментар затерли, правда чомусь тут не цікава, істерія навколо тцк цікавіша.
21.02.2026 19:27 Відповісти
а в чому вина ТЦК, якщо це недолік т.з. цифровізації. Всі претензії до тих, що замінили паперові документи цифровими. В діях тцк порушень немає.
21.02.2026 16:57 Відповісти
- Право ВИМАГАТИ - не дорівнює право ПРИМУШУВАТИ!

Представники ТЦК можуть звернутися з вимогою пред'явити військово-облікові документи, але не наділені повноваженнями забезпечувати виконання цієї вимоги примусово.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Постанови КМУ №560 від 16 травня 2024 року, представники ТЦК та СП мають право вимагати пред'явлення військово-облікових документів у громадян під час воєнного стану.

Але - ТЦК не є правоохоронним органом!!!!

Це означає, що представники ТЦК:

❌ не мають права примусово зупиняти громадян;

❌ не можуть обмежувати пересування;

❌ не мають повноважень затримувати або доставляти осіб;

❌ не можуть застосовувати фізичний примус.

Ці повноваження законом віднесені виключно до компетенції Національної поліції, що прямо випливає зі ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію».

- А що відбувається у разі відмови?

Дорожна карта:

Якщо громадянин відмовляється пред'являти документи представнику ТЦК, останній не має права «вирішувати питання на місці». У такому випадку він зобов'язаний залучити Національну поліцію, яка вже діє в межах правоохоронних повноважень: встановлює особу, перевіряє документи та, за наявності підстав, оформлює адміністративні матеріали.
21.02.2026 17:01 Відповісти
тому це роблять з поліцією, іякщо є право переквіряти, то у тебе є обов'язок надати для перевірки, а якщо не хочеш, то до тебе модуть бути вжити заходи примусу, якось так.
21.02.2026 18:00 Відповісти
Але його затримали тцк, які не мають права цього робити.
21.02.2026 18:50 Відповісти
які докази, крім цієї тупої пейсанини, що саме ТЦК затримало?
21.02.2026 19:26 Відповісти
воювати будуть всі!!
21.02.2026 17:03 Відповісти
Особливо Сер Сер! Як прийде з штатів як покаже як воювати уххх! Альо , ти обсерився (ботва ти чи хто там) нікого вже тупо хапати
21.02.2026 17:13 Відповісти
як так і далі піде, то більшість в армії РФ...
21.02.2026 17:27 Відповісти
Особливо діточки чинуш. З Монако та США приїдуть боронити вкрадене їхніми батьками
21.02.2026 18:39 Відповісти
Невже всі будуть воювати?
21.02.2026 18:57 Відповісти
Чекаємо новини "ТЦК затримало співробітника ТЦК через те що він не виконав план і поїде на бзвп"
21.02.2026 17:14 Відповісти
Коли буде - тцк затримало співробітника тцк, бо не відобразився в Резерв+.
21.02.2026 17:44 Відповісти
Тварюки вони а не люди і вороги України , саме через таких пі*орів ніхто і не мобілізується , бо ніхто не хоче служити в совковій армії з такими командирами як ці ТЦКуни
21.02.2026 19:20 Відповісти
Ні. Вони побратими.
21.02.2026 22:26 Відповісти
Ні один з тих військових кого я знаю не називає таких побратимами.
24.02.2026 00:40 Відповісти
Все просто!
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньований,то ти ухилянт!
21.02.2026 19:27 Відповісти
Ні для кого в нашій країні закони не писані. Кожен робить, що захоче, від президента до мента, який перейшов працювати до ТЦК після люстрації і немає жодної відповідальності за порушення законів.
21.02.2026 19:32 Відповісти
Двох батьків треба повернути і негайно!!!! Це пройб тцк і їхнй по...уїзм!!! Дітей не можно при живих батьках віддавати в дитчий будинок, це те саме що бути за гратами тільки без грат!!! Знаю що таке бути сіротою, ні кому цього не побажаю!!! Хай тцк їдуть на буковель, там знайдуть тих хто їм потрібен, сотнями..........
21.02.2026 19:54 Відповісти
Пане , у дитини мамуся померла , залишився один з батьків --" Роман виховує самостійно після смерті дружини. "
21.02.2026 20:46 Відповісти
Я же читав, тому і сказав це вище, бо там розглядають питання з ким або де залишити дитину, дитина рахується сиротою коли нема одного з батькив, кругла сирота коли нема двох батькив, що пережив я свого часу, це жах коли дитину можуть відправити в дитячий заклад при живому батьку, бо бабця не може потягнути цю дитину а більше ні кого немає!!!
21.02.2026 21:41 Відповісти
Так , з вами згодна ! Органи опіки будуть вирішувати , не рідний батько, який любить свою дитину не рідна бабця , якісь органи . Це пане alex orly і є радянщина
21.02.2026 23:15 Відповісти
Це махрова , дебільна радянщина !!!! "...з ким перебуватиме дитина мають вирішити органи опіки. "Для цього родичі мають висловити бажання на оформлення відповідного опікунства. Дитину може бути переміщено або до патронатної сім'ї, або до дитячого будинку сімейного типу"
21.02.2026 20:44 Відповісти
Зато лбів по 18-23 роки повідпускали. Тут в ЄС через наших українських молодиків, які заполонили усю Європу проблеми не тільки в європейців, які зляться на Україну. Зараз у багатьох країнах Європи розглядаються закони про загальний військовий обов'язок. Тобто німець буде у 18-20 років служити в армії. Зате український молодик (його ровесник) буде отримувати допомогу від Німеччини і на шару жити. Так ще проблеми у українців - інвалідів, людей похилого віку, які виїхали, мали право виїхати. Бо немає житла тепер для них. Більше того, майже уся українська молодь тупо бухає за допомогу, вживає наркоту, курить, працювати і вчитися не хочуть. Одним словом, прожигають життя. Ще й допомогу батьки з України додатково надсилають, бо на бухло, сигарети і наркоту допомоги не вистачає.
21.02.2026 21:24 Відповісти
А що, буде якщо батько піде в отказ, відмовиться вдівати військову форму, відмовиться брати зброю, і так далі? бо його мобілізація незаконна, бо була відстрочка
21.02.2026 21:24 Відповісти
Маю надію що нічого не буде, закон на його стороні!!!
21.02.2026 21:43 Відповісти
Потраапляня до в\ч і звіьнення з неї - майже незіворотня дія. Йому повезло, що злочинні дії тцк були піддані огласці.
21.02.2026 22:27 Відповісти
При чому тут зворотня дія, чи ні, я про інше писав.
22.02.2026 13:56 Відповісти
За цієї влади всі державні органи перетворились на бандитські структури.
ДІЇ ТЦК ТА ПОЛІЦІЇ В РАМКАХ ТАК ЗВАНИХ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЦЕ:
Кримінальний кодекс України 🇺🇦
✔️Стаття 40. Фізичний або психічний примус.
✔️Стаття 109. Повалення конституційного ладу. (Коли не визнають конституцію, закони України, та міжнародне право)
✔️Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
✔️Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
✔️Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження. (Синці, подряпини).
✔️Стаття 126. Побої і мордування. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. ✔️Стаття 127. Катування. (Дії які спричиняють моральне чи фізичне страждання)
✔️Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення. (Коли затримують)
✔️Стаття 147. Захоплення заручників. (Коли затримують і вимагають певних дій)
✔️Стаття 149. Торгівля людьми, вербовка. (Коли передають людину як товар, від одної організації до іншої)
✔️Стаття 162. Порушення недоторканності житла. (Незаконне проникнення до житла, гаражу, іншої власності.)
✔️Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя. (Незаконне використання персональних даних)
✔️Стаття 186. Грабіж. (Якщо відібрали телефон чи будь-які інші речі).
✔️Стаття 187. Розбій. (Напад з метою грабіжу поєднаний з насильством, або напад з погрозою насильства)
✔️Стаття 260. Створення та участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.
✔️Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень.
✔️Стаття 355. Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. (Коли примушують підписувати щось, що ви не зобов'язані)
✔️Стаття 356. Самоуправство.
✔️Стаття 357. Вимагання, викрадення або привласнення документів. (Якщо відбирають документи)
✔️Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків. (Усі не існуючі коди ЄДРПОУ, печатки із ними, повістки)
✔️Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.
✔️Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень.
✔️Стаття 366. Службові підроблення.
✔️Стаття 367. Службова недбалість.
✔️Стаття 371. Завідомо незаконні затримання.
✔️Стаття 442. Геноцид.
✔️Стаття 447. Найманство. Тому, хібані нафронтники, що тут пишуть. Просто ідіть на рускій корабль бо ви- від гбнявих пдрів нічим не відрізняєтеся
21.02.2026 22:21 Відповісти
Так при чем тут ТЦК? Звоните в Резерв +.
Конечно это бред что мобилизацией занимается ТЦК. Этим должны заниматся менты. Увеличить численность ментов раз 5 и пусть занимаются преступниками (например если ты курва данные во вермя не обновил), только не тащат их в бусик, а при сопротивлении стреляют НА ПОРАЖЕНИЕ.
Тогда все будет по закону. В розыске? Так пусть выламывают двери хаты. Гонятся за авто и палят со всех орудий.

