Решетилова про фіктивну "службу" на передовій: Зловживали цілі підрозділи

В Україні фіксували ситуації, коли за паперами цілі підрозділи нібито перебували на передовій, хоча насправді військові були в тилу та передавали свої виплати керівництву. Наразі такі зловживання намагаються припинити як правоохоронні органи, так і Генеральний штаб.

Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Це кримінальне правопорушення

За словами Решетилової, подібні факти є кримінальним правопорушенням, і Офіс омбудсмена оперативно передає таку інформацію правоохоронним органам.

Така інформація у нас є, це кримінальне правопорушення, і ми перенаправляємо таку інформацію до правоохоронних органів. Так, на жаль, були цілі підрозділи, які зловживали таким використанням бойового ресурсу. Але я знаю, що з цим борються і Генштаб, і правоохоронці", - наголошує вона.

Військовий омбудсмен підкреслює: військові незалежно від свого місця служби мають бути готові рано чи пізно опинитися на лінії бойового зіткнення.

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"Якщо ти служиш у війську, яке б завдання не виконував, ти мусиш бути готовим виконувати і завдання в зоні бойових дій. І це не означає автоматичну загибель чи поранення, абсолютно ні", - каже Решетилова.

Підготовка військових

Основними професійними ризиками для кожного військового, каже військовий омбусмен, залишаються загибель, важкі поранення або полон.

Найкращим способом мінімізувати ці загрози є високий рівень підготовки та фахове навчання, зазначає вона. Там стабілізуть нових військових з психологічної токи зору, розповідають їм про базові речі: те, яка структура в ЗСУ, які права мають самі військові, а також про підготовку до ризиків.

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"Чим краща підготовка, тим менш значними вони будуть. Крім того, цей ризик для військовослужбовців релевантний на всій території Україниі, як ми розуміємо, навіть поза її межами, тому що наші контингенти зараз присутні на Близькому Сході. Тому держава має для військових і для їхніх сімей спеціальні соціальні і правові гарантії. І саме тому суспільство має особливо поважати службу військових, тому що це робота з підвищеним ризиком", – зазначає військовий омбусмен.