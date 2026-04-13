У ТЦК пояснили, чому оштрафували батька п’ятьох дітей із відстрочкою: Не пройшов повторну ВЛК

Київський міський ТЦК та СП надав пояснення щодо штрафу, накладеного на киянина, який є батьком п'ятьох дітей та має відстрочку від мобілізації. У терцентрі розповіли, що це штраф за непроходження повторної військової-лікарської комісії (ВЛК).

Про це йдеться у заяві Київського міського ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пояснення ТЦК

У ТЦК нагадали, що після змін до законодавства, які набули чинності 4 травня 2024 року, було скасовано статус "обмежено придатний". Норми закону вимагають повторного огляду для всіх, хто раніше мав такий статус.

"Громадяни України, які до внесення змін у законодавство про військовий обов’язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом № 3621. Тобто до 4 лютого 2025 року включно. У лютому 2025 року Верховна Рада продовжила строк повторного огляду до 5 червня 2025 року", - сказано у повідомленні.

За невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК передбачається штраф - від 17 000 до 25 500 грн.

"Зазначений вище громадянин дійсно має відстрочку як батько 5 дітей. Проте, Закон визначає необхідність проходження повторного ВЛК для всіх громадян України, які підпадають під дію законодавства про військовий обов’язок і військову службу, незалежно від діючого бронювання чи відстрочки. На громадянина накладено штраф у розмірі близько 56 369 грн. Це результат подвоєння базового штрафу (17 000–25 500 грн) через його несплату протягом 15 днів та передачу справи до виконавчої служби. Окрім суми штрафу, виконавча служба своєю чергою додає 10% виконавчого збору та витрати на провадження", - пояснили у ТЦК.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Деснянський ТЦК та СП оштрафував киянина, який є батьком п'ятьох дітей та має відстрочку від мобілізації.

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