И по закону мобилизация с 18-60. Какие в сраку 25 ?
ДАВАЙТЕ ПО ЗАКОНУ !!!!
Уклонение от мобилизации - до 3-5 лет тюрьмы.
В военное время (если уже мобилизован/военнослужащий):
дезертирство - до 12 лет,
самовольное оставление части - до 10 лет,
отказ выполнять приказ - до 10 лет.
👉 Говно и нарушение закона что сейчас это :
сначала штрафы / условные,
реальные сроки есть, но не массово максимальные.

5 000 000 надо посадить ??? НАДО ! ПО ЗАКОНУ !!!
Задолбали конченые придурки. И отменить эту бронь нахер. Наделали херни.
Было бы по закону сраные ухилянты б взвыли бы, когда б их не в бус тащили, а пулю в голову засадили.
21.02.2026 23:22 Відповісти
А давай начнем с тебя . отберем имущество, отмудохаем, на поражение и тп, все как ты предлагаешь, а тело лет на 25 в тютрьму, за нарушение мобилизации. ипать ты уеан
21.02.2026 23:38 Відповісти
Курва, я не нарушал Закон. Я вовремя обновил данные, пришел по повестке вовремя и прошел ВЛК, у меня связь с военкоматом. Прийдет повестка на мобилизацию пойду в ТЦК. Вовремя. А ухилесы вообще не люди. Я радуюсь дохлому уплыванту-ухилянту-утопанту в Тисе, так же как дохлому москалю. Конченое, с чего ты взяло что я нарушаю мобилизацию ?
Я описал что говорит ЗАКОН, тупое ты создание.
22.02.2026 00:02 Відповісти
Я же говорю - уеан Ск. тебе, пд, подоляк башляетт ? нафронтник е ный Еще и ключ слова вписываешь"ухылесы". Так больше капает ? Какие вы убогие. зе - агитаторы. И запомни "ухилес "- это ты по 161 ст.ККУ г но е ное
22.02.2026 00:54 Відповісти
Держава яка забирає в 4-річної дитини єдиного батька, дитині не потрібна.

Така держава взагалі не потрібна на планеті Земля.
04.03.2026 21:23 Відповісти
 
 