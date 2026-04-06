Решетилова о фиктивной "службе" на передовой: Злоупотребляли целые подразделения

В Украине фиксировались случаи, когда по документам целые подразделения якобы находились на передовой, хотя на самом деле военные были в тылу и передавали свои выплаты руководству. В настоящее время такие злоупотребления пытаются пресечь как правоохранительные органы, так и Генеральный штаб.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Решетиловой, подобные факты являются уголовным правонарушением, и Офис омбудсмена оперативно передает такую информацию правоохранительным органам.

Такая информация у нас есть, это уголовное правонарушение, и мы перенаправляем такую информацию в правоохранительные органы. Да, к сожалению, были целые подразделения, которые злоупотребляли таким использованием боевого ресурса. Но я знаю, что с этим борются и Генштаб, и правоохранители", – подчеркивает она.

Военный омбудсмен подчеркивает: военные, независимо от места службы, должны быть готовы рано или поздно оказаться на линии боевого столкновения.

"Если ты служишь в армии, какую бы задачу ни выполнял, ты должен быть готов выполнять и задачи в зоне боевых действий. И это не означает автоматическую гибель или ранение, абсолютно нет", - говорит Решетилова.

Подготовка военных

Основными профессиональными рисками для каждого военного, говорит военный омбудсмен, остаются гибель, тяжелые ранения или плен.

Лучшим способом минимизировать эти угрозы является высокий уровень подготовки и профессиональное обучение, отмечает она. Там стабилизируют новых военных с психологической точки зрения, рассказывают им о базовых вещах: о том, какова структура ВСУ, какие права имеют сами военные, а также о подготовке к рискам.

"Чем лучше подготовка, тем менее значительными они будут. Кроме того, этот риск для военнослужащих актуален на всей территории Украины и, как мы понимаем, даже за ее пределами, потому что наши контингенты сейчас присутствуют на Ближнем Востоке. Поэтому государство предоставляет военным и их семьям специальные социальные и правовые гарантии. И именно поэтому общество должно особенно уважать службу военных, потому что это работа с повышенным риском", – отмечает военный омбудсмен.