Решетилова о фиктивной "службе" на передовой: Злоупотребляли целые подразделения

В Украине фиксировались случаи, когда по документам целые подразделения якобы находились на передовой, хотя на самом деле военные были в тылу и передавали свои выплаты руководству. В настоящее время такие злоупотребления пытаются пресечь как правоохранительные органы, так и Генеральный штаб.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Это уголовное правонарушение

По словам Решетиловой, подобные факты являются уголовным правонарушением, и Офис омбудсмена оперативно передает такую информацию правоохранительным органам.

Такая информация у нас есть, это уголовное правонарушение, и мы перенаправляем такую информацию в правоохранительные органы. Да, к сожалению, были целые подразделения, которые злоупотребляли таким использованием боевого ресурса. Но я знаю, что с этим борются и Генштаб, и правоохранители", – подчеркивает она.

Военный омбудсмен подчеркивает: военные, независимо от места службы, должны быть готовы рано или поздно оказаться на линии боевого столкновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое нарушение в воинской части: в подразделение попали 2 тысячи непригодных мобилизованных, - Решетилова

"Если ты служишь в армии, какую бы задачу ни выполнял, ты должен быть готов выполнять и задачи в зоне боевых действий. И это не означает автоматическую гибель или ранение, абсолютно нет", - говорит Решетилова.

Подготовка военных

Основными профессиональными рисками для каждого военного, говорит военный омбудсмен, остаются гибель, тяжелые ранения или плен.

Лучшим способом минимизировать эти угрозы является высокий уровень подготовки и профессиональное обучение, отмечает она. Там стабилизируют новых военных с психологической точки зрения, рассказывают им о базовых вещах: о том, какова структура ВСУ, какие права имеют сами военные, а также о подготовке к рискам.

Читайте также: Военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения, - Решетилова

"Чем лучше подготовка, тем менее значительными они будут. Кроме того, этот риск для военнослужащих актуален на всей территории Украины и, как мы понимаем, даже за ее пределами, потому что наши контингенты сейчас присутствуют на Ближнем Востоке. Поэтому государство предоставляет военным и их семьям специальные социальные и правовые гарантии. И именно поэтому общество должно особенно уважать службу военных, потому что это работа с повышенным риском", – отмечает военный омбудсмен.

5 рік війни.. і ось очі відкрилися у керівництва..???Це відомо всім.. у селах і в містечках - хто воює,Хто має відпустку через 2-3 місяці вдома, а по наказам на нулі... хто з УБД купелненим або подарованим другггом нач.штаба, якмй тебе записав в оборонці міста на два дня... Ця практика з першого року війни - він вдома на шашликах - а так він на нулі по наказам, потім "хвороба" і комісований, або мертві душі на нулі, а гроші у командирів..То ким буде боєць у війську... точніше у підрозділу, коли несправедливість скрізь?? Смертна кара за корупцію і ось такі грабунки України..Ці пдр -и гниди кончені, через них СЗЧ, і небажання бути у війську росходним матеріалом, де тебе розглядають вже як мертву душу, щоб бескінечні шли потоки грошей у кармани цих виродків..
06.04.2026 09:42 Ответить
06.04.2026 09:52 Ответить
А як інакше - коли є гроші їх потрібно "освоїти"
06.04.2026 09:33 Ответить
А як інакше - коли є гроші їх потрібно "освоїти"
06.04.2026 09:33 Ответить
ага , современное прочтение классики "Мертвые души"
06.04.2026 10:02 Ответить
06.04.2026 09:42 Ответить
Безкарність плодить таких виродків.
06.04.2026 09:44 Ответить
тцк отримали в тилу на чернігівщині убд вона незнає
06.04.2026 10:06 Ответить
де чернігівщина і де покровськ,тил
06.04.2026 10:08 Ответить
06.04.2026 09:52 Ответить
У к4ц4пів нашваберних завдання "вєздє і всюду" лити бруд на Стерненко..... значить ефективно працює.
06.04.2026 10:38 Ответить
Зеленський, Сирський, Кошовий також виходить "ефективно працюють"?
06.04.2026 10:52 Ответить
Він так і не надав детальних звітів куди були витрачені донати. Деякі "волонтери" розкрадають 100% пожертв. Якщо жертвувати гроші, то краще безпосередньо військовим підрозділам - вони в себе не вкрадуть і краще знають, що їм треба.

Замовляти дрони та передавати їх військовим може й жінка.
06.04.2026 10:55 Ответить
Хто в тилу а хто в телеефірах зеленського хвалить - Ухілесси, Казаріни, Ігарі Луценки
06.04.2026 09:55 Ответить
" за паперами цілі підрозділи нібито перебували на передовій, хоча насправді військові були в тилу "

другого обьяснения, зачем высоким чиновникам, командирам и Генштабу понадобилась массовая мобилизация в возрасте 55+, никак не пойму.... Внятных обьяснений от Вениславского нет ...
06.04.2026 09:58 Ответить
Типо ми ж не папері ну незручно! А давайте наловимо доходяг 55+ відправимо замість себе, ну показати що хтось там в окопі від дронів відбивається? Вау, чудова ідея , давайте!
06.04.2026 10:01 Ответить
больше похоже на схему зарабатывания денег в особо крупных масштабах. В том числе и через мобилизацию заранее непригодных...
06.04.2026 10:22 Ответить
Пані військова омбудсменка Ольга, або трохи не компетентна, або дурна взагалі, або ж калоборантка.
06.04.2026 10:31 Ответить
Пздц.... прокинулись на 5му році війни.
06.04.2026 10:39 Ответить
За словами Решетилової, подібні факти є кримінальним правопорушенням, і Офіс омбудсмена оперативно передає таку інформацію правоохоронним органам. Джерело: https://censor.net/ua/n3609024, а ще це про...бані теріторії, загиблі Герої, Воїни котрі роками знаходяться на позиціях без ротації й психологічний настрій коли ти розумієш що тебе залишили на передку а хтось жирує у тилу й отримує ще більше привілеїв чим справжні бійці.
06.04.2026 11:40 Ответить
Це було і є, у 90-х, коли наші військові брали участь у миротворчих місіях, то вилітав депутат чи його помічник зі списком осіб. Командир ставив печатку, що вони брали участь у миротворчій місії та всі отримували посвідчення учасника бд.
06.04.2026 13:57 Ответить
 
